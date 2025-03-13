Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, самолет Стивена Уиткоффа, назначенного спецпосланником президента США Дональда Трампа, прибыл в Москву в четверг утром. Приземление состоялось в аэропорту Внуково. Данные об этом предоставил трекинговый сервис Flightradar.

Известно, что самолет Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад в Дохе и пересек воздушное пространство России со стороны Латвии около 11.40 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские переговорщики по урегулированию на украинской территории направляются в Россию, планируются соответствующие контакты, о чем сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Белом доме сообщали, что Уиткофф прибудет в Москву для переговоров по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

Также сообщалось, что контакты с США могут пройти уже в четверг.