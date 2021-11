У депутата в Раде сгорел пульт для голосования Украинский депутат остался без наградного оружия из-за поздравления Путина 18 ноября 2021, 20:53

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива лишен наградных пистолетов, в соответствии с приказом главы МВД Дениса Монастырского, сообщает управление коммуникаций Национальной полиции Украины. «Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета - Glock-19 и АПС (автоматический пистолет Стечкина – прим. ВЗГЛЯД) и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции (ГУНП) в Киеве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Позже и сам Кива подтвердил, что сдал наградное оружие. В соцсети размещена видеозапись с моментом передачи пистолетов. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник лишил Илью Киву права на ношение наградных пистолетов, которые ему были вручены в 2015 и 2016 годах. По словам Монастырского, Кива лишился пистолетов из-за недостойного поведения. Депутат в ответ назвал решение незаконным. В среду Кива сообщил о том, что комиссия Министерства образования Украины решила не присуждать ему степень кандидата наук по итогам защиты диссертации, состоявшейся в апреле. Напомним, по иску партии «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко против Кивы возбудили дело о госизмене. Поводом стало поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину. В видеозаписи депутат назвал Путина лидером дружественного украинцам народа.

Глава Пентагона не понял, зачем Россия сбила спутник 18 ноября 2021, 04:26

Фото: Olivier Douliery/Pool/

CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Остин сказал, что «больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества». Кроме того, он заявил, что у России при проведении испытаний было понимание того, какое поле обломков образуется в результате испытаний. «Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», – приводит ТАСС слова министра обороны США Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют. Глава Пентагона также заявил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». Остин отметил, что в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство». Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым 18 ноября 2021, 04:58 Текст: Антон Антонов

Нападение на Крым будет нападением на Россию, на Украине это знают, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин. На заседании Третьего комитета ГА ООН Кузьмин заявил, что «сама жизнь подтверждает правоту крымчан, которые в 2014 году практически единодушно на референдуме высказались за воссоединение с Россией». Он указал, что «в отличие от нынешней Украины» в Крыму «не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке». Кузьмин рассказал о том, что «творится в русскоязычных регионах» Донбасса – как свидетельствуют данные наблюдателей ОБСЕ, за две недели «количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», передает РИА «Новости». «За период 11-24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса», – сообщил зампостпреда России. Он подчеркнул, что Украину «постоянно накачивают оружием западные спонсоры». Как заявил Кузьмин, «смерть, разрушения, унижение – это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины». «И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций. Потому что нападение на Крым – это нападение на Российскую Федерацию. На Украине это знают. И вы знаете», – сказал он. Напомним, обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова», теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне». Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад». Украина впервые в истории решила импортировать огурцы из России 18 ноября 2021, 12:58

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit. Компания сообщила, что «на этой неделе на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, то есть из России», передает РИА «Новости». По данным торговых источников EastFruit, эти огурцы оказались конкурентными по цене с украинскими, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую приходится уплачивать импортерам, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Россией. «На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 гривен за килограмм (1,44-1,7 доллара). Соответственно на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 гривен за килограмм (0,19-0,38 доллара) дешевле. Есть также в продаже огурец из Белоруссии, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», – цитирует EastFruit одного из экспертов. По данным компании, за первые восемь месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежих огурцов для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурцов на Украину были Турция и Белоруссия. Экспорт огурца за этот же период с Украины составил 4 тыс. тонн, он вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года. Ранее на Украине заявили о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз. Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу» 17 ноября 2021, 23:53

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». Статья была опубликована главным редактором La Repubblica Маурицио Молинари. Захарова заявила, что «такой восхитительной чуши давно не видела». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к Молинари. По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Кроме того, Ельня находится на расстоянии 260 км от границы, передает ТАСС. Также Захарова прокомментировала заявление Молинари о поражении «кандидата России» на выборах президента в 2014 году: «В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан». Она также подчеркнула, что Янукович был кандидатом от юго-восточных регионов Украины, а не от России, и он выиграл выборы в 2010 году при широкой поддержке населения. Оценивая заявления Молинари о якобы создаваемой Россией кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, Захарова указала, что Италия в 2021 году пустила через свою территорию в ЕС почти 60 тыс. «нелегалов из Африки». Она посоветовала поискать «реальные причины миграционного кризиса» в «старых заявлениях лидеров антииракской, антиливийской коалиций, глав государств и правительств тех стран, которые стимулировали «арабскую весну» и 20 лет неизвестно чем занимались в Афганистане». Также Захарова подчеркнула, что Москва ни разу в истории не подвела и не обманула Рим относительно поставок газа. «Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», – заявила Захарова. Она предложила La Repubblica напечатать «одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет». «Уважайте вашу аудиторию. Итальянцы не заслуживают такой наглой лжи», – заявила она. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. На Западе предсказали поражение США в случае войны с Россией на Украине 18 ноября 2021, 03:56

Фото: armygames2019.mil.ru

Текст: Антон Антонов

Если на Украине начнется война между Россией и США, то Россия, вероятно, победит, захватит значительную территорию и посрамит Запад, пишут американские СМИ. Обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова». Теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», заявил Ливен. По его мнению, вопрос о принадлежности Крыма «надо просто положить на полку», как и другие «неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово)». В таком состоянии, по мнению Ливена, вопрос останется, «пока не будет тихо и спокойно предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение», передает РИА «Новости». Обозреватель считает, что лишь «безумные американские политики» могут призывать к военному решению украинского вопроса и к войне с Россией на территории Украины. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт скорее всего окончится победой России. Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад». При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить минские соглашения, считает автор. Напомним, высокопоставленный источник в Генштабе ВС России заявил, что в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов. Украина заверила Европу в готовности снизить стоимость транзита газа 17 ноября 2021, 23:25

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев готов снизить стоимость транзита газа через Украину и предоставить украинские ПХГ, заявил президент Украины Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский заявил фон дер Ляйен о готовности Киева предоставить «собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива». Он «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, обсуждалось «создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», передает ТАСС. Глава Еврокомиссии заявила, что «ЕС и Украина продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности». Фон дер Ляйен заверила Киев «в полной поддержке ЕС Украины, ее суверенитета и территориальной целостности». По ее словам, стороны также «разделяют мнение, что ситуация на границе Белоруссии и ЕС является гибридной атакой». Напомним, оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако на прошлой неделе Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту. При этом Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину в декабре. Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши 18 ноября 2021, 02:25

Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/

Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

«Военный авантюризм» России у границ Украины и Польши станет «трагической ошибкой», заявил глава британского правительства Борис Джонсон. Джонсон, выступая на слушаниях перед избранным комитетом парламента Великобритании, заявил, что необходимо «обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной». По его мнению, «это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», передает РИА «Новости». Напомним, британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России. Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе 17 ноября 2021, 22:59 Текст: Антон Антонов

В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву. Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости». 15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского. 23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля). Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России 18 ноября 2021, 14:37 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. «Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента. Ранее Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц. Британский аналитик осудил панические заголовки в западных СМИ о подготовке Россией вторжения на Украину 18 ноября 2021, 12:24

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Сообщения западных СМИ на тему якобы планируемого «вторжения» России на Украину лишь наводят панику и усугубляют политическую ситуацию, не имя под собой реальных оснований, пишет в Foreign Policy докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Джефф Хоун. Хоун отмечает, что «в последние несколько недель в западной прессе участились разговоры о российских военных шагах в ее южном регионе», Запад «настолько встревожен, что госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября предупредил Россию против какого бы то ни было возобновления агрессии против Украины», приводит перевод статьи InoPressa. «Но действительно ли Россия собирается атаковать Украину? Ответ, основанный на эмпирических данных, звучит как решительное «нет». Эти шаги могут вызывать беспокойство, (...) но они не предвещают войны», – указал он. Так, Россия «не предприняла никаких попыток скрыть передвижение своих сил как во время транзита, так и по их прибытии, на коммерческих спутниковых снимках показаны воинские части, расположенные на транспортных стоянках и в лагерях без какого-либо камуфляжа или маскировки». Реальное наступление «потребовало бы гораздо большей осторожности, и у него были бы другие предупреждающие знаки, такие как усиленные развернутые системы противовоздушной обороны и активация резервных подразделений». «Тем не менее, новое вторжение на Украину или даже резкая эскалация боевых действий со стороны сил, поддерживаемых Россией – это глупая перспектива по нескольким причинам. Украинская армия на данный момент опытная, модернизированная и высоко мотивированная. Она не была бы легким противником – и любая война, помимо того, что она была бы чрезвычайно дорогостоящей с точки зрения войск и материалов, имела бы высокий шанс вовлечь другие стороны, и у нее был бы ужасающий шанс стать ядерной. Даже если бы России все-таки удалось оккупировать Украину, что она от этого получила бы? Оккупация дорога, опасна и часто бесплодна, как США обнаружили в Ираке и Афганистане», – указывает Хоун. Он подчеркнул, что «безрассудное поведение западной прессы и некоторых правительств – от панических заголовков в Bloomberg, предупреждающих о полномасштабном вторжении, до различных заявлений, в которых даются обещания защищать территориальный суверенитет Украины – только усилило напряженность в и без того напряженном регионе». «Война никогда не бывает неизбежной, но, если действовать так, как будто она неизбежна, она гораздо более вероятна – и не менее разрушительна», – заключил автор публикации. Между тем британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России. Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова прокомментировала публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ 18 ноября 2021, 09:47 Текст: Наталья Ануфриева

Публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что Россия не саботирует переговоры в «нормандском» формате, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Захарова пояснила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что публикация связана с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию. «Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», – сказала она. По ее словам, официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы: «Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно». «Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас еще только ранее утро, начнется рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция», – отметила Захарова. По ее словам, «она (реакция) должна быть, потому что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции». Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова. Эвакуированный из Кабула гражданин Украины решил просить гражданство России 18 ноября 2021, 16:33 Текст: Елена Мирошниченко

Гражданин Украины, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство России. «В Украину я не могу поехать, возможности нет. Я хочу гражданство (России) получить. Я надеюсь, что я получу российское гражданство», – заявил на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 гражданин Украины, по происхождению афганец Сургун Мангал, передает РИА «Новости». Напомним, по поручению президента России три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России и других стран. В Раде раскритиковали обсуждение спецопераций на телешоу 18 ноября 2021, 07:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава пропрезидентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда на телешоу идет обсуждение спецопераций. «Серьезно, мы просто выглядим смешными, когда как страна, я как глава фракции, высокопоставленные чиновники, депутаты, журналисты, вы как политики, сидим в эфире и разговариваем о спецоперациях. Ну бред какой-то. Давайте представим, что есть операция ЦРУ и сидят сенаторы, конгрессмены и друг другу это рассказывают», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова Арахамии. По словам депутата, украинской власти вообще стоило воздержаться от каких-либо комментариев по данному вопросу. «Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать, была операция или нет, все, что они (власть) должны были сказать – такие операции не комментируются, независимо от того, была операция или не было. Все. И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли, как положено – по закону», – добавил Арахамия. Напомним, в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, раскрывшего детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», сообщалось, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В Крыму пообещали довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины 18 ноября 2021, 09:01 Текст: Наталья Ануфриева

В Крыму намерены привлечь Киев к ответственности за различные блокады полуострова, включая водную, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. Трофимов заявил, что «наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба», передает РИА «Новости». «Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», – подчеркнул он. Все подтверждающие документы приложат к иску, добавил он. «Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание», – заявил Трофимов. Пока нет точно обозначенного срока подачи иска. Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины. Напомним, рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Выячнилась причастность к ним 12 граждан Украины. Тем временем на Украине признали провал водной блокады Крыма после того, как под Азовским морем нашли пресную воду. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что уже несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году. Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение. Рада разрешила украинским пограничникам применять оружие и боевую технику 18 ноября 2021, 12:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Парламент Украины принял закон, которым усовершенствовал порядок использования боевой техники и вооружения личным составом госпогранслужбы страны. Такое решение на заседании в четверг поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины. По словам одного из инициаторов закона, депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Юрия Здебского, сейчас 70% сухопутного участка границы с Россией, Молдавией и Белоруссией не демаркирована. «За 30 лет независимости земли вдоль нашей границы разделили, и пограничникам приходится выставлять предупредительные знаки, здесь проходит граница, прямо в лесополосах. Они даже пройти и выполнить свои обязанности нормально не могут. По сути, у нас на границе дыра» – передает РИА «Новости» слова депутата. Он отметил, что ранее пограничники использовали все силы и средства, руководствуясь подзаконными актами, приказами МВД, теперь их деятельность будет предусмотрена законодательно, а принятие отдельного документа прежде всего позволит обеспечить защиту госграницы Украины военными формированиями и правоохранительными органами на уровне закона. Новый закон предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей. Закон также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военного или сотрудника госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление. Пограничникам разрешается использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства. Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, разрешается даже его повредить, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека. Они смогут принудительно прекращать полет беспилотника в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения погранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна. Согласно документу, пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять технические средства пограничного контроля, инженерные боеприпасы, постройки и ограждения. Напомним, в августе украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией.