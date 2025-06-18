В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.8 комментариев
Times: Зеленского решили изолировать от Трампа на саммите НАТО
Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Гааге, однако его участие будет ограничено, пишет британская газета The Times.
По данным издания, украинский президент не будет присутствовать на рабочих мероприятиях и не там пересечется с Дональдом Трампом, передает ТАСС. Организаторы саммита приняли такое решение для создания максимально комфортных условий для президента США Дональда Трампа, чтобы не провоцировать его раздражения и обеспечить конструктивный диалог внутри НАТО.
Единственное мероприятие, в котором Зеленский примет участие – официальный ужин для лидеров, организованный королем Нидерландов Виллемом-Александером. Ожидается, что вне этого события Зеленский не будет задействован в официальной программе встречи.
Газета The Guardian сообщала, что Владимир Зеленский может пропустить предстоящий саммит НАТО в Гааге, так как не получил гарантий присутствия президента США Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отменил запланированную пресс-конференцию во время визита в Канаду после того, как президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7.