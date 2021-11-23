В СБУ призвали Украину не рассчитывать на защиту НАТО

В случае нападения России НАТО не будет помогать Украине, заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.

«Они нас не защитят, мы должны это понимать. Мальчики и девочки, вы потеряли реальность, остановитесь, сориентируйтесь в пространстве и посмотрите, куда мы идем», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Украина не вступит в Североатлантический альянс как минимум в ближайшие 10-20 лет. Более того, НАТО никогда не пойдет на полномасштабную конфронтацию с Москвой, добавил он.

«А мы, как детский сад, заглядываем в рот дяде Сэму и английским лордам! Давайте ориентироваться на многовекторную дипломатию», – указал генерал.

Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.