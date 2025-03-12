США сломали Зеленского. Что дальше?

Андрей Быстрицкий
ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку
Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.
Алексей Чеснаков
Как быть с «уловкой перемирия»
Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.
Юрий Мавашев
В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу
Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.