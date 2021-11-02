Дочь экс-футболиста «Зенита» Малафеева получила условный срок за сбыт наркотиков

Дочь Вячеслава Малафеева Ксения получила четыре года лишения свободы условно по уголовной статье за сбыт наркотиков. О завершении резонансного дела рассказал сам легендарный вратарь «Зенита».

Девушка преступила черту закона после того, как решила жить отдельно от родителей. Ксения начала музыкальную карьеру под именем Малышка, причем ее «творчество пестрило вульгарностью и обсценной лексикой», отмечает «Комсомольская правда». Чересчур взрослая жизнь несовершеннолетней школьницы в итоге обернулась знакомством с плохой компанией и громким задержанием с наркотиками.

Как рассказал Малафеев на YouTube-канале «Sports Интервью», на поведение дочери сказалась и смерть родной матери. Девочке понадобилось время, чтобы сдружиться с мачехой Екатериной.

«Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели. Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учетом всех обстоятельств. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию», – передает слова Малафеева «Комсомольская правда».

Он посетовал на то, что во время расследования дела у него пытались вымогать деньги, чтобы «уберечь дочь от лишних неприятностей . Легенда «Зенита» говорит, что у него просто хотели «отжать» деньги. Сам он был готов сделать все для здоровья и благополучия Ксении – даже обращался к изотерикам. Сейчас Ксения находится в реабилитационном центре в Рязани.

«Мы постоянно общаемся с психологом, я очень хочу, чтобы она поскорее вернулась. Есть улучшение. Она уже выполнила все, что нужно, сдала все анализы. Сейчас исключительно проблемы психологического характера, восприятия себя, проблемы с общением с людьми, лечение пищевого расстройства. Мы действительно очень скучаем, братья тоже, – сказал Малафеев.

Отдельно многодетный отец прошелся по творчеству дочери и объяснил, почему все встретил в штыки. По словам Малафеева, он предлагал Ксении продюсеров и профессиональных помощников, но та хотела абсолютной самостоятельности.

«Девочка в юном возрасте начинает петь про наркотики, ругаться матом, показывает себя вульгарно. А у тебя есть еще дети помладше, которые видят, что она как колхозница общается! Дети младшие начинают также разговаривать. Если я считаю, что это неправильно, то я работаю с этим. Самореализация должна быть, но в разумных пределах. Кто как видит по-другому – пожалуйста, занимайтесь своими детьми, – сказал Малафеев.

Информация о задержании Малафеевой при продаже таблеток экстази появилась 7 марта 2020 года. Спустя день стало известно, что против 16-летней дочери футболиста было возбуждено уголовное дело. Сам Малафеев объяснил поведение дочери «сложным характером».

Напомним, в июле 2020 года несовершеннолетнюю дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева направили в психиатрический диспансер для прохождения экспертизы в рамках предварительного следствия по подозрению в наркоторговле.