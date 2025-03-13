Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.4 комментария
Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Москве
Самолет Gulfstream G650, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи.
Как сообщает ТАСС, самолет Стивена Уиткоффа, назначенного спецпосланником президента США Дональда Трампа, прибыл в Москву в четверг утром. Приземление состоялось в аэропорту Внуково. Данные об этом предоставил трекинговый сервис Flightradar.
Известно, что самолет Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад в Дохе и пересек воздушное пространство России со стороны Латвии около 11.40 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские переговорщики по урегулированию на украинской территории направляются в Россию, планируются соответствующие контакты, о чем сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Белом доме сообщали, что Уиткофф прибудет в Москву для переговоров по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине.
Также сообщалось, что контакты с США могут пройти уже в четверг.