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Блинкен обещал Зеленскому «сокращать риски» от «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины и сокращения рисков в адрес Киева со стороны газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго.
Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене, передает ТАСС.
«Он (Блинкен) приветствовал шаги Украины, нацеленные против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Прайс.
«Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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Газпром отказался от дополнительного транзита газа через Украину в 2022 году
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Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.
«Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.
Также Газпром не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.
После итогов аукциона цена на газ в Европе увеличилась более чем на 2%. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 820 долларов за тысячу кубометров с 803 долларов, однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень 800 долларов за тысячу кубометров.
Во вторник цена газа в Европе в ходе торгов опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов.
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Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
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У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».
По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
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Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.
«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.
Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
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В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.
Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».
Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Молдавия похвасталась ежемесячным пересмотром стоимости российского газа
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Цена на газ для Молдавии будет рассчитываться каждый месяц, она зависит от цены нефти и стоимости газа на бирже, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Спыну пояснил, что «стоимость будет определяться в конце каждого месяца». Так, «в воскресенье было определена цена на ноябрь – около 450 долларов», но «в декабре стоимость может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.
Вице-премьер сказал, что с российской стороной договорились о продлении того газового контракта, что был заключен в 2006 году. Условия контракта засекречены по просьбе Москвы, сказал он, так как расчета стоимости газа является коммерческой тайной. При этом в Молдавии формулу знают те, кто имеет доступ к гостайне. «Молдовагаз» ознакомит с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для молдавских потребителей.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
В Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2»
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.
Зедер заявил в интервью газете Bild, что необходим «ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
При этом ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна выступает против «Северного потока – 2», несмотря на газовый кризис в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.
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В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»
Неизвестные изуродовали памятник «Ежик в тумане», который был установлен в Киеве, скульптура была вырвана с корнем, также ежику повредили нос.
«Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская. Случившееся она назвала «диким символизмом». Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации», – сообщает агентство «УНИАН».
Отмечается, что скульптуру отправили на реставрацию.
Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.
Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ
Бывший глава «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.
«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины», – приводит слова Яроша РИА «Новости».
«Правый сектор*» – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.
Ранее парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке
Глава минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщает представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», – говорится в сообщении.
Таран является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск.
При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника главного управления разведки минобороны. До 2014 года работал постпредом минобороны при представительстве Украины в ООН.
Должность министра обороны занял 4 марта 2014 года.
«Оппозиционная платформа» потребовала от Рады рассмотреть отставку правительства Украины
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Парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.
«Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.
Также партия требует «создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс». В партии подчеркнули, что «люди не доверяют этому правительству».
«Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все «хотелки» ОП (офиса президента) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны», – сказал Бойко.
Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров напоминают попытку «выпустить пар», а в целом – оставить все как есть. Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре
Молдавия оплатила Газпрому долг за газ, поставленный в сентябре, сообщил пресс-секретарь компании «Молдовагаз» Александр Барбов.
Барбов сообщил, что «Молдавия погасила Газпрому долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года, после заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались», передает ТАСС.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Молдавия похвасталась ежемесячным пересмотром стоимости российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Молдавия выкрутила руки Газпрому.
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Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.
В Германии признали доминирование России на рынке газа
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Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.
«Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.
Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
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