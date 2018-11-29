Telegram-блогера задержали в Екатеринбурге за крупную взятку

В Екатеринбурге сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями регионального МВД задержан политтехнолог и владелец таких Telegram-каналов как «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов.

Устинов был задержан с поличным во время получения 10 млн рублей в отеле «Хаятт», пишет Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, политтехнолог подозревается по статье «Вымогательство». Источник рассказал, что Устинову пообещали выплатить 10 млн рублей за остановку «раскачивания» на его канале определенной темы.

Официально данную информацию никто пока не подтвердил. Пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых комментировать тему не стал.

Предполагается, что Устинов и еще несколько человек занимались мошенничеством и вымогательством, распространяя неверную информацию на своем канале и удаляя ее за солидные вознаграждения.

В настоящий момент Устинов руководит каналом «Устинов троллит», который имеет свыше 70 тыс. подписчиков.