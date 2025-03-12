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Пять человек погибли и трое пострадали при пожаре в здании в Благовещенске
В Благовещенске на улице Чайковского произошел пожар, в результате которого погибли пять человек и трое получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает ТАСС, в Благовещенске на улице Чайковского произошло возгорание в административном здании. Пожарные бригады оперативно прибыли на место происшествия.
По словам представителя оперативных служб, в ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых погибших. Еще три человека получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
На данный момент причины возгорания выясняются, ведется расследование. Местные власти обещают провести проверку соблюдения пожарной безопасности в здании и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.