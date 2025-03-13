  • Новость часаМосква назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
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    У Украины закончились американские ракеты ATACMS
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    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    28 комментариев
    13 марта 2025, 14:32 • Новости дня

    Лукашенко прибыл в Кремль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Лукашенко уже приехал в Кремль, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в четверг обсудят развитие отношений и международные вопросы.

    Напомним, в четверг в Россию также прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что планируются контакты с американской стороной.

    12 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области

    Путин посетил штаб группировки войск в Курской области

    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, передает ТАСС. Он был одет в военную форму и заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    По данным Генштаба, на Курский плацдарм приходится около 19% общих потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники. Российские войска освободили более 86% территории, ранее занятой противником, сообщил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам из-за рабочего графика Путина.

    СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских войск после более полугода оккупации Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (10)
    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются

    Герасимов сообщил об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области

    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска за пять дней освободили 24 населенных пункта, а 430 украинских солдат сдались в плен на территории Курской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении 24 населенных пунктов и 259 квадратных километров территории в Курской области за последние пять дней. Он отметил, что площадь вклинивания ВСУ уменьшилась более чем в два с половиной раза, передает ТАСС.

    По словам начальника Генштаба России, украинские военные начали массово сдаваться, осознав бесперспективность сопротивления. В результате в плен были взяты 430 военнослужащих ВСУ. Герасимов подчеркнул, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области с целью использования его в переговорах с Россией, однако этот план провалился.

    По словам Герасимова, в ходе боев за населенный пункт Малая Локня украинские формирования понесли значительные потери. Освобождение этой территории произошло благодаря действиям подразделений 34-й мотострелковой бригады, 22-го и 9-го мотострелковых полков российской армии. Герасимов также отметил, что в результате артиллерийского огня и использования дронов отдельные группы противника начали отступление на юг, неся потери.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Герасимов доложил Путину, что украинские вооруженные силы окружены и изолированы на территории Курской области.

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.

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    12 марта 2025, 22:50 • Новости дня
    Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы

    Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы после освобождения Курской области

    Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы после полного освобождения Курской области.

    «[Наша задача] полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», – передает ТАСС поручение президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области высказав поддержку военным. Путин поблагодарил войска, участвующие в освобождении Курской области. Президент также предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами.

    Коментарии (26)
    12 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил участвующие в освобождении Курской области войска

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

    Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.

    Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.

    Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.

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    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


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    13 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин был в военной форме в Курской области

    Песков: Путин счел необходимым быть в военной форме в Курской области

    Песков объяснил, почему Путин был в военной форме в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин счел необходимым в ходе посещения штаба в Курской области быть в военной форме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», – пояснил Песков, отвечая на вопрос о появлении Путина в пункте управления Курской группировкой в военной форме, передает ТАСС.

    Он не ответил на то, собирается ли президент носить погоны, но напомнил, что глава государства полковник.

    Напомним, 12 марта Путин прибыл в командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    В ходе выступления президент подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, но указал, что иностранные наемники украинской армии не подпадают под действия Женевской конвенции.

    Коментарии (8)
    12 марта 2025, 23:13 • Новости дня
    Путин: Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции

    Владимир Путин заявил, что иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, оговорив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

    Владимир Путин, выступая на совещании в одном из командных пунктов в Курской области, сделал важное заявление о том, что российские силы обязаны гуманно относиться ко всем пленным, передает РИА «Новости»

    Однако, по его словам, иностранные наемники, участвующие в составе ВСУ, не подпадают под защиту норм Женевской конвенции. Президент подчеркнул, что это исключение обусловлено их статусом и условиями участия в военных действиях.

    "Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - подчеркнул глава государства.

    Коментарии (2)
    12 марта 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой
    Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в ближайшее время пресс-служба президента России обнародует информацию и видеокадры с совещания, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам, запланированного на среду, из-за рабочего графика Путина.

    В феврале Путин провел телефонные переговоры с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 22:04 • Новости дня
    Путин призвал окончательно разгромить ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области, согласно его заявлению на совещании в одном из командных пунктов региона.

    Президент Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов приграничного региона заявил о необходимости в ближайшее время окончательно разгромить украинские вооруженные силы, окопавшиеся на территории Курской области, передает ТАСС.

    По его словам, противник ведет активные боевые действия в этом регионе, что требует скорейших и решительных действий. Путин подчеркнул важность оперативных действий для достижения поставленных задач и восстановления безопасности в регионе.

    Ранее Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на Верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тыс. единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свёртыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

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    12 марта 2025, 21:30 • Новости дня
    Путин перенес совещание по экономике из-за «рабочего графика»

    Песков: Совещание по экономическим вопросам в среду перенесли из-за рабочего графика Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Совещание по экономическим вопросам, запланированное на среду, перенесено из-за рабочего графика президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, совещание по экономическим вопросам, запланированное на среду, перенесено, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, связано ли это с подготовкой российско-американских контактов, Песков кратко ответил, что причиной является исключительно рабочий график Путина.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила возможность скорых контактов с представителями США.

    Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    13 марта 2025, 12:32 • Новости дня
    Кремль сообщил о возможном международном звонке Путина

    Песков анонсировал возможный международный звонок Путина вечером

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как передает ТАСС, Песков сообщил, что Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером. Он также добавил, что в графике президента могут появиться и другие контакты в течение дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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    13 марта 2025, 13:28 • Новости дня
    Кремль сообщил о переносе экономического совещания Путина

    Путин перенес экономическое совещание на следующую неделю из-за поездки в Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совещание Владимира Путина по экономическим вопросам, запланированное на вчера, было перенесено на следующую неделю из-за изменений в рабочем графике президента, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, совещание по экономическим вопросам, которое президент РФ Владимир Путин планировал провести вчера, перенесено на следующую неделю, передает ТАСС. Это было сделано в связи с изменениями в рабочем графике президента.

    Песков сообщил, что вместо проведения совещания Владимир Путин совершил поездку в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России, где он обсудил­ вопросы оперативной обстановки с военным руководством.

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    13 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования после нападения террористов на поезд в Пакистане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу в связи с нападением боевиков на пассажирский поезд.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», – цитирует президента ТАСС.

    Путин указал на мужество и профессионализм военных Пакистана и правоохранителей, в результате работы которых удалось спасти сотни человеческих жизней.

    Напомним, участники экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» в Пакистане захватили поезд и убили там 50 заложников.

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    Чем война СССР с Финляндией напоминает украинскую спецоперацию

    85 лет назад, 13 марта 1940 года, вступил в силу Московский мирный договор, завершивший войну СССР с Финляндией. Причиной ее было желание советского руководства отодвинуть военную инфраструктуру, способную угрожать Ленинграду, и добиться нейтрального статуса Финляндии. Есть у тех событий ряд параллелей с современными событиями вокруг Украины. Подробности

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    Зеленский готов выживать на коленях

    США удалось добиться от властей Украины согласия на полное прекращение огня в зоне СВО. Ранее в Киеве заявляли, что для них любое перемирие неприемлемо и подобно капитуляции. Однако сейчас такое решение киевского режима – единственная возможность продлить свою агонию. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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