На украинского депутата Киву завели дело о госизмене после обращения к Путину

В Киеве обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетики

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

Буймистер заявила в эфире «4 канала», что на данный момент ситуация в украинской энергетике катастрофическая, этим, по ее мнению, власти и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

Ситуация, по ее словам, объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий.

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. (...) Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», – считает она.

Из-за этого якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно функционировать атомная генерация.

«У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», – заключила парламентарий.

Напомним, на Украине образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.

В июле Украина запросила аварийную помощь у России и Белоруссии из-за нехватки электричества.

Позже сообщалось, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».

Белорусский политолог Петр Петровский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран».