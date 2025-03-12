Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.0 комментариев
Лавров: Европа одержима идеей «миротворцев» на Украине
Лавров: Европейская идея «миротворцев» на Украине не поможет завершить конфликт
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам заявил, что Европа одержима идеей отправки «миротворцев» на Украину, передает ТАСС. Однако, по мнению министра, это не поможет остановить конфликт. «Больше всего поражает эта их одержимость миротворцами», – отметил Лавров.
Глава российского МИД убежден, что ряд европейских стран, напротив, заинтересованы в эскалации. По словам Лаврова, Европа и Британия хотят продолжения конфликта.
В качестве примера Лавров привел теплый прием, оказанный Владимиру Зеленскому в Лондоне после скандала в Вашингтоне. По мнению министра, это свидетельствует о желании Запада «поднять ставки». Кроме того, по словам Лаврова, Запад готовит шаги, которые «подтолкнут администрацию Дональда Трампа к агрессивным действиям против России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину. Австралия выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине. Поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.