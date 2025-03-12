Лавров: Европейская идея «миротворцев» на Украине не поможет завершить конфликт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам заявил, что Европа одержима идеей отправки «миротворцев» на Украину, передает ТАСС. Однако, по мнению министра, это не поможет остановить конфликт. «Больше всего поражает эта их одержимость миротворцами», – отметил Лавров.

Глава российского МИД убежден, что ряд европейских стран, напротив, заинтересованы в эскалации. По словам Лаврова, Европа и Британия хотят продолжения конфликта.

В качестве примера Лавров привел теплый прием, оказанный Владимиру Зеленскому в Лондоне после скандала в Вашингтоне. По мнению министра, это свидетельствует о желании Запада «поднять ставки». Кроме того, по словам Лаврова, Запад готовит шаги, которые «подтолкнут администрацию Дональда Трампа к агрессивным действиям против России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину. Австралия выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине. Поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.



