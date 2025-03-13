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Кремль сообщил о скором завершении операции по освобождению Курской области
Песков заявил о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ
Операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ вошла в завершающую стадию, о чем доложило командование группировкой войск «Север» президенту России Владимиру Путину в ходе посещения командных пунктов в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигла финальной стадии. Командование группировкой войск «Север» представило доклад о текущей ситуации на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Во время своего визита на один из командных пунктов в Курской области Путин заслушал доклады от командующего и заместителя командующего группировки «Север». Песков отметил, что операция приближается к завершению, и что российские силы нацелены на окончательное освобождение территории от украинских боевиков.
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