Песков: Кремль сообщит, если наметятся контакты с Уиткоффом

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы своевременно проинформируем вас», – заявил Песков, комментируя сообщения о том, что Уиткофф якобы в четверг может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Уиткофф может посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит Уиткоффа, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются.