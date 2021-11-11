В ЕС намерены ужесточить санкции против Белоруссии

Европейский союз усилит санкции против Белоруссии, введет секторальные ограничения, в том числе по поставкам калия, заявил и.о. МИД ФРГ Хайко Маас.

«Никто не может уйти от наказания, участвуя в этой сети перевозки нелегальных мигрантов - это сигнал транзитным странам, государствам происхождения [мигрантов] и авиакомпаниям, которые перевозят мигрантов в Белоруссию», – цитирует Мааса ТАСС.

Он пояснил, что в ЕС нет санкционного режима против авиакомпаний, но отдельные страны союза могут запрещать рейсам садиться в своих аэропортах. Маас отметил, что ЕС предостерег все авиакомпании от участия в перевозке мигрантов в Белоруссию.

«ЕС расширит и ужесточит санкции против режима Лукашенко. Мы примем решение по ним в понедельник [15 ноября]. Те лица и компании, которые участвуют в целенаправленной перевозке нелегальных мигрантов, подвергнутся санкциям, а именно, по всему миру», – заявил Маас.

По его словам, есть новые варианты рестрикций, в том числе расширение действующего санкционного режима и секторальных ограничений. Среди них есть и введение санкций на поставки белорусского калия, добавил и.о. главы МИД ФРГ.

«Ответственным за эти страдания (мигрантов на границе) является Лукашенко и его помощники в Минске. Независимо от другой политической дискуссии, которую мы ведем в ЕС, проблема в этом вопросе, в этих дебатах заключается не в Польше, проблема – это Лукашенко и Белоруссия, режим, который там существует», – передает слова Мааса РИА «Новости».

Польша должна в этой ситуации почувствовать солидарность Евросоюза, и сейчас было бы уместно «ругать Лукашенко, но этого недостаточно».

«Мы находимся в ситуации, когда назрело сделать правильные выводы. Мы хотим это сделать вместе с нашими европейскими партнерами», – добавил и.о. министра иностранных дел Германии.

Он озвучил меры, затрагивающие гуманитарное обеспечение людей в «пограничном районе Белоруссии», а также дальнейшего расширения санкций в отношении Минска.

Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.