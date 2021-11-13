Стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши

Cтихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе ежедневно пополняется новыми немногочисленными группами мигрантов, около 100 мигрантов находится в Польше у ее заграждений на границе, сообщил официальный представитель государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

По составу эти новые группы немногочисленные, ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается без существенных изменений.

«Вблизи пункта пропуска «Брузги» находится группа беженцев численностью до 100 человек, фактически на территории Польши. Мы фиксируем их пребывание на польской территории, вблизи польских инженерных заграждений», – цитирует РИА «Новости» Бычковского.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

Ранее иракские и турецкие авиакомпании заверили Евросоюз, что намерены блокировать доставку мигрантов в Белоруссию.

До этого белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена по решению Анкары.

Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией. Также глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов.

В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.