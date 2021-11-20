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20 ноября, суббота | Последнее обновление — 11:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Умер народный артист России Валерий Гаркалин
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России выявили 37,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 37120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 37120 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3239, Санкт-Петербурге – 2637, Московской области – 1885.
Всего в стране выявлено 9 294 188 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 262 843 человека.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 992 426 человек.
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Накануне, 19 ноября, в России выявили 37156 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 36.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».
«Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».
«Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.
Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».
По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».
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Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Свердловский суд отклонил иск об отмене QR-кодов в регионе
Суд в Свердловской области не поддержал доводы юристов и признал законным введение системы QR-кодов в регионе.
«Коллективно административное исковое заявление <…> оставить без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.
Ранее юрист Иван Волков подал иск в Свердловский областной суд с требованием признать недействующей часть указа губернатора региона Евгения Куйвашева, где говорится о появлении зон, где могут находиться только привитые люди, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код.
С 30 октября в Свердловской области QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.
В Красноярске ученые-гуманитарии прививаются хуже изучающих точные науки
Несколько институтов Сибирского федерального университета (СФУ) могут вернуться из удаленного процесса обучения к обычному, так как в них охват вакцинацией достиг 70%, сообщили в университете.
Эти институты относятся к точным и естественным наукам: Институт фундаментальной биологии и биотехнологий, Институт математики и фундаментальной информатики, Институт нефти и газа, Хакасский технический институт – филиал СФУ.
При этом красноярские институты СФУ с гуманитарными специальностями пока не попали в этот список, пишет NGS24.ru.
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Ранее в вузе объявляли, что все студенты будут учиться на удаленке с 8 ноября, там уточнили, что при достижении 70% привитых институт может вернуться к обычному процессу обучения.
За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
Минпросвещения не планирует пускать в школы только привитых детей и учителей
Министерство просвещения России не обсуждает вопрос о допуске в школы только тех детей, которые привиты от коронавируса, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Кравцов заявил, что введение QR-кодов для учителей в школах также не обсуждается, передает РИА «Новости».
11 ноября в Минздраве заявили, что «в ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом».
Ранее в России началась третья фаза исследования вакцины от COVID для подростков.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что уже 400 подростков получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М».
Голикова назвала регионы с улучшением эпидобстановки по коронавирусу
В трех российских регионах ситуация с распространением коронавируса за неделю осложнилась, в одном субъекте фиксируется улучшение эпидемиологической обстановки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости», – цитирует Голикову ТАСС.
Она уточнила, что в ряде регионов заболеваемость также снизилась, но пока там не преодолены пороговые значения, чтобы можно было бы говорить о существенном улучшении. В числе таких субъектов – Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия.
За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
Эпидемиолог рассказал, какие антитела защищают от COVID
Вируснейтрализующие антитела в тест-системах показывают защищенность организма от коронавируса. Чтобы выявить заражение, необходим количественный тест по системе измерения Bau на миллилитр, рассказал врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.
«Если говорим о защите от вируса, то системы должны показывать вируснейтрализующие антитела. Определяет их количественный тест. Правда, до сих пор нет четкого мнения, сколько их должно быть - 300, 500 или выше», – передает URA.RU слова медика.
Эпидемиолог отмечает, что международная система измерения Bau определяет вируснейтрализующих антител.
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков отметил, что в России пока не все компании могут выдавать результаты в Bau на миллилитр. Тесты сейчас пользуются стандартами ВОЗ. Если лаборатория показывает уровень антител только в собственных единицах, то тест лучше там не делать, советует Крючков.
«Вы узнаете, положительный тест или отрицательный, но не сможете правильно определить количество антител», – заявил он.
Ранее обсуждался вопрос о выдаче QR-кодов людям с высоким титром антител, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Национальный локдаун из-за COVID ввели в Австрии
Канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с понедельника, 22 ноября, национального локдауна из-за ситуации с коронавирусом, о таких же мерах задумались в Германии.
«С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка. Он автоматически закончится не позднее 13 декабря, с этого дня для привитых и переболевших локдаун закончится», – приводит РИА «Новости» слова Шелленберга.
В Германии также не исключили введение общенационального локдауна по COVID. Заболеваемость COVID-19 в ФРГ в последние недели находится на самом высоком уровне за всю пандемию, так, за последние сутки в стране выявили более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом смертность пока не достигает показателей предыдущих пиков заболеваемости.
«Мы находимся в ситуации, в которой нельзя ничего исключать», – заявил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
При этом бундестаг накануне принял закон, который значительно осложняет возможность введения локдауна в стране в связи с распространением коронавируса.
Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Австрии принимали решение о введении локдауна для непривитых.
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В оперштабе сообщили об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%. Показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в 11 регионах России составили 60%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В лидерах оказались Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа, передает РИА «Новости».
Напряженной обстановка до сих пор остается в трех регионах: Алтайский край, Кемеровская область, Бурятия. Улучшения стали заметы в Сахалинской области, где начал снижаться уровень заболеваемости. Если говорить о существенном улучшение, то речь идет о Москве, Подмосковье, Воронежской области, сказала Голикова.
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью прививки поставили 58 713 240 раз.
«По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла – 58 713 240 раз», – говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас вакцинация идет во всех регионах России. Первая российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. Также в России можно привиться «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». В начале мая стало известно о регистрации четвертой вакцины «Спутник Лайт».
Алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 подготовили в Чувашии
Чувашия готова в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19) с большим числом антител, заявил глава республики Олег Николаев.
«В Чувашии полностью подготовлен алгоритм генерации QR-кодов. Он предполагает дополнительную сдачу анализов, которые будут проводиться лабораториями Республиканского кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы, которые обладают всеми технологическими и техническими возможностями, и результаты анализов максимально верифицируются с точки зрения достоверности. При этом забор анализов может быть осуществлен в любой районной больнице», – приводит РИА «Новости» слова Николаева, которого цитирует пресс-служба.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Как пояснил глава республики, это необходимо для того, чтобы «отсечь фальшивые справки». «Чтобы исключить субъективное отношение конкретного специалиста, решение о включении в единый регистр будет приниматься врачебной комиссией, которые функционируют при каждой поликлинике и заседают два раза в неделю. Таким образом, в случае реализации данного механизма в течение двух-трех дней человек может получить сгенерированный QR-код», – пояснил глава Чувашии.
Он сообщил, что критерии включения человека в единый регистр для генерации QR-кода «находятся в детальной проработке». «Важно получить четкое мнение специалистов, которые будут давать гарантию того, что у человека достаточный уровень иммунитета, исходя из количества антител, чтобы генерировать ему QR-код. Надеюсь, что в ближайшие дни эта работа будет завершена», – сказал глава Чувашии. Он также отметил, что работа ведется совместно с Минздравом России и Роспотребнадзором. «Чувашия готова в пилотном варианте запустить такой алгоритм, поскольку технологически, технически и организационно мы готовы», – подчеркнул Николаев.
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В прошлую пятницу глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
В тот же день зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы сообщила, что правительство обсуждает вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу. Между тем вирусолог Анатолий Альштейн в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «сам по себе высокий титр антител еще не может служить критерием защищенности от ковида», поэтому «QR-коды нужно выдавать только по результатам вакцинации».
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Словения возобновила выдачу виз привитым «Спутником V» россиянам
Словения возобновила выдачу виз всех типов россиянам с 19 ноября: въезжать в страну можно с прививкой вакциной «Спутник V», либо по ПЦР-тесту, соблюдать карантин не нужно, сообщили в посольстве Словении в Москве.
«Да, все верно (возобновили выдачу виз), для оформления визы документы о вакцинации не нужны, для въезда в страну нужен либо ПЦР-тест, выполненный за 72 часа, либо сертификат о вакцинации «Спутником V», другие российские вакцины на въезде не признаются», – передает РИА «Новости».
В то же время европейский QR-код понадобится для посещения общественных мест, поскольку внутри Словении действует много ограничений.
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«Поэтому российские туристы будут очень сильно ограничены в своих действиях. Проблема, что внутри только европейский QR-код действует, то есть российский код не работает», – подчеркнули в посольстве.
Ранее стало известно, что туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря.
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На Кубани невакцинированных чиновников запретили пускать в учреждения
Непривитых кубанских чиновников не будут пускать в здания органов власти и местного самоуправления, исключения сделаны лишь для переболевших COVID и имеющих противопоказания к прививке, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Обсудили и вакцинацию государственных и муниципальных служащих. Сегодня привито всего около 74% сотрудников. Считаю, что в первую очередь нужно начинать с себя. Поэтому вход в здание органов власти и местного самоуправления для не вакцинированных служащих будет ограничен. Исключение – наличие QR-кода о перенесенном заболевании или справка о медотводе», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
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Ранее губернатор сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае в последние дни, за последние сутки – 903 заболевших, это максимум с начала пандемии. В связи с этим в регионе введены ограничения для непривитых и не перенесших коронавирус.
Также в Краснодарском крае и ряде других регионов ввели обязательную вакцинацию для студентов. С 1 декабря регион будет переводить непривитых на дистанционное обучение.
Собянин оценил эффект от нерабочих дней в Москве
Число заболевающих коронавирусом в столице сократилось вдвое, власти города видят «очень хороший эффект» от введения нерабочих дней, заявил мэр Сергей Собянин.
«Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект <...>. Если сравнивать период, скажем, четверговые показатели, которые были, вот, на этой неделе, и, скажем, две-три недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза», – сказал градоначальник в эфире «России 1», передает ТАСС.
Он пояснил, что это фиксируется по резкому снижению числа госпитализаций и по ряду других показателей. Это реальный эффект от принятых мер, и снижение заболеваемости продолжается.
Ранее Собянин попросил москвичей носить маски, выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте, а также пройти экспресс-тест на коронавирус.
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Глава Севастополя сообщил о намерении разрешить работу общепита ночью
Севастопольские власти намерены разрешить работу заведений общественного питания ночью со следующей недели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По поводу общепита со следующей пятницы. <...> Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели – это позволит нам убедиться, что динамика положительная сохраняется. Но самым важным останется соблюдение режима QR-кодов в заведениях общепита, и контроль будет достаточно серьезным», – цитирует главу города ТАСС.
По его словам, работа заведения может быть приостановлена, если там не соблюдаются санитарные меры.
На тех же условиях смогут продолжить работу до 70% залов театров и кинотеатров. С 22 ноября разрешат работу организациям дополнительного образования.
В Севастополе ситуация с коронавирусом осложнилась к середине сентября, число инфицированных превышало 300 в сутки. В ноябре же благодаря нерабочим дням ситуация начала стабилизироваться.
Власти Тамбовской области направили дополнительные средства на борьбу с коронавирусом
В Тамбовской области решили направить на дополнительные меры по противодействию коронавирусу 20,9 млн рублей в медучреждения, соответствующее решение принял врио главы администрации региона Максим Егоров.
В ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусом, в том числе с кислородной поддержкой, сообщается на сайте администрации региона.
Выделенные средства направят на приобретение 12 аппаратов инвазивной вентиляции легких для ГКБ №3 Тамбова и больницы имени Архиепископа Луки. Кроме того, в Тамбовской областной больнице и Уваровской ЦРБ будут проведены ремонтные работы по дополнительной подводке системы централизованной подачи кислорода, а также системы снабжения медицинскими газами одного из отделений ГКБ №3 Тамбова.
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тамбовской области ниже среднероссийских значений. Тем не менее, за последние сутки зарегистрировано 211 новых случаев заражения. Многим заболевшим требуется госпитализация и кислородная поддержка. Региональные власти работают на опережение, чтобы люди своевременно могли получить качественную медицинскую помощь.
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