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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    30 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

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    12 марта 2025, 20:51 • Видео

    США сломали Зеленского. Что дальше?

    По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

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    Рецессия в США невыгодна даже России

    В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности

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    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

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    Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией

    Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются. Насколько справедливы спекуляции о политической подоплеке происходящего и какими будут действия российских Вооруженных сил на данном направлении после освобождения Курской области? Подробности

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    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию

    Вашингтон декларирует дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали публичные итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Фактически перед нами капитуляция киевского режима перед США и признание неспособности противостоять России без их помощи. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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