Сальдо заявил об ответных терактах ВСУ на успехи российской армии в Курске и Донбассе

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о тактике террора со стороны украинских военных на фоне успехов российской армии. По его словам, киевский режим отвечает на продвижение российских сил терактами против мирных жителей. Сальдо отметил, что противник был оттеснен в Курской области и Донбассе, а в ответ организовал удары по гражданским объектам.



Особое внимание Сальдо уделил обстрелу торговых рядов в селе Великие Копани. По его данным, в результате атаки с использованием ракет HIMARS погибли шесть человек, ранения получили девять мирных жителей. Он выразил сомнение, что такие действия могут свидетельствовать о стремлении к миру со стороны киевского режима.

Кроме того, оператор БПЛА 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, известный под позывным Колос, рассказал ТАСС о случаях, когда ВСУ прибегали к привязыванию взрывчатки к жителям приграничных районов Курской области и отправляли их на позиции российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 90 жителей Суджанского района Курской области, большинство из которых пожилые, были эвакуированы сотрудниками МЧС России в безопасные районы, где им предоставляются медицинская и психологическая помощь.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные в Курской области могут сдаться в плен или погибнуть, поскольку все пути выхода заблокированы, а техника оставлена.

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*, внесенный Минюстом в реестр иноагентов и включенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заявил, что считает оправданными действия ВСУ и не испытывает сочувствия к пострадавшим жителям, включая детей.