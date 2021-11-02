Блинкен обещал Зеленскому «сокращать риски» от «Северного потока – 2»

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2 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Молдавия выкрутила руки Газпрому

Газпром удивил своей щедростью по отношению к Молдавии Игорь Зарембо/РИА Новости
Позиция Газпрома в переговорах с Кишиневом, казалось, была беспроигрышной. Однако условия заключенного контракта, озвученные молдавской стороной, удивляют своей щедростью со стороны российской компании. Что же может скрываться за кулисами нового соглашения? Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Трудовых мигрантов предложили различать по ДНК

Геномную регистрацию можно проводить во время оформления патентов на работу Дмитрий Рогулин/ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Идея призвана упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений и не допустить въезда в страну лиц, которым ранее он был запрещен. Как и за чей счет может быть внедрена новая практика? Подробности...
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Зачем Россия снова спасла Молдавию

Президент Молдавии имеет большой повод для радости IAN LANGSDON/ЕРА/ТАСС
С 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Молдавские власти празднуют победу – с их точки зрения, страна платит России за топливо цену «в два раза ниже рыночной». Почему Газпром согласился на такие условия и кто на самом деле выиграл по итогам переговоров? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
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Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...
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В США начался национальный развод

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Позитивных сценариев для Америки на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят. Подробности...
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Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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    Блинкен обещал Зеленскому «сокращать риски» от «Северного потока – 2»

    		    2 ноября 2021, 22:41
    Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины и сокращения рисков в адрес Киева со стороны газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго.

    Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене, передает ТАСС.

    «Он (Блинкен) приветствовал шаги Украины, нацеленные против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Прайс.

    «Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

    Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ в Европе.

    Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

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    Газпром отказался от дополнительного транзита газа через Украину в 2022 году
    		    2 ноября 2021, 14:31
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.

    «Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.

    Также Газпром не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.

    После итогов аукциона цена на газ в Европе увеличилась более чем на 2%. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 820 долларов за тысячу кубометров с 803 долларов, однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень 800 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник цена газа в Европе в ходе торгов опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов.

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    Коментарии (139)
    Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
    		    2 ноября 2021, 13:17
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.

    «Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.

    Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.

    В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.

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    Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
    		    2 ноября 2021, 09:09
    Фото: Danil Shamkin/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

    Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».

    По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.

    Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.

    Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».

    Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.

    Коментарии (43)
    Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
    		    2 ноября 2021, 08:37
    Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.

    «Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».

    Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.

    Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.

    Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.

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    В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
    		    2 ноября 2021, 03:27
    Фото: armygames2019.mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.

    Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».

    Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.

    Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.

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    Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией

    2 ноября 2021, 18:35

    Текст: Кристина Коваленко

    Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.

    «Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

    Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.

    Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.

    Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию. 

    Коментарии (56)
    Молдавия похвасталась ежемесячным пересмотром стоимости российского газа
    		    2 ноября 2021, 05:24
    Фото: Денисов Вадим/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Цена на газ для Молдавии будет рассчитываться каждый месяц, она зависит от цены нефти и стоимости газа на бирже, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

    Спыну пояснил, что «стоимость будет определяться в конце каждого месяца». Так, «в воскресенье было определена цена на ноябрь – около 450 долларов», но «в декабре стоимость может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.

    Вице-премьер сказал, что с российской стороной договорились о продлении того газового контракта, что был заключен в 2006 году. Условия контракта засекречены по просьбе Москвы, сказал он, так как расчета стоимости газа является коммерческой тайной. При этом в Молдавии формулу знают те, кто имеет доступ к гостайне. «Молдовагаз» ознакомит с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для молдавских потребителей.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (21)
    В Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2»

    2 ноября 2021, 09:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.

    Зедер заявил в интервью газете Bild, что необходим «ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

    При этом ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна выступает против «Северного потока – 2», несмотря на газовый кризис в Европе.

    Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

    «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.

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    Коментарии (11)
    В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»
    		    2 ноября 2021, 13:59
    Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Неизвестные изуродовали памятник «Ежик в тумане», который был установлен в Киеве, скульптура была вырвана с корнем, также ежику повредили нос.

    «Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская. Случившееся она назвала «диким символизмом». Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации», – сообщает агентство «УНИАН».

    Отмечается, что скульптуру отправили на реставрацию.

    Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.

    Коментарии (61)
    Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ

    2 ноября 2021, 13:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший глава «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.

    «Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины», – приводит слова Яроша РИА «Новости».

    «Правый сектор*» – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.

    Ранее парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (38)
    Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке
    		   2 ноября 2021, 19:59
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Коваленко

    Глава минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщает представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», – говорится в сообщении

    Таран является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск.

    При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника главного управления разведки минобороны. До 2014 года работал постпредом минобороны при представительстве Украины в ООН.

    Должность министра обороны занял 4 марта 2014 года. 

    Коментарии (51)
    «Оппозиционная платформа» потребовала от Рады рассмотреть отставку правительства Украины
    		    2 ноября 2021, 16:14
    Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

    «Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.

    Также партия требует «создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс». В партии подчеркнули, что «люди не доверяют этому правительству».

    «Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все «хотелки» ОП (офиса президента) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны», – сказал Бойко.

    Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров напоминают попытку «выпустить пар», а в целом – оставить все как есть. Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

    Коментарии (28)
    Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре

    2 ноября 2021, 14:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Молдавия оплатила Газпрому долг за газ, поставленный в сентябре, сообщил пресс-секретарь компании «Молдовагаз» Александр Барбов.

    Барбов сообщил, что «Молдавия погасила Газпрому долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года, после заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались», передает ТАСС.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.

    Молдавия похвасталась ежемесячным пересмотром стоимости российского газа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Молдавия выкрутила руки Газпрому.

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    Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару

    2 ноября 2021, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

    По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

    «Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».

    Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.

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    В Германии признали доминирование России на рынке газа
    		    2 ноября 2021, 07:56
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.

    «Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.

    Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.

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