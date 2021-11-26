Суд назначил наказание Telegram-блогеру Устинову за вымогательство

Лидер профсоюза горняков указал на причины трагедии в «Листвяжной»

«Мы будем получать такие трагедии раз в 4-5 лет, если у людей, отвечающих за подготовку горных работ, не будет ощущения реального наказания» – сказал газете ВЗГЛЯД лидер профсоюза горняков Александр Сергеев. Накануне в результате трагедии в кузбасской шахте «Листвяжная» погибли более 50 человек.

«Подобные ЧП возникают из-за несоблюдения правил ведения горных работ и техники безопасности. Все начинается с малого: там неправильно проветрили, тут дверь вовремя не закрыли, здесь безопасность электрооборудования не проверили. Когда горный надзор, который обязан обеспечивать и применять правила труда в шахтах, расслабляется, возникают такие трагедии», – заявил председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев.

«Да, природные факторы нельзя исключить – опасность метана и прочее. Но минимизировать-то можно. Как говорят шахтеры, взрыв мгновенно не происходит – он назревает», – добавил собеседник.

По его словам, причина инцидента кроется в халатности надзорных органов. Причем непонятно – или это банальная невнимательность, или на них давит собственник, которого интересует только выработка угля. «Пока мы не сломаем систему безответственного отношения горного надзора, ничего не изменится. Сейчас рабочие на других шахтах «проснулись», но через несколько месяцев история забудется и, к сожалению, они вернутся в шахты. Сколько раз так уже было», – отметил Сергеев.

Интересно, что все необходимые нормативные акты есть, но они не применяются, добавил эксперт. «У нас законодательство так построено, что все вокруг вроде бы добросовестные. Следственный Комитет работает, суд тоже, но все равно есть «дырка»: люди, облеченные властью, деньгами и ответственностью, реального наказания за то, что допустили, не несут», – считает собеседник.

«И руководство «Листвяжной» наверняка забудут наказать должным образом. Вот завели дело о смерти по неосторожности. По неосторожности? Они, видимо, по неосторожности отправляли людей в шахты, зная, что там плохая газообстановка!» – возмутился эксперт.

«Правила безопасности пишутся кровью погибших рабочих и шахтеров.

Мы это уже проходили, вспомните «Распадскую». Авария на этой шахте в 2010 году привела к гибели более 90 человек. Да, выработаны сложные нормативы и много, но их необходимо соблюдать», – заявил он.

По его мнению, есть три способа предотвратить подобные ЧП: либо прекратить подземную добычу угля, что на сегодняшний день невозможно; либо отправить вместо людей роботов, что дорого и лишает горняков работы; либо внести правки в правонадзорную и судебную систему. «Потому что сейчас статья о причинении смерти по неосторожности не работает. Нужно заставить человека понимать, что он понесет реальную ответственность за гибель людей. Это позволит лет через 5-10 минимизировать такие случаи», – полагает собеседник.

«А иначе будет как во все предыдущие разы. Возьмите шахту «Ульяновская», директор которой вышел из тюрьмы, по сути, по амнистии, после чуть больше двух лет заключения. Тогда взрыв метана на этом предприятии унес жизни 110 человек в 2007 году. Зато реальные сроки получили исполнители поручений руководства. Например, слесарь по указанию начальства ставил перемычку на электрооборудование», – напомнил Сергеев.

«Так что пускай сделают хотя бы не среднюю тяжесть за такие дела. Пусть и сроки увеличатся, чтобы начальники могли остановиться и подумать: «Лучше я свои деньги не получу, но скажу директору о проблеме. Он зачешется и пойдет к собственнику объяснять ситуацию», – заключил он.

Ранее стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Позже в шахте нашли живого спасателя.

Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь. Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. В частности, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Примечательно, что директор «Листвяжной» Сергей Махраков в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. Депутат Госдумы Олег Морозов сказал газете ВЗГЛЯД, что причиной трагедии стал «пресловутый человеческий фактор», и озвучил первые выводы по ЧП.

После трагедии также завели дело о халатности против сотрудников Ростехнадзора. А прокуратура Кузбасса нашла нарушения на шести объектах. Жена погибшего на шахте «Листвяжная» рассказала о том, что за десять дней до трагедии на шахте произошел пожар. Шахтер рассказал, как горняки спасали друг друга после взрыва.