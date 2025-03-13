Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники МЧС России эвакуировали более 90 жителей Суджанского района Курской области, включая пожилых людей, сообщает РИА «Новости». Жители находились на оккупированной территории семь месяцев.

Эвакуация осуществляется с помощью Вооруженных сил РФ, добровольцев и волонтеров. Эвакуируемых доставляют в пункты временного размещения, где им предоставляют медицинскую и психологическую помощь, восстанавливают утраченные документы и оформляют выплаты.

МЧС использует автобусы для вывоза людей из опасной зоны. Мероприятия проводятся в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей после недавних событий на Украине. Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм.