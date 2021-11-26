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Лукашенко обсудил с Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов из Ближнего Востока.
Лукашенко сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов из Ближнего Востока, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Ранее Лукашенко встретился с беженцами в торгово-логистическом центре у польской границы и заявил, что что Минск будет делать так, как они захотят, «даже если это будет плохо для поляков».
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Эксперт: Германия отказалась от посредничества в «нормандском формате»
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«В документе есть намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» по отношению к Украине, но там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя коалиционное соглашение будущего правительства ФРГ.
«Если рассматривать коалиционное соглашение в целом, то внешняя политика для нового правительства стоит чуть ли не на последнем месте. Кроме того, в отличие от остальных разделов, внешнеполитический раздел очень плохо проработан. Эта коалиция больше внимания уделяет внутренним проблемам и климатической повестке, нежели внешнеполитическим приоритетам», – отметил германский политолог Александр Рар.
«Это означает, что для будущего немецкого правительства вопросы внешней политики не будут самыми значимыми. Видимо, лидеры коалиции считают, что менять там особенно нечего, и решили в целом продолжать политику госпожи Меркель, ставя акцент на распространении либеральных ценностей, поддержке гражданского общества в других странах и на тесных связях с США», – рассказал политолог.
При этом эксперт обратил внимание на отдельные абзацы документа, в которых говорится о развитии отношений с Россией. «Учитывая, что этот документ будет действовать как минимум четыре года, то удивительно, как четко и конкретно написано об осуждении российской политики в отношении Украины, – заметил Рар. – В документе делается очень ясный намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» в регионе и что Германия будет защищать территориальную целостность Украины».
«Кроме того, не обошлось без претензий в адрес Москвы по поводу воссоединения Крыма с Россией. Причем там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – добавил политолог. По мнению Рара, эти положения – дань американцам, которые хотят видеть от нового правительства больше шагов в сторону поддержки Украины и жесткую позицию в отношении России.
«В документе явно заметен почерк «Зеленых», которые хотят всюду сеять либеральные ценности и в этом смысле выступают против России. При этом социал-демократы, видимо, настояли на вставке в текст дежурной фразы о конструктивном сотрудничестве с Москвой в таких сферах, как медицина, «зеленая» энергетика и климат, – предположил эксперт. – Однако если бы эти моменты были так же хорошо прописаны, как украинский вопрос или позиция Германии по Крыму, тогда можно было бы сказать о неком балансе. А так негативные элементы высказаны более четко и конкретно, а формы сотрудничества остались в тумане».
«Кроме того, в соглашении четко очерчена роль Германии относительно ситуации на Украине: она уже не посредник между конфликтующими сторонами и не гарант ранее достигнутых договоренностей, а защитница украинской позиции. Этот факт, безусловно, обрадует Киев. Однако в немецкой политике хотелось бы видеть больше прагматизма», – уточнил собеседник.
Рар также указал на отсутствие в соглашении упоминания о «Северном потоке – 2». «Это и хорошо. Это означает, что «Зеленые» не будут выступать за торможение проекта. Газопровод уже стал реальностью. Соответственно, этот вопрос снят с повестки дня нового правительства», – подытожил он.
В среду СДПГ, «Зеленые» и СвДП представили общественности результаты своих переговоров в виде нового коалиционного соглашения. Полный текст договора опубликован на портале Spiegel. Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц выразил надежду, что в ближайшее время депутаты каждой партии проголосуют за коалиционный договор.
Примечательно, что в соглашении не упомянут «Северный поток – 2». Отмечается, что будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам. «Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества. Новый кабмин также выступил за частичную отмену виз с Россией для отдельных групп населения.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. Отметим, что «Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «Северного потока – 2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). При этом политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.
В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского про «планы» госпереворота на Украине при участии России, заметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского. «Пока не было», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу.
Ранее Зеленский заявил
, что у него якобы есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Лукашенко: США хотят развязать войну руками поляков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта белорусской конституции заявил, что США, используя Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать войну.
«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», – цитирует его агентство «БелТА».
По его словам, США «любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать».
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Зеленский объяснил отказ от спецоперации по задержанию «вагнеровцев»
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона раскрыл, почему отменил спецоперацию по «вагнеровцам». Глава Украины отвечал на вопросы очень сбивчиво, ссылаясь на посторонние факты и оценки.
Историю по «вагнеровцам» он назвал «операцией «Бурба» и напомнил, что бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба участвовал в разгоне Майдана. Также Зеленский рассказал, как курировал операцию в Афганистане, когда оттуда эвакуировали украинцев, пишет портал «Strana.news».
Позднее президент Украины сообщил, что начальник ГУР отремонтировал свою государственную резиденцию за 11 млн гривен. «Вы знаете историю, где параллельно с резиденцией, где временно живу я, проживал товарищ Бурба. Отремонтировал (дом – Ред.) за 11 миллионов. Он бизнесмен. Все знают, что он занимался таким бизнесом. Получал ту или иную информацию и получал за это деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал», – высказался Зеленский.
Также глава Украины добавил, что «по вагнеровцам сперва «никто не докладывал». По его словам, когда он решил уволить Бурбу, последний предложил захват россиян на Украине, чтобы сохранить за собой должность. Разговор с разведчиком Зеленский передал так: «Турецкие авиалинии»: Эрдоган должен знать? Он говорит: «нет».
При этом Зеленский якобы ответил Бурбе, что он готов на это, но только если не пострадают люди. «Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, нас в нее втянули», – высказался он.
Кроме того, Зеленский сообщил, что глава офиса президента Андрей Ермак не имел полномочий «акцептировать» операцию. Однако не смог ответить на вопрос: «было ли поручено Ермаку отказать Бурбе и перенести операцию».
Также президент Украины добавил, что план посадить с ними самолет обманом в Киеве он не одобрил, как авантюрный (так как могли погибнуть мирные граждане»). При этом, по словам Зеленского, Бурба сказал, что «это даже хорошо, что погибнут люди». Однако Зеленский запретил, чтобы не портить отношения с Турцией (самолет был «Турецких авиалиний»).
Слова президента противопоставлены комментарию Бурбы и тому, что написали Bellingcat. По их словам, Зеленский одобрил операцию, а потом (через Ермака) попросил ее перенести на несколько дней. И это же противоречит опубликованным документам, из которых также выходило, что операция одобрена.
Напомним, Украина собиралась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
Затем стало известно, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Ведомство не исключает и необходимость вызова главы государства Владимира Зеленского.
Будущий кабмин ФРГ предупредил Минск о новых санкциях
ФРГ будет выступать за расширение санкций против Белоруссии, если Минск не изменит свою политику, говорится в тексте коалиционного соглашения, которое заключили социал-демократы, либералы и «зеленые», эти партии будут представлять следующее правительство ФРГ, сообщает газета «Вельт».
«Мы занимаем сторону людей в Белоруссии и поддерживаем их стремление к перевыборам, демократии, свободе и верховенству права, требуем безоговорочного освобождения всех политзаключенных. Российское вмешательство в пользу [президента Белоруссии Александра] Лукашенко неприемлемо. Если Лукашенко не изменит курс, то мы будем стремиться расширить санкции ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансам», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее в администрации США возложили на президента Белоруссии Александра Лукашенко «полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, пообещав ввести новые санкции против Минска после консультаций с Евросоюзом.
Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС. При этом сам президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
Погранслужба Белоруссии: Польские силовики встретили беженцев автоматными очередями
Польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.
«В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими», – передает ТАСС сообщение погранведомства.
В среду в Польше заявили, что мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Захарова сыронизировала над репортажами CNN про «нападение» России на Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг с иронией отреагировала на репортажи CNN про «нападение» России на Украину.
«Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет», – передает РИА «Новости» ее слова.
При этом представитель МИД России призвала не опираться на материалы этого американского канала как на факты. «Сколько раз мы вынуждены были дезавуировать и торжественно уличать в фейках... США на словах, декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе. На самом деле... накачивают оружием страну, я имею ввиду киевский режим, который использует его в регионе, и использует его против тех, кого называют собственными гражданами, о ком якобы заботятся и во имя этих же людей они, киевский режим, умоляют международное сообщество постоянно им оказывать содействие и защищать их от России. И все это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг», – отметила Захарова.
Ранее стало известно, что читатели британской газеты The Times разошлись по мнениях и открыли споры после публикации статьи о ситуации на востоке Украины и «угрозе» скорого нападения России. При этом большая часть пользователей согласилась с тем, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне вокруг России.
Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией
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Учения силовых структур Украины пройдут в ближайшее время в граничащих с Белоруссией регионах, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
«В ближайшее время мы будем проводить практические учения и перемещения личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию», – приводит ТАСС слова Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства.
Там также сообщили, что во вторник Клименко провел координационное совещание с руководителями силовых органов в Черниговской области и проинспектировал службу полицейских вблизи государственной границы Украины с Белоруссией. Он заявил, что такие встречи проводятся во всех областях Украины, которые граничат с Белоруссией.
«Большие силы правоохранительных ведомств брошены на охрану государственной границы [Украины] в то время, когда несколько тысяч мигрантов находятся в Белоруссии. Мы рассматриваем разные варианты развития событий на границе и отрабатываем соответствующие сценарии», – заявил Клименко.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В понедельник в СВР отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
В конце прошлой недели Украина провела военные учения в Ровенской области по обеспечению порядка и недопущению миграционного кризиса на границе с Белоруссией. На этом фоне глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Он также призвал Раду «быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах» Украины.
В прошлый четверг пограничники Украины заявили о попытке нелегалов проникнуть в страну из Белоруссии. Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В середине ноября в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
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Лукашенко пообещал исполнять желания беженцев без оглядки на поляков и латышей
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с беженцами в торгово-логистическом центре у польской границы и заявил, что что Минск будет делать так, как они захотят, «даже если это будет плохо для поляков».
«Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», – передает его слова «БелТА».
Глава республики заявил, что в Минске понимают беженцев.
«Мы хорошо знаем и понимаем вас – вы стремитесь попасть в Европу, куда вас пригласили. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало… Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно», – сказал Лукашенко.
«Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки», – добавил президент.
Он также обратился к полякам с призывом образумить власти.
«Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков», – сказал Лукашенко, заявив, что польские власти устроили бойню на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем».
«По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры», – утончил Лукашенко.
Президент также заявил, что за последние сутки была попытка «по-зверски» выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
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Читатели The Times рассорились из-за статьи о России
Читатели британской газеты The Times разошлись по мнениях и открыли споры после публикации статьи о ситуации на востоке Украины и «угрозе» скорого нападения России.
Так, большая часть пользователей согласилась с тем, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне вокруг России, передает РИА «Новости».
Пользователь Pagrus высказал мнение, что «мира не будет до тех пор, пока Россия не почувствует, что ее границы в безопасности и что ракетную угрозу на ее рубежах удалось сдержать. Он также добавил, что США всегда «ищут повод развязать войну», а после себя оставляют «гуманитарную катастрофу».
С ним согласился пользователь Tr, по чьему мнению, «НАТО не стоит играть в игры на географических границах России. «Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны», – пишет он.
При этом некоторые комментаторы выразили мнение, что лезть во внутренние дела Украины почти то же самое, что «сунуть голову в пчелиный улей».
Другие читатели напомнили о том, что многие европейские государства рассчитывают на поставки российского газа, что увеличивает вес Москвы на мировой арене. «Она контролирует газовые потоки в Европу и дружит с Китаем. <...> Запад слаб, его население ленивое и ссорится между собой», – подчеркнул пользователь Alan.
Однако некоторые пользователи убеждены, что России пора дать отпор путем принятия Украины в НАТО. «Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас», – высказался Baggins77.
К его мнению присоединился пользователь KGS, отметив, что «в интересах Запада остановить Россию на границе Украины. Ей надо оказать помощь по защите границ и как можно скорее принять в НАТО».
В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше
Нелегальные мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Венджине (Любушское воеводство, Польша), сообщают местные СМИ.
Радиостанция RMF FM сообщила, что «в охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт, несколько сотен человек вышли на площадку перед зданием и испортили часть оборудования», передает РИА «Новости».
«Мужчины разбили стекла в здании, они выкрикивают «Свободу» и скандируют, что цель их прибытия в Европу – Германия», – уточняет радиостанция.
На площадь перед зданием центра вынесли мусорные баки и шкафы. На место были вызваны полиция и дополнительные силы пограничной стражи и пожарной стражи.
Отмечается, что мигранты пытаются форсировать ограждение
«Там двойные, а в некоторых местах тройные заборы. Ситуация под контролем», – заверила пресс-секретарь пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Продолжаются переговоры, направленные на то, чтобы успокоить нервничающих иностранцев, но, учитывая их темперамент, это не легко», – сообщила пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной стражи Иоанна Конечняк.
В этом центре содержания иностранцев содержатся 604 человека, мужчины. 358 из них – граждане Ирака. В подобные охраняемые центры для иностранцев помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления им статуса беженца либо депортации.
Между тем самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways с частью иракских мигрантов вылетел в четверг в Эрбиль из аэропорта в Минске, передает ТАСС.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши последние недели находятся тысячи беженцев, которые хотят попасть в ЕС. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия заявила, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Между тем мигранты штурмуют границу под гимн Польши.
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ЕС решил выделить 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны
Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения из Белоруссии», – приводит ТАСС слова главы ЕК.
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища.
Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов.
До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Мигранты штурмовали границу под гимн Польши
Более 200 беженцев штурмовали белорусско-польскую границу под гимн Польши, они были возвращены обратно в Белоруссию, сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Вчера около 19.00 (21.00 мск) на участке погранотряда в Черемше группа из более 200 человек силовым образом форсировала границу, конечно, при активной поддержке белорусских служб. Эти лица были агрессивными, бросали камни, ветки деревьев в польских силовиков», – цитирует РИА «Новости» Михальскую.
По ее словам, около 230 лиц зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров, они были задержаны и возвращены на линию границы. Также она добавила, что на территории Польши остались семь человек.
«Пять человек были госпитализированы. Они нуждались в медицинской помощи. Они были измождены, они принимали участие в силовом нападении на нашу границу. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя», – рассказала она.
Михальская уточнила, что в ходе силового форсирования границы был включен гимн Польши. По ее мнению, это было направлено на эскалацию наших эмоций, усиление напряжения. Она добавила, что на территории Белоруссии вблизи границы остаются несколько тысяч мигрантов, которые намереваются нелегально попасть в Евросоюз.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Мигранты попытались штурмовать польско-белорусскую границу
Мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы, заявила Пограничная стража Польши.
«На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в одном случае «группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни». В Погранстраже заявили, что нападение происходило под надзором белорусских силовиков.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Мособлдума поддержала законопроект об ограничениях в связи с COVID-19
Мособлдума поддержала законопроект о введении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба думы.
«Мособлдума на 8-м заседании рассмотрела и поддержала документ об изменениях в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
При этом уточняется, что до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Однако после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Такие нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.