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11 ноября, четверг | Последнее обновление — 15:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе
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Страны Балтии и Польша отказались принимать мигрантов
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Страны Балтии и Польша не будут принимать мигрантов, которые пытаются попасть в эти государства с территории Белоруссии, заявил в эфире Латвийского радио министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», – приводит его слова ТАСС.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота»
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Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе, сообщил неназванный чиновник ЕС Bloomberg.
В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока не известно, передает ТАСС.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
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Авиаэксперт рассказал об ответе России на вероятные санкции ЕС против «Аэрофлота»
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Безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее, по данным Bloomberg, в ЕС допустили введение санкций против «Аэрофлота».
«Угрозы, звучащие из ЕС, нелепы. У российской авиакомпании нет прав на полеты между Стамбулом и Минском. По замыслу наших «европейских партнеров», «Аэрофлот» должен сначала перемещать мигрантов в Россию, а затем доставлять их в Белоруссию. Но тогда пусть Польша впускает мигрантов к себе и ищет у них в паспортах российскую визу. И только потом ЕС выдвигает какие-то обвинения. Если будут основания, конечно», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.
По его словам, ЕС пытается усилить санкционное давление на Минск. «Свои ресурсы в санкционном противостоянии Европа исчерпала, теперь она хочет надавить на белорусскую сторону через ее партнеров, в частности – через Москву. А выйти на переговоры напрямую с Лукашенко Евросоюзу не позволяет гордость. В итоге ЕС прибегает к такому информационному шантажу», – пояснил аналитик.
Специалист напомнил, что «Аэрофлот» летает в Европу на основании межправительственных соглашений с каждой из стран Евросоюза, а также на основании договоренностей с Брюсселем. «В основе этих соглашений лежит принцип паритетности. Поэтому любые ограничения на полеты российской авиакомпании в любую из стран ЕС автоматически вводят симметричные ограничения для них на полеты в Россию», – подчеркнул Гусаров.
Эксперт добавил, что у Москвы есть еще один мощный инструмент для ответа на потенциальные рестрикции ЕС. «Через российскую территорию проходит огромное количество транзитных маршрутов европейских и американских авиакомпаний в Китай, Сингапур, Малайзию и другие страны. Все эти маршруты выполняются с выплатой российской стороне компенсаций – «роялти» – за то, что их не использует «Аэрофлот». В случае введения санкций ЕС, Россия может закрыть все эти коридоры для Европы и США», – допускает собеседник.
«Но это перекроит весь рынок авиаперевозок: Запад понесет гигантские потери из-за необходимости облета нашей территории. Кроме того, это сразу взвинтит цены на авиабилеты, что ударит по простым американским и европейским пассажирам», – спрогнозировал аналитик.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает
возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил источник.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа просит Россию помочь с белорусами.
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В Совфеде пригрозили закрыть небо России для западных авиакомпаний
Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны в случае, если будут введены санкции против «Аэрофлота», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Джабаров подчеркнул, что «в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны», передает РИА «Новости».
«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», – добавил он.
Также если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в «Аэрофлоте», аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.
Ранее стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота» из-за ситуации на польско-белорусской границе.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Россия напомнила о готовности ЕС платить Турции за сдерживание мигрантов
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Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
«Речь идет о 2 тыс. иммигрантов, может быть, о 4 тыс. иммигрантов – потому что оценки Би-би-си и других источников разнятся – на границе Польши и Белоруссии. В ясный день, когда воды пролива Ла-Манш спокойны, Великобритания принимает тысячу иммигрантов, и всего лишь за этот год спокойно были приняты 20 тыс. иммигрантов в Соединенном Королевстве. По поводу чего все это?» – приводит ТАСС слова дипломата в эфире телеканала Sky News.
«Проблема, конечно, раздута, она очень противоречива. Когда ЕС имел дело с Турцией, он предпочел заплатить ей, чтобы эти иммигранты остались внутри страны. Вспомните историю про Венгрию и иммигрантов, которые шли через Румынию. Все винили Венгрию за то, что она не принимает иммигрантов», – сказал посол. «Здесь должны применяться принципы гуманитарного права и, конечно, принцип доброй воли», – добавил Келин.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа в Европу
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Поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», – цитирует Лукашенко БелТА.
По его словам, через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод из Ямала в Европу, при этом в последнее время объемы транзита возросли значительно.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», – указал президент Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
ЕС разворачивает средства реагирования для разрешения ситуации на границе Польши и Белоруссии
Обстановка с мигрантами на границе с Белоруссией нуждается в срочных мерах, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по прибытию в Польшу.
«Мы считаем, что ситуация серьезная. Она требует сильных и срочных мер. И мы в ближайшие часы и в ближайшие дни вместе с государствами-членами (ЕС), Европейской комиссией развернем наши способы реагирования, чтобы был существенный эффект», – цитирует Мишеля РИА «Новости».
Он добавил, что в Евросовете состоялись дискуссии по мерам, которые нужно вводить при этой ситуации.
«Мы также ведем дискуссии по вопросу финансирования Европейским союзом инфраструктуры. И мы считаем, что также нужно прояснить возможность для ЕС проявить солидарность или нет по отношению к тем странами, которые находятся на первой линии. Чтобы защитить их национальные границы, а также границы Евросоюза», – подчеркнул глава Евросовета.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
Россия пообещала ответить на «санкционную дубину» для «Аэрофлота»
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Москва примет ответные меры в случае принятия Евросоюзом санкций против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы, вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ею размахивать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, в данной ситуