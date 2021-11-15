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В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
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Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Британия приготовила 600 спецназовцев на случай вторжения России на Украину
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Британия может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.
Как сообщил источник британской газеты The Mirror, Британия создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Они могут быть направлены на Украину в течение 36 часов.
«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», – рассказал источник.
По его данным, подготовка началась после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству Британии страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины.
В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» России на Украину.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России
США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.
«Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
По его словам, Россия подождала около пяти лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
На Украине пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы
Лица, которые могут маскироваться под мигрантов на границе с Белоруссией, не попадут на территорию страны и будут уничтожены, сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), которая входит в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В настоящее время подразделения 61-й отдельной пехотной егерской бригады выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», – сообщила пресс-служба бригады, передает РИА «Новости».
Ранее польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
Кроме того, полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Назван срок постановки на вооружение стратегической системы ПРО С-550
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Первая мобильная система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение Воздушно-космических сил России до 2025 года, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
«С-550 уже создана в «железе». Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы России. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года», – приводит ТАСС комментарий источника по поводу заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Как сообщил источник, первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. «В С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой», – добавил он, отметив, что морского варианта комплекса не предусматривается.
Напомним, 9 ноября в ходе селекторного совещания в военном ведомстве Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.
Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы ПРО) разрабатывалась в СССР в 1981–1988 гг. Прекращение работ по системе осуществлялось в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года.
Депутат Рады пообещал «упаковать» Поклонскую в киевское СИЗО
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, назначенной послом России в Кабо-Верде, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевское СИЗО.
«За свое предательство она-таки получила и дом в Крыму, и квартиру в Москве, ну а сама – на Кабо-Верде. Рассказывает, что все друзья к ней собираются приехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
НАТО пообещало отреагировать «на любое развитие событий» на Украине
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Североатлантический альянс готов к любым изменениям ситуации, связанным с якобы стягиванием российских вооруженных сил на границу с Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.
«Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию сил [ВС России], именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка [президента Белоруссии Александра] Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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На Украине усомнились в адекватности Зеленского
Бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко усомнился в том, что украинский президент Владимир Зеленский адекватно воспринимает ситуацию в стране.
По его словам, от призывов главы государства к олигархам не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и прочих заявлений на данную тему становится «аж страшно». Депутат отметил, что не хочет никого принижать, но посоветовал главе государства «гнать в шею» своих советников, если это они рекомендовали ему такую речь.
«Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», – подчеркнул парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению политика, приближенные президента «боятся» рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики. Кучеренко напомнил, что на Украине простаивает 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Функционирует всего три блока из 23 государственных ТЭС.
«Что можно сказать, если 2 ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены <...> аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?» – заключил парламентарий.
Ранее украинский лидер в своем видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».
Накануне депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину.
На Украине допустили введение ЧП в приграничных с Белоруссией областях
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в приграничных областях в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией.
«Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях», – приводит слова Монастырского РИА «Новости».
Министр внутренних дел Украины добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.
В свою очередь врио главы Госслужбы по ЧС Сергей Крук заявил об усилении контроля на границе с Белоруссией. По его словам, в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5,5 тыс. человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
Круг отметил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы службой будет обеспечена ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, пунктов временного пребывания иностранцев. Также помощь окажут Государственной миграционной службе в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.
«Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы», – цитирует Крука пресс-служба.
Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, миграционный кризис на границе с ЕС – это «одно из проявлений гибридной войны». «Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу», – цитирует пресс-центр главу ведомства Ивана Баканова. Уточняется, что Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению «гибридной войны» и сохранить стабильность и безопасность.
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши.
Ранее в воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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Россия и ОАЭ обсудили модернизацию «Панцирь-С1»
Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают модернизацию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С1», которые ранее были поставлены в эту страну, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Мы обсуждаем с нашими эмиратскими партнерами возможность проведения модернизации ранее поставленных ЗРПК «Панцирь-С1», – цитирует ТАСС Шугаева.
Ранее российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» приняли участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021».
Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии
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Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», – заявил эксперт в эфире «4 канала», передает РИА «Новости».
Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
В этой связи, уверен эксперт, необходимо «каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
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Россия и Белоруссия подписали контракты на поставку авиации и средств ПВО
Москва подписали в 2021 году контракты с Минском на поставку истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.
«В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», – сказал РИА «Новости» Шугаев.
По его словам, вся продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия проводили, и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что «никакому Западу не снилось». Также Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Украинские силовики обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии
Подразделения украинских силовиков обстреляли подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республике населенные пункты Южная Ломоватка и Червоный Прапор из 152-миллиметровой артиллерии, применение которой запрещено Минскими соглашениями, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено», – заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские силовики в воскресенье в 15.10 (совпадает с мск) открыли огонь по населенным пунктам Южная Ломоватка и Червоный Прапор, используя арторудия калибром 152 миллиметра. «Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется», – отметил офицер СЦКК.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины за минувшие сутки два раза нарушили перемирие в Донбассе.
Украинские силовики расширили географию артобстрелов территории ЛНР
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Украинские силовики открыли огонь из артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному Луганской народной республике (ЛНР) населенному пункту Анновка, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено», – приводит слова офицера представительства ЛНР в СЦКК РИА «Новости».
Он уточнил, что украинские силовики в воскресенье в 19.35 открыли огонь из арторудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Анновка. «Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – отметил офицер СЦКК.
Ранее в воскресенье подразделения украинских силовиков обстреляли из тяжелой артиллерии подконтрольные ЛНР населенные пункты Южная Ломоватка и Червоный Прапор. Вследствие обстрела был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 мм. В тот же день украинские силовики обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, к обстрелу подключилась бронетехника. В пятницу ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии район села Весняное в ЛНР.
В среду полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса.
В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Россия решила обсудить поставки истребителя Checkmate со странами Ближнего Востока
Россия рассчитывает, что Ближний Восток проявит интерес к истребителю пятого поколения Checkmate, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Здесь также представлены вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52к, и Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе (в подмосковном Жуковском) в этом году. Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах – мы рассчитываем на этот рынок», – цитирует РИА «Новости» Мантурова.
Ранее Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий России на Украине
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил Госдеп США.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», – приводит РИА «Новости» текст заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций – отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», – заявил Прайс.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», – заключил Прайс, уточнив, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
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