Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.13 комментариев
CNN: Встреча Уиткоффа с Путиным в Москве не подтверждена
Планируемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 13 марта пока не гарантирует встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеканал CNN.
По данным CNN, информация о возможной встрече Уиткоффа с российским лидером пока не получила официального подтверждения, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российское руководство в свое время проинформирует, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Россию, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются в рабочем режиме.