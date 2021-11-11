Варшава не дала разрешение представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией

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11 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 16:31  |  vz.ru
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Брюссель готовит удар в спину Газпрому

ЕК угрожает Газпрому антимонопольным расследованием Елена Афонина/ТАСС
Пока Газпром делает все, чтобы зимой у него была возможность бесперебойно обеспечивать Европу газом, Еврокомиссия готовит ему удар в спину. В Брюсселе уже собирают материалы для антимонопольного расследования против российской компании. В прошлый раз Газпрому пришлось пойти на мировое соглашение. На этот раз европейцам придется сильно изловчиться, чтобы доказать его виновность в росте цен. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
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Шантаж «Аэрофлота» дорого обойдется Европе

ЕС хватается за санкционную дубину вместо того, чтобы вести диалог с Минском Татьяна Белякова/ТАСС
На фоне польско-белорусского миграционного кризиса ЕС задумался о введении санкций против «Аэрофлота». По мнению еврочиновников, Россия помогает Белоруссии перевозить мигрантов из стран Ближнего Востока к польским границам. Насколько эти заявления обоснованы и как на взмахи «санкционной дубины» ответит Россия? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Достоевский дал отповедь европейскому проекту своевольного человека

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине. Подробности...
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Ментальные вирусы убивают физически

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Россия была империей наизнанку

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

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Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
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    ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов ОПЕК озвучила прогноз на 2022 год по росту спроса на нефть Опубликовано видео с сопротивляющимся госпитализации Саакашвили Антиваксерское движение в России заподозрили в связях с ультраправыми организациями США

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    Варшава не дала разрешение представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией

    11 ноября 2021, 16:26

    Текст: Кристина Коваленко

    Власти Польши решили не пускать чиновников Еврокомиссии на границу с Белоруссией, чтобы те смогли дать оценку масштабам миграционного кризиса, заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

    «Наш диалог с Польшей продолжается, мы пока не получили подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчеркиваем важность для нас этого визита», – цитирует Янса ТАСС.

    Сейчас на польско-белорусской границе представители ЕС не присутствуют, поэтому судить о происходящем нельзя, заявил Янс, отвечая на вопрос, насколько соответствует европейским нормам и ценностям применение силы к мигрантам.

    Также он заявил, что Еврокомиссия не рассматривает данную ситуацию как миграционный кризис, считая это лишь нападением.

    Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября, когда в приграничной зоне несколько мигрантов пытались прорваться на территорию Польши. Страны отказались принимать иностранцев.

    Минск обвинили в создании миграционного кризиса, а авиакомпаниям, которые доставляют мигрантов в столицу Белоруссии, пригрозили санкциями. 


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    В Совфеде пригрозили закрыть небо России для западных авиакомпаний

    11 ноября 2021, 10:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны в случае, если будут введены санкции против «Аэрофлота», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    Джабаров подчеркнул, что «в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны», передает РИА «Новости».

    «Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», – добавил он.

    Также если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в «Аэрофлоте», аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

    Ранее стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота» из-за ситуации на польско-белорусской границе.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

    Коментарии (35)
    Россия напомнила о готовности ЕС платить Турции за сдерживание мигрантов
    		    11 ноября 2021, 04:32
    Фото: Julius Kalinskas/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    «Речь идет о 2 тыс. иммигрантов, может быть, о 4 тыс. иммигрантов – потому что оценки Би-би-си и других источников разнятся – на границе Польши и Белоруссии. В ясный день, когда воды пролива Ла-Манш спокойны, Великобритания принимает тысячу иммигрантов, и всего лишь за этот год спокойно были приняты 20 тыс. иммигрантов в Соединенном Королевстве. По поводу чего все это?» – приводит ТАСС слова дипломата в эфире телеканала Sky News.

    «Проблема, конечно, раздута, она очень противоречива. Когда ЕС имел дело с Турцией, он предпочел заплатить ей, чтобы эти иммигранты остались внутри страны. Вспомните историю про Венгрию и иммигрантов, которые шли через Румынию. Все винили Венгрию за то, что она не принимает иммигрантов», – сказал посол. «Здесь должны применяться принципы гуманитарного права и, конечно, принцип доброй воли», – добавил Келин.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Коментарии (18)
    Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе
    		    11 ноября 2021, 14:24
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

    «Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят». По его словам, «россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

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    Коментарии (64)
    США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии
    		    11 ноября 2021, 03:55
    Фото: Dwi Anoraganingrum/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Евросоюз и Соединенные Штаты намерены расширить санкции против Белоруссии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

    «Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против [белорусских] элементов. Насколько я проинформирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    По ее версии, Евросоюз и США готовятся наказать белорусские власти за организацию «гибридной атаки» на ЕС. «Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничного геополитического давления», – заявила фон дер Ляйен. Она назвала ситуацию на границе Белоруссии и Польши не миграционным кризисом, а попыткой белорусских властей дестабилизировать своих соседей, а также «вызовом всему ЕС».

