  • Новость часаУшаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
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    Революция в Сербии назначена на субботу
    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий
    Лукашенко выразил сомнение, что Украина согласится на прекращение огня
    Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции
    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме
    Лукашенко: США не смогут поймать Россию на уловку с перемирием
    Лукашенко спрогнозировал освобождение Курской области за несколько дней
    Ушаков: Россия отберет переговорщиков для диалога с США по Украине
    ВС России нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    2 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    29 комментариев
    13 марта 2025, 15:32 • Новости дня

    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России

    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России, так как дает Украине возможность перегруппировки сил.

    Ушаков высказал мнение, что перемирие лишь даст украинским силам время для набора сил и продолжения военных действий, передает ТАСС.

    «30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», – сказал он журналистам.

    Ушаков также отметил, что предложение о временном перемирии на фоне наступления Вооруженных сил России является поспешным действием, которое не способствует установлению долгосрочного мира.

    Ранее Ушаков подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны.

    13 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву

    L’antidiplomatico: Франция и Британия могут быть причастны к атаке украинских дронов на Москву

    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия могут быть причастны к недавней атаке дронов на Москву, в результате которой было сбито 343 беспилотника, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.

    По данным итальянского издания, Франция и Британия могут быть вовлечены в недавнюю атаку дронов на Москву, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что подобные действия были бы невозможны без поддержки современной внешней разведки.

    L’antidiplomatico пишет, что это могло быть сделано для провокации России на ответные действия, что выставило бы Москву нежелающей мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Эксперты отметили, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

    Коментарии (28)
    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 07:27 • Новости дня
    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине

    Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения

    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.

    Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

    Коментарии (20)
    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


    Коментарии (5)
    13 марта 2025, 12:17 • Новости дня
    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола

    Группировка войск «Север» освободила Суджу, Меловой и Подол в Курской области

    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в ходе наступательных действий в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» успешно освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа. Это стало результатом проведенных наступательных действий, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в результате наступательных действий российские войска нанесли поражение нескольким бригадам и полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктах. В том числе отражена одна контратака противника.

    Также ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких районах Сумской области. В течение последних суток ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и другие виды техники. Сообщается об уничтожении двух пунктов управления беспилотников.

    На протяжении всего периода боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери, включая более 67 тыс. военнослужащих и 392 танка. Также уничтожены многочисленные боевые машины, артиллерийские орудия, пусковые установки, системы радиоэлектронной борьбы и другие виды техники.

    Ранее Минобороны России показало отступление ВСУ из Суджи.

    Кремль сообщил, что операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ вошла в завершающую стадию.

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм.

    Коментарии (2)
    12 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил участвующие в освобождении Курской области войска

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

    Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.

    Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.

    Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами

    МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России предостерегло граждан от попыток сбивать дроны подручными средствами и приближаться к упавшим беспилотникам, а также дало рекомендации по безопасным действиям при их обнаружении.

    МЧС России выпустило рекомендации, запрещающие гражданам пытаться сбивать дроны с помощью подручных средств, передает ТАСС.

    Ведомство также предостерегло от подхода к упавшим беспилотникам.

    «Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», – подчеркивается в рекомендациях.

    В ведомстве настоятельно советуют не пользоваться вблизи упавших дронов радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами с GPS.

    При падении дрона рекомендуется отойти на 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих о возможной опасности.

    Кроме того, МЧС подчеркивает, что при обнаружении беспилотного летательного аппарата не следует информировать противника о его местонахождении. Ведомство призывает граждан не снимать работу ПВО, моменты полета дронов, военную технику и не выкладывать эти материалы в социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

    Коментарии (11)
    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

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    13 марта 2025, 10:20 • Новости дня
    У Украины закончились американские ракеты ATACMS

    AP News: Украина израсходовала поставленные США ракеты ATACMS к концу января

    У Украины закончились американские ракеты ATACMS
    @ U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Украина полностью израсходовала все американские ракеты ATACMS, поставленные США, сообщило AP News.

    Украина столкнулась с ситуацией, когда у нее полностью закончились американские ракеты ATACMS. По данным источников, пожелавших остаться анонимными, последняя из этих ракет была использована еще в январе, передает AP News.

    США передали Украине менее 40 ракет ATACMS, заявили американские официальные лица. Бывший глава Пентагона Ллойд Остин ранее предупреждал, что количество поставляемых ракет будет ограничено, так как США и союзники по НАТО считают более ценными другие виды оружия для ведения боевых действий.

    Между тем США восстановили доступ Украины к неклассифицированным спутниковым коммерческим снимкам, предоставляемым Maxar Technologies. Эти данные помогают Украине планировать атаки, оценивать их успех и отслеживать передвижения российских войск.

    В ноябре прошлого года США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    В январе в ответ на обстрелы Белгородской области ВСУ ракетами ATACMS Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины, где среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч».

    Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

    Коментарии (10)
    12 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    В России представили первый беспилотный трактор «Донтех»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) презентовали беспилотный трактор «Донтех», способный выполнять широкий спектр сельскохозяйственных задач.

    Директор института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» при ДГТУ Владислав Пигенко сообщил, что трактор будет использовать электроэнергию в качестве движителя, что позволит значительно снизить эксплуатационные затраты и увеличить эффективность работы, сообщается в Telegram-канале «Агроэксперт».

    По словам Пигенко, рабочие характеристики машины включают тяговое усилие до 12 килоньютонов и грузоподъемность до 3200 килограммов. «Донтех» станет универсальной платформой для выполнения различных сельскохозяйственных задач, таких как полив, орошение, посев и культивация.

    Ожидается, что к 2035 году будет выпущено 150 беспилотных платформ.

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    13 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине

    Politico: Франция и Британия возглавят планирование гарантий безопасности для Украины

    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что под руководством Франции и Британии пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины на следующей неделе, сообщило издание Politico.

    На следующей неделе пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии. Однако, министр обороны Франции Себастьян Лекорню не уточнил, какие именно страны будут участвовать и какие конкретные гарантии безопасности будут обсуждаться, пишет Politico.

    Лекорню отметил, что первая гарантия безопасности для Украины заключается в укреплении украинской армии: ее обучение, формат, потенциал и оснащение. Он отверг требования России о демилитаризации Украины, заявив, что есть широкий консенсус по этому вопросу. Среди тем, которые требуют срочного рассмотрения, он выделил безопасность в Черном море и безопасность ядерных объектов.

    По его словам, в ближайшее время запланировано множество встреч. В субботу премьер-министр Британии Кир Стармер проведет саммит лидеров, а министр обороны Германии Борис Писториус и заместитель министра обороны Великобритании Джон Хили проведут встречу контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. В ближайшие месяцы министры стран ЕС вновь соберутся в Италии и Британии.

    Ранее Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

    Коментарии (11)
    12 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ окружены в Курской области

    Герасимов сообщил об окружении и уничтожении ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские силы в Курской области окружены, российские войска продолжают их уничтожать, доложил Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

    Генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области окружена, передает ТАСС.

    По его словам, ведется планомерное уничтожение этих сил в ходе операции на курской земле.

    Герасимов отметил, что российские подразделения на некоторых направлениях пересекли государственную границу и вышли в Сумскую область. Там они продолжают ликвидировать резервы противника и расширять зону безопасности, сказал он в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Генерал также подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации активно действуют для завершения освобождения территории Курской области. Согласно заявлению Герасимова, целью операции является выход на государственную границу России в самые сжатые сроки.

    Президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России, а также прибыл в Курскую область и появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Коментарии (5)
    13 марта 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут поймать Россию на уловку с перемирием

    Лукашенко заявил о неспособности США поймать Россию на уловку с перемирием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    Лукашенко заявил, что предложение о временном перемирии на Украине не станет уловкой для России, сообщает ТАСС. Белорусский лидер отметил, что в условиях постоянных обманов со стороны Запада пришло время начать «думать головой».

    «Нет, они уже нас не поймают, а Россию тем более», – сказал Лукашенко, обсуждая возможность того, что предложение о перемирии может быть прикрытием для обманных действий.

    Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Лукашенко, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском.

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    12 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о провале планов Киева в Курской области
    Герасимов доложил Путину о провале планов Киева в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба ВС России – первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о текущей ситуации в Курской области.

    По его словам, группировка ВСУ была окружена и изолирована, идет планомерное уничтожение сил противника, передает РИА «Новости».

    Герасимов также подчеркнул, что операция по проходу российских военных через трубу к Судже стала неожиданной для ВСУ. В ходе освобождения Малой Локни украинские силы понесли существенные потери.

    В докладе Герасимов отметил, что Киев планировал создать плацдарм в Курской области и использовать ситуацию как разменную монету в переговорах, однако эти планы провалились.

    Также сообщалось, что общие потери ВСУ в приграничных районах Курской области превысили 67 тыс. человек.

    Кроме того, Герасимов заявил, что в ходе наступательных действий российские войска освободили более 1100 кв. км территории, что составляет более 86% от площади ранее занятой формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Напомним, Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России.

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    12 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Белый дом: Уолтц провел переговоры с коллегой из России по Украине

    Уолтц провел переговоры с российским коллегой о мирном урегулировании на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента США Майк Уолтц обсудил по телефону с российским коллегой мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в среду, передает РИА «Новости».

    Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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