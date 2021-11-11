Польша привела войска на границе с Белоруссией в наивысшую готовность

Войско польское, пограничная охрана, полиция и другие силовые структуры на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления с обращением к народу по местному телевидению по случаю отмечаемого в республике Дня независимости.

«Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности», – приводит слова польского президента ТАСС. Дуда заверил, что Польша может справиться с кризисом на границе с Белоруссией.

«Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО. К позиции Польши там относятся с пониманием и поддержкой», – указал политик.

Миграционный кризис на границе с Белоруссией Дуда назвал «гибридной атакой», «использованием мигрантов из Ближнего Востока» руководством Белоруссии, «последовательной и запланированной политикой [президента Белоруссии] Александра Лукашенко». «Мы не можем согласиться на нелегальное пересечение польской границы. Согласие на незаконный проход даже небольшой группы мигрантов или отсутствие адекватной реакции повлекли бы за собой драматичные последствия как для нас, так и для всего Евросоюза», – заявил Дуда, подчеркнув, что без решительной реакции польскую границу штурмовали бы десятки, а возможно и сотни тысяч мигрантов.

В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии увеличилось до 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь, четверо были госпитализированы. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней.

Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.