Песков: Переговорщики из США летят в Россию

Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.0 комментариев
Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.0 комментариев
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Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения
Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.
Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.
В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.
Политолог Ткаченко: У России нет иллюзий относительно инициативы США о прекращении огня на Украине
«Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивы», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.
«Администрация Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять перспективы дальнейшего политического развития республики. Надо полагать, что зондирование относительно того, что будет с Владимиром Зеленским, идет на уровне лидеров украинских политических партий и бизнеса», – пояснил политолог.
Кроме того, США на встрече в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. «Такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – иронично рассуждает аналитик. На этом фоне примечательны изменения в риторике Зеленского.
Ткаченко напомнил, что еще в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.
Однако по итогам встречи с американской делегацией офис Зеленского заявляет о согласии ввести режим прекращения огня на 30 дней. По мнению политолога, это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства и признание им неспособности победить Россию.
«ВСУ терпят поражение в Курской области и под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что 30-дневное перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.
«При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.
«Я думаю, что после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.
Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то что все это время против переговоров выступал именно Киев.
Между тем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона, продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – заключил Ткаченко.
Напомним, во вторник в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. Она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о перемирие передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится», – сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.
Вашингтон и Киев также договорились, что Штаты отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. «Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно», – сказал Уолтц.
Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских полезных ископаемых, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах встречи делегаций США и Украины в Джидде.
Песков заявил, что Россия ожидает от США информации о переговорах по перемирию
По его словам, Россия не намерена торопиться с принятием решений по вопросу предложенного перемирия с Украиной, сообщает РИА «Новости». Песков добавил, что Москва сначала должна получить информацию от представителей США.
Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц пообещали передать России детальную информацию о состоявшихся переговорах в Джидде через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что это необходимо для оценки ситуации и дальнейших действий России.
Кроме того, Песков сообщил, что в эти дни запланированы контакты с американскими представителями, во время которых Россия надеется получить всю полноту информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.
Уиткофф посетит Москву с целью добиться согласия российской стороны на подписание соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News, передает РИА «Новости».
Левитт подчеркнула, что американская сторона надеется на положительный исход переговоров. «Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», – сказала она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что российское руководство в свое время проинформирует, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.
Телеканал CNN сообщал, что планируемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 13 марта пока не гарантирует встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Рубио отметил, что Россия, скорее всего, поднимет тему санкций на переговорах, передает ТАСС.
«Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил президента Украины Владимира Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.
Песков: Россия ждет информацию о деталях переговоров США и Украины в Джидде
По словам Пескова, Россия рассчитывает получить полную информацию о деталях американско-украинских переговоров, прошедших в Джидде, передает ТАСС.
«У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на итоги переговоров.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, где Украина выразила готовность к временному прекращению огня на тридцать дней.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российское руководство в свое время проинформирует о контактах со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом.
Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.
Уолтц провел переговоры с российским коллегой о мирном урегулировании на Украине
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в среду, передает РИА «Новости».
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.
В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.
Bloomberg: Инвесторы закупают российские облигации в ожидании снятия санкций США
В последние недели трейдеры одного из лондонских брокеров искали владельцев облигаций Газпрома, номинированных в долларах, чтобы удовлетворить спрос со стороны ближневосточных семейных офисов. Однако оказалось, что держатели этих облигаций либо не желают их продавать, либо требуют значительно более высокие цены, передает Bloomberg.
Эти сделки стали одними из первых признаков того, что инвесторы тихо надеются на то, что усилия президента США по заключению соглашения с Москвой приведут к возвращению России на мировые финансовые рынки.
«Инвесторы понимают, что как только произойдет разрядка, эти скидки исчезнут», – заявил глава отдела исследований и управления портфелями в дубайской инвестиционной компании Istar Capital Искандер Лутско.
Между тем, банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase выступают брокерами для растущего спроса инвесторов на торговлю российскими активами. При этом бок о бок с этой торговлей идут существенные риски – как репутационные, так и юридические. Президент США недавно заявил, что «серьезно рассматривает» возможность введения новых банковских санкций против России, что может ударить по этим инвестициям.
Агентство отмечает, что Россия продолжает увеличивать расходы на оборону, а также надеется на сотрудничество с США в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, но многие западные компании, желающие вернуться, могут столкнуться с серьезными ограничениями. Российская сторона может установить жесткие условия для возвращения, включая требования к локализации и передачи технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие государственные банки не получили указаний от Центрального банка о возможном ослаблении санкций в отношении России, несмотря на ожидания решения вопроса.
Bloomberg сообщает, что советники Трампа разработали планы по смягчению антироссийских санкций.
Тем не менее, сам Трамп ранее пригрозил новыми санкциями против России для достижения прекращения огня на Украине.
USAID расторгло грант на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины
Как сообщает Энергетическое сообщество, Агентство США по международному развитию (USAID) официально уведомило о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины.
Это соглашение предусматривало финансирование на сумму 75 миллионов долларов. Причины расторжения соглашения связаны с недавними изменениями в стратегических интересах США.
В заявлении на сайте Энергетического сообщества указано, что из-за прекращения гранта у Украины сократится финансирование для закупки критически важного оборудования для энергетического сектора. Такой шаг может повлиять на стабильность и развитие энергетики в стране.
Ранее госсекретарь Марко Рубио отметил, что после шести недель пересмотра было решено закрыть 83% программ USAID из-за расходов на цели, не соответствующие интересам США. Это решение является частью масштабных изменений в политике агентства и касается многих других проектов по всему миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон прекратил программу Агентства США по международному развитию, направленную на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о санкциях против банковского и энергетического секторов России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.
Flightradar: Самолет спецпосланника США Уиткоффа пересек границу с Россией
Самолет Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, пересек границу с Российской Федерацией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar.
По данным сервиса, самолет Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад, расположенного в Дохе (Катар). На своем пути самолет уже пролетел над воздушным пространством нескольких европейских стран, включая Польшу, Литву и Латвию.
В настоящее время самолет проходит над территорией Псковской области России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США отправили в Москву спецпосланника Стивена Уиткоффа для проведения переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине.
Президент США заявил, что вводить дополнительные санкции против России он не считает нужным, так как его приоритетом является достижение мира на Украине. Такие слова прозвучали от американского лидера в ходе встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, передает ТАСС.
Американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что у США есть возможность «сделать очень плохие вещи для России в финансовом плане», однако он не хотел бы этого делать, добавив, что его целью является увидеть мир на Украине.
В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине может быть рассмотрен вопрос ослабления санкций Европейского союза против России.
Ранее сообщалось, что советники президента США рассматривают различные меры по ослаблению санкций против России.
Канада объявила о введении 25-процентных пошлин на американский импорт с 13 марта 2025 года
Как передает РИА «Новости», Канада приняла решение о введении 25-процентных пошлин на американские товары. Об этом заявил министр финансов страны Доминик Леблан. Мера коснется импорта общей стоимостью около 29,8 млрд канадских долларов. В перечень товаров вошли продукция из стали и алюминия, а также компьютеры.
Леблан отметил: «Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25-процентные ответные пошлины на дополнительные 29,8 млрд канадских долларов импорта из Соединенных Штатов». Он добавил, что эта мера затронет стальную продукцию на сумму 12,6 млрд канадских долларов и алюминиевую на три миллиарда.
В четверг канадская делегация соберется в Вашингтоне для переговоров с американскими коллегами. Это решение принято в ответ на введение США аналогичных пошлин на сталь и алюминий, начавших действовать с 12 марта.
США ввели пошлины в размере 25% на сталелитейную и алюминиевую продукцию, при этом список товаров значительно расширился и включает бытовую технику и автомобили. США также планировали повысить пошлины для Канады до 50%, но это решение отложено, как сообщил советник президента США по торговле Питер Наварро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, однако Вашингтон отказался от этого решения.
Также сообщалось, что канадская провинция Онтарио решила отказаться от тарифа на электроэнергию для трех американских штатов.
Премьер-министром Канады станет Марк Карни, который, как сообщалось, будет конфликтовать скорее с Трампом, чем с Россией.
Захарова прокомментировала недавние заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил, что американские представители уже направляются в Россию для проведения переговоров, передает ТАСС.
В ответ на это Захарова заявила: «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней».
Ранее президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Сообщалось, что США передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине.
Американский лидер также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.
Песков: Кремль не исключает возможности телефонных переговоров Путина и Трампа
Песков заявил, что если по итогам переговоров США и Украины в Джидде возникнет необходимость в такой беседе, она будет организована оперативно, передает ТАСС.
«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне», – отметил Песков.
По его словам, каналы связи между Москвой и Вашингтоном функционируют что позволяет организовать необходимый контакт в кратчайшие сроки. При этом конкретные детали или дата возможного разговора не уточняются.
Ранее президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.
Сообщалось, что США передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине.
Американский лидер также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.
По его словам, к настоящему моменту от американской стороны не поступило запросов на проведение телефонного разговора между президентами РФ и США, передает ТАСС.
Песков подтвердил, что на сегодняшний день нет никаких договоренностей о таком разговоре.
Кроме этого, представитель Кремля подчеркнул, что время и место возможной личной встречи президентов России и США еще не определены.
Накануне президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России в ближайшие дни.
Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.