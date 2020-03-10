Малафеев объяснил поведение дочери

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев объяснил поведение уличенной в наркоторговле дочери Ксении, сообщили СМИ.

«Просто у нее сложный характер. Если принимает какие-то решения, невзирая на то, что права она или нет, все равно сделает по-своему», – передает Star Hit слова Малафеева.

Он добавил, что дочери давно хотелось пожить одной, и для нее подготовили отдельную квартиру.

«Постоянно на связи с ней», – сказал он.

Информация о задержании Малафеевой в Санкт-Петербурге при продаже таблеток экстази появилась 7 марта.

8 марта стало известно, что против 16-летней дочери футболиста было возбуждено уголовное дело. В данный момент она находится под наблюдением врачей.