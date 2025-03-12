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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

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    12 марта 2025, 21:36 • Новости дня

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине, сообщили в Белом доме.

    Уиткофф посетит Москву с целью добиться согласия российской стороны на подписание соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что американская сторона надеется на положительный исход переговоров. «Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», – сказала она.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что российское руководство в свое время проинформирует, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

    Телеканал CNN сообщал, что планируемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 13 марта пока не гарантирует встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    12 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского

    Лукьянов: Переговоры США и Украины прошли под американскую диктовку

    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Целью Белого дома во время встречи в Джидде было заставить Украину следовать линии на скорейшее прекращение боевых действий. Итоговые заявления сторон указывают, что американско-украинские переговоры прошли под диктовку США, считает политолог Федор Лукьянов. Ранее Киев выразил готовность пойти на временное прекращении огня.

    «Встреча в Саудовской Аравии, если судить по итоговому заявлению, прошла под американскую диктовку. Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве)», – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в своем Telegram-канале.

    В то же время, пока нет ясности относительно деталей соглашения о разработке минеральных ресурсов или гарантий безопасности Украине, отметил эксперт, связав это с продолжающимся торгом. «Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру», – добавил политолог.

    «В общем, Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», – делает вывод Лукьянов.

    Теперь, по оценкам эксперта, многое в переговорах будет зависеть от личных договоренностей лидеров России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен, в случае согласия с этим России. Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Еще в конце декабря 2024 года Зеленский категорически отвергал идеи о перемирии, в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. А накануне встречи в Джидде киевский режим был согласен только на частичное прекращении огня – в воздухе и на воде.

    Для демонстрации готовности вести переговоры «с позиции силы» Киев перед американско-украинской встречей в Саудовской Аравией устроил налет беспилотниками на московский регион. В МИД РФ подчеркнули, что такие методы используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

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    12 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться

    Политолог Ткаченко: У России нет иллюзий относительно инициативы США о прекращении огня на Украине

    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    После встречи делегаций США и Украины в Джидде риторика Владимира Зеленского кардинально изменилась: теперь он согласен на прекращение огня без гарантий для Украины со стороны Вашингтона. Таким образом, ключевым итогом переговоров в Саудовской Аравии стала фактическая капитуляция украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивы», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.

    «Администрация Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять перспективы дальнейшего политического развития республики. Надо полагать, что зондирование относительно того, что будет с Владимиром Зеленским, идет на уровне лидеров украинских политических партий и бизнеса», – пояснил политолог.

    Кроме того, США на встрече в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. «Такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – иронично рассуждает аналитик. На этом фоне примечательны изменения в риторике Зеленского.

    Ткаченко напомнил, что еще в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.

    Однако по итогам встречи с американской делегацией офис Зеленского заявляет о согласии ввести режим прекращения огня на 30 дней. По мнению политолога, это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства и признание им неспособности победить Россию.

    «ВСУ терпят поражение в Курской области и под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что 30-дневное перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.

    «При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.

    «Я думаю, что после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.

    Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то что все это время против переговоров выступал именно Киев.

    Между тем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона, продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – заключил Ткаченко.

    Напомним, во вторник в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. Она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о перемирие передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится», – сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.

    Вашингтон и Киев также договорились, что Штаты отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. «Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно», – сказал Уолтц.

    Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских полезных ископаемых, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах встречи делегаций США и Украины в Джидде.

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    12 марта 2025, 20:51 • Видео
    США сломали Зеленского. Что дальше?

    По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков: Россия ждет информацию от США о переговорах по перемирию

    Песков заявил, что Россия ожидает от США информации о переговорах по перемирию

    Песков: Россия ждет информацию от США о переговорах по перемирию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия не намерена торопиться с принятием решений по вопросу предложенного перемирия с Украиной, сообщает РИА «Новости». Песков добавил, что Москва сначала должна получить информацию от представителей США.

    Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц пообещали передать России детальную информацию о состоявшихся переговорах в Джидде через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что это необходимо для оценки ситуации и дальнейших действий России.

    Кроме того, Песков сообщил, что в эти дни запланированы контакты с американскими представителями, во время которых Россия надеется получить всю полноту информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.

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    11 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможны контакты представителей России и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что в ближайшие дни «будет разговаривать с коллегой из России».

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине, о котором Вашингтон и Киев сообщили по итогам переговоров в Джидде. Президент США анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, а также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    11 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине

    Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на 30 дней при согласии России

    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова прекратить огонь на 30 дней по линии фронта, если Россия согласится на это, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что предлагаемое прекращение огня включает не только остановку ракетных и дроновых атак, а также боевых действий в акватории Черного моря, но и полное прекращение военных действий по всей линии фронта.

    «Мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры США и Украины по урегулированию украинского конфликта, и Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине. Кроме того, США и Украина договорились ускорить подписание соглашения по разработке минеральных ресурсов на Украине.

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    12 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Рубио: Вопрос отмены санкций ЕС может быть затронут на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине может быть рассмотрен вопрос ослабления санкций Европейского союза против России.

    Рубио отметил, что Россия, скорее всего, поднимет тему санкций на переговорах, передает ТАСС.

    «Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил президента Украины Владимира Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.

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    12 марта 2025, 12:29 • Новости дня
    Глава нацразведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной

    Глава нацразведки США Габбард сообщила о возобновлении передачи разведданных Украине

    Глава нацразведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной
    @ John McDonnell/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США вновь начали передавать Украине разведывательную информацию, сообщила глава национальной разведки Тулси Габбард.

    США возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной, что официально подтвердила глава национальной разведки Тулси Габбард в своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Обмен данными с Украиной возобновлен», – написала Габбард.

    Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, на которой Украина выразила готовность к временному прекращению огня на 30 дней в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи.

    Соединенные Штаты пообещали принять меры для восстановления этой помощи.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров.

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    11 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    «Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

    Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

    «Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    11 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Трамп сообщил о новых встречах России и США по Украине

    Трамп сообщил о новых переговорах России и США по Украине 11 или 12 марта

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сказал, что встречи состоятся «сегодня или завтра», передает РБК.

    Он выразил надежду на то, что «удастся выработать соглашение». По его словам, «это прекращение огня очень важно». «Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него», – приводит его слова ТАСС.

    При этом американский лидер отметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся, передает РИА «Новости».

    Также президент США заявил, что повторно пригласит украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

    Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата заявило, что президент США не требует демилитаризации Украины в рамках урегулирования конфликта. При этом источник добавил, что Трамп отвергает идею о членстве Украины в НАТО.

    Напомним, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. США заявили, что передадут России предложения о прекращении огня.

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    12 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Кремль отреагировал на переговоры США и Украины в Джидде

    Песков: Россия ждет информацию о деталях переговоров США и Украины в Джидде

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ожидает во время предстоящих контактов с США подробной информации о результатах переговоров Вашингтона с Киевом в Джидде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия рассчитывает получить полную информацию о деталях американско-украинских переговоров, прошедших в Джидде, передает ТАСС.

    «У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на итоги переговоров.

    Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, где Украина выразила готовность к временному прекращению огня на тридцать дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российское руководство в свое время проинформирует о контактах со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом.

    Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    12 марта 2025, 09:02 • Новости дня
    Лавров дал интервью американским блогерам

    Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам на английском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам на английском языке, в котором подробно остановился на ситуации вокруг украинского кризиса, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

    Захарова сообщила, что интервью Лаврова трем американским блогерам будет опубликовано в девять часов по московскому времени, передает радио Sputnik.

    По словам дипломата, беседа была посвящена ситуации вокруг украинского кризиса: от истории конфликта до современного состояния и возможности ведения дипломатических усилий на этом направлении.

    Захарова подчеркнула, что Лавров «подробнейшим образом» остановился на этой теме и озвучил принципиальные подходы на основе установок, которые были даны президентом России.

    Ранее в интервью Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.

    В интервью Такеру Карлсону Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре.

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    12 марта 2025, 09:20 • Новости дня
    В Крыму назвали условие завершения конфликта на Украине

    Константинов: Залогом прекращения конфликта на Украине являются гарантии безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что только после получения Россией гарантий безопасности на Украине может наступить мир.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что получение Россией надежных гарантий безопасности является залогом прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем быстрее президент США это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира. Константинов отметил, что России необходимо не временное перемирие, а справедливый и устойчивый мир.

    Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Украина выразила готовность к временному прекращению огня на 30 дней, которое может быть продлено.

    Президент США сообщил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по Украине должен быть не кратковременный мир, а постоянный, учитывающий интересы всех народов региона.

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    12 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп сообщил о нежелании США тратить миллиарды из-за конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет тратить миллиарды долларов из-за конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что 12 марта состоится «крупная встреча» представителей России и США.

    Президент США отметил, что в течение последних лет Вашингтон уже потратил на Украину 350 млрд долларов. Он добавил, что если бы он был президентом в предыдущие четыре года, этого конфликта можно было бы избежать, передает ТАСС.

    Он также сказал, что 12 марта состоится «крупная встреча» между США и Россией, выразив надежду на конструктивные дальнейшие разговоры.

    «Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Также сообщалось, что вскоре состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    12 марта 2025, 03:22 • Новости дня
    Reuters указало на отсутствие у США стремления к демилитаризации Украины

    Reuters отметило отсутствие давления на Украину со стороны США в вопросе демилитаризации

    Tекст: Антон Антонов

    США оказывают сильное давление на Украину, поддерживая многие требования России, но не демилитаризацию, заявило Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

    В Париже прошла встреча военных руководителей стран-членов НАТО и ЕС, а также Японии и Австралии, при этом США в переговорах не участвовали. Военный чиновник сообщил, что США не были приглашены. Это должно стать сигналом, что Европа и другие партнеры могут «взять на себя ответственность», передает Reuters.

    Высокопоставленный европейский чиновник отметил, что демилитаризация – одно из немногих требований России, по которому Вашингтон не стал давить на Украину. Европа хочет, чтобы так и оставалось и далее. При этом, как отмечает Reuters, США выступают против членства Украины в НАТО.

    Напомним, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. В совместном заявлении Украины и США отмечается, что предложенный временный режим прекращения огня может стать основой для дальнейших мирных договоренностей между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине.

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    12 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Британия подтолкнула США и Украину к соглашению

    Bloomberg: Британия вела активную закулисную дипломатию для соглашения между США и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания приложила активные дипломатические усилия за кулисами, чтобы добиться соглашения между США и Украиной в ходе переговоров в Саудовской Аравии, сообщило Bloomberg.

    По данным агентства, Лондон приложил значительные дипломатические усилия, чтобы подтолкнуть Киев и Вашингтон к соглашению во время переговоров в Джидде, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что интенсивная дипломатия под руководством Великобритании велась за кулисами.

    Ранее New York Times со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что французские и британские официальные лица учили украинскую делегацию, как вести переговоры с США.

    The Times писала, что советник британского премьера посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США.

    Глава СВР Нарышкин заявил, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.

    Напомним, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины.

    Украина выразила готовность к временному прекращению огня на 30 дней в обмен на то, что Соединенные Штаты примут меры для возобновления военной и разведывательной помощи Украине.

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