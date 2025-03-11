Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.10 комментариев
Захарова прокомментировала возможный визит Уиткоффа в Россию
Захарова заявила о высокой интенсивности контактов России и США на фоне информации о возможном визите Уиткоффа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Россию, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются в рабочем режиме.
Как передает РИА «Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Она отметила, что двусторонние контакты с США в настоящее время достаточно интенсивные. Захарова подчеркнула, что уровень и формат взаимодействия часто согласовываются в рабочем режиме и весьма оперативно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.