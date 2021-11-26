Лукашенко пообещал исполнять желания беженцев без оглядки на поляков и латышей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с беженцами в торгово-логистическом центре у польской границы и заявил, что что Минск будет делать так, как они захотят, «даже если это будет плохо для поляков».

«Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», – передает его слова «БелТА».

Глава республики заявил, что в Минске понимают беженцев.

«Мы хорошо знаем и понимаем вас – вы стремитесь попасть в Европу, куда вас пригласили. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало… Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно», – сказал Лукашенко.

«Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки», – добавил президент.

Он также обратился к полякам с призывом образумить власти.

«Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков», – сказал Лукашенко, заявив, что польские власти устроили бойню на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем».

«По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры», – утончил Лукашенко.

Президент также заявил, что за последние сутки была попытка «по-зверски» выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.

Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

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