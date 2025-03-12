Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

Рецессия в США невыгодна даже России В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности Перейти в раздел

Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности Перейти в раздел

Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются. Насколько справедливы спекуляции о политической подоплеке происходящего и какими будут действия российских Вооруженных сил на данном направлении после освобождения Курской области? Подробности Перейти в раздел

Зеленский признал перед США неспособность победить Россию Вашингтон декларирует дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали публичные итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Фактически перед нами капитуляция киевского режима перед США и признание неспособности противостоять России без их помощи. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

США сломали Зеленского. Что дальше? По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

Американцы дожимают Зеленского Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

Резня алавитов в Латакии Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти. Перейти в раздел