    Глава Еврокомиссии (ЕК) уточнила, что «европейские санкции будут направлены не только против физических лиц, но и против организаций». По ее словам, ЕС «рассмотрит возможность введения санкций против авиакомпаний, которые способствуют незаконному провозу людей в Минск, а затем на границу ЕС и Белоруссии».

    Фон дер Ляйен рассказала, что разговаривала с премьер-министрами Литвы, Латвии и Польши с целью узнать, нужна ли им дополнительная помощь в связи с ситуацией на границе. «Очень важно, чтобы мы вместе начали вводить санкции против Белоруссии. Важно, чтобы мы поговорили со странами, из которых прибывают мигранты. И мы работаем над санкциями против стран, которые участвуют в грязной деятельности Белоруссии», – заявила глава ЕК.

    Фон дер Ляйен заявила, что провела «очень продуктивную встречу с президентом Байденом». Она добавила, что в последнее время встречалась с ним так много раз, что нынешние переговоры были посвящены в основном «актуальным международным темам», ситуации на белорусской границе в частности. Глава ЕК не стала отвечать на вопросы о роли России в ситуации на белорусской границе.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

    Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

    В тот же день власти Британии объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».

    24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

    Коментарии (13)
    ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно
    		    11 ноября 2021, 14:32
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Евросоюз намерен провести переговоры с ООН и Минском по вопросу о репатриации мигрантов через аэропорт Гродно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    Коментарии (7)
    Литва начала стягивать дополнительные силы к границе с Белоруссией

    10 ноября 2021, 19:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Литовское руководство приняло решение отправить дополнительные силы к литовско-белорусской границе, сообщают Telegram-каналы.

    Литва стягивает дополнительные подразделения к своей границе с Белоруссией, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

    Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. После этого стало известно, что Польша привлекает дополнительных полицейских к границе.

    Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

    Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».

    Коментарии (13)
    «Аэрофлот» отверг обвинения в перевозке мигрантов в Белоруссию
    		    11 ноября 2021, 11:54
    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о том, что «Аэрофлот» содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе авиакомпании.

    «Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Белоруссия не соответствует действительности», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Там добавили, что перевозчик не занимается регулярными и чартерными рейсами в города Ирака и Сирии, а также не проводит рейсов по маршруту Стамбул – Минск.

    «Аэрофлот» – крупнейшая компания, ведущая международную деятельность, имеющая представительства в десятках стран мира. Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию», – подчеркнули в компании.

    Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.

    В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил источник.

    В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.

    Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.

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    Страны Балтии и Польша отказались принимать мигрантов

    11 ноября 2021, 15:04

    Текст: Елена Мирошниченко

    Страны Балтии и Польша не будут принимать мигрантов, которые пытаются попасть в эти государства с территории Белоруссии, заявил в эфире Латвийского радио министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

    «Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    Коментарии (6)
    США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе

    10 ноября 2021, 23:30

    Текст: Антон Никитин

    Вашингтон намерен продолжить оказывать давление на власти Белоруссии, пока они нарушают свои обязательства и подрывают безопасность в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

    Глава внешнеполитического ведомства США выступил с утверждением, что Минск «использует мигрантов в качестве оружия». Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты выступают «категорически против» этого, передает ТАСС.

    «Что касается введения санкций, мы не объявляем о них заранее, но пока режим отказывается выполнять свои международные обязательства, пока он своими действиями подрывает мир и безопасность в Европе, пока он продолжает подавлять и подвергать жестокому обращению людей, которые добиваются свободы, мы продолжим оказывать давление на [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и на режим. Мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности», – сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, намерены ли США ввести новые рестрикции против Минска в связи с ситуацией на границах Белоруссии с рядом других стран.

    В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

    Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

    В тот же день власти Британии объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».

    24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

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    Власти Латвии намерены проверить готовность армии к защите границы с Белоруссией

    10 ноября 2021, 20:32

    Текст: Кристина Коваленко

    Министр обороны Латвии Артис Пабрикс дал поручение 10 ноября командующему Национальными вооруженными силами (НВС) Леонидсу Калниньшу проверить готовность латвийских военных к защите границ с Белоруссией.

    «Учитывая текущие обстоятельства и возможные риски, этот приказ фактически означает, что командующий НВС будет следить за тем, чтобы НВС были готовы оказать дополнительную помощь пограничникам и полиции в случае необходимости», – цитирует политика агентство ЛЕТА, передает ТАСС.

    По словам Пабрикса, будет разработан план по распределению сил, а также обсудят экипировку, чтобы можно было своевременно реагировать на вызовы безопасности.

    Ситуацию на латвийско-белорусской границе обсудили на закрытом заседании комиссии Сейма.

    «Пока обстановка на нашей границе спокойная, но все может быстро измениться. Ресурсы, планирование и готовность к любым поворотам событий у нас есть», – заявил глава комиссии Юрис Ранцанс.

    Ранее сообщалось, что Польша и Латвия столкнулись с проблемой незаконной миграции с территории Белоруссии. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы пограничники могли выдворять мигрантов обратно в соседнюю страну.

    Для борьбы с мигрантами на границе стран с октября стали появляться заборы из колючей проволоки. Латвия уже установила 27 км заграждения из запланированных 37 км. 

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    Украина объявила об увеличении числа силовиков на границе с Белоруссией

    10 ноября 2021, 19:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти решили увеличить численность пограничников на границе из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии, заявил украинский министр внутренних дел Денис Монастырский.

    «Что касается пограничников, их число удвоится на государственной границе. Также будут привлечены серьезные резервы нацгвардии и национальной полиции, которые будут находиться вблизи границы», – цитирует Монастырского РИА «Новости».

    Он добавил, что также на месте будут функционировать мобильные группы, они начнут двигаться вдоль границы, чтобы выявлять ее незаконное пересечение.

    Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. После этого стало известно, что Польша привлекает дополнительных полицейских к границе.

    Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

    Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».

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    Польша объяснила инцидент со стрельбой на границе с Белоруссией

    11 ноября 2021, 13:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Мигранты якобы напали на польского военнослужащего, и тот был вынужден стрелять в воздух, чтобы отразить атаку, сообщило минобороны Польши.

    «Дошло до очередного нападения мигрантов на солдата. Его ударили веткой в грудную клетку. Он выполнил два предупредительных выстрела в воздух. Солдат не пострадал. Агрессивно настроенные нападавшие ушли вглубь Белоруссии», – цитирует сообщение польского ведомства ТАСС.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

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    Литва решила попросить ООН открыть «гуманитарный коридор» в Белоруссии

    11 ноября 2021, 14:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Литвы намерены попросить ООН открыть «гуманитарный коридор» в Белоруссии для возвращения мигрантов в свои страны, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, сообщил портал литовского национального радио и телевидения LRT.

    «Главный вопрос, который мы хотим поднять – открытие гуманитарного коридора с (белорусской) границы через Гродно, чтобы эти люди могли вернуться домой», – передает слова министра РИА «Новости».

    Ландсбергис добавил, что для перевозки мигрантов можно использовать аэропорт Гродно, чтобы они «могли вернуться домой, а не ждали спасения в белорусских лесах».

    Глава МИД заявил, что ООН – это единственная международная организация, которая может «оказать давление на Белоруссию изнутри».

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    Евросоюз намерен провести переговоры с ООН и Минском по вопросу о репатриации мигрантов через аэропорт Гродно.

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    Польша сообщила о попытке 150 мигрантов прорваться через границу с Белоруссией

    11 ноября 2021, 13:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польские силовики в среду вечером предотвратили попытку пересечения мигрантами белорусско-польской границы, заявила представитель пресс-службы польской погранохраны Эвелина Шчепаньская.

    «Инцидент произошел вчера поздним вечером. Ситуация очень сложная. Постоянно доходит до попыток силового форсирования границы. На этот раз в районе Бяловежи границу пытались перейти 150 агрессивно настроенных мигрантов. Они бросались ветками и камнями в наших сотрудников, пытались сломать забор при помощи веток», – сказала Шчепаньская ТАСС.

    Она пояснила, что попытку пересечь границу предотвратили, после этого сотрудники белорусских силовых ведомств отвели часть мигрантов в лес, оставшиеся развели костры.

    Представитель польского ведомства добавила, что погранслужба следит за развитием ситуации, и не исключает новых попыток прорыва в скором времени.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

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    В Польше заявили о данных об участии «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию

    11 ноября 2021, 11:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польское руководство обладает данными об участии «Аэрофлота» в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

    «Да, у нас есть такая информация», – заявил Ясина в эфире «Эха Москвы», передает ТАСС.

    По его словам, «Аэрофлот» якобы поддержал акцию по доставке людей с Ближнего Востока, к ней также якобы причастен белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Также Ясина добавил, что ЕС изучает возможность введения санкций против российского авиаперевозчика.

    «Да, это точно, но это не означает, что санкции будут», – указал он.

    Ранее «Аэрофлот» опроверг сообщения о причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию и каком-либо своем участии в этой ситуации.

    Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию.

    Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.

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