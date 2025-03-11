Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.2 комментария
Песков: Кремль сообщит, если наметятся контакты с Уиткоффом
Российское руководство в свое время сообщит, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы своевременно проинформируем вас», – заявил Песков, комментируя сообщения о том, что Уиткофф якобы в четверг может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Уиткофф может посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит Уиткоффа, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются.