Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.8 комментариев
Экс- игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров оправдал удары ВСУ по жителям Белгорода
Экс- игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров заявил, что не испытывает сочувствия к жителям Белгородской области
Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает оправданными удары ВСУ по Белгороду и не испытывает сочувствия к пострадавшим жителям, включая детей.
В интервью Юрию Дудю* (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает оправданными жертвы среди мирных жителей Белгородской области из-за ударов Вооруженных сил Украины, передает «Лента.ру».
Аскеров отметил, что не испытывает сочувствия к пострадавшим жителям, включая детей, пострадавших от ракетных ударов. Он подчеркнул, что, по его мнению, вина за это лежит на родителях, которые, как он считает, на протяжении долгого времени поддерживают жизнь в России.
В интервью Аскеров также заявил, что «не может испытывать эмпатию к детям, провожающим российских военных на фронт», и подчеркнул, что для него дети Киева не отличаются от детей Белгорода. Заявления Аскерова вызвали критику в комментариях к видео Дудя, где пользователи назвали его высказывания жестокими и глупыми, отмечая, что «знания и ум не всегда синонимы».
Ранее Аскеров был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России по уголовной статье. Аскеров накопил долг в 130 тыс. рублей из-за трех штрафов, наложенных Савеловским районным судом за нарушения применения статуса иноагента.
В январе Ровшана Аскерова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации СМИ, Аскеров уехал из России, а в мае 2022 года Басманный суд заочно арестовал его.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом