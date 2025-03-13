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Пожар вспыхнул на ТЭЦ-16 в Москве
На ТЭЦ-16 в Москве произошло возгорание ремонтируемого здания
На северо-западе Москвы на территории ТЭЦ-16 произошло возгорание, которое вызвало сильное задымление, однако не повлияло на работу станции.
Пожар случился на территории ТЭЦ-16, расположенной на северо-западе Москвы, передает ТАСС. В оперативных службах сообщили, что возгорание произошло в здании, находящемся на ремонте. Пожар сопровождался сильным задымлением.
Представители городского главка МЧС РФ подтвердили факт пожара и отметили, что инцидент не повлиял на функционирование станции. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации пожара.
Как позже сообщили в пресс-службе ПАО «Мосэнерго», возгорание на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы ликвидировано.