В России выявили 37,1 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 37120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 37120 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».

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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3239, Санкт-Петербурге – 2637, Московской области – 1885.

Всего в стране выявлено 9 294 188 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 262 843 человека.

За последние сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 992 426 человек.

Накануне, 19 ноября, в России выявили 37156 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 36.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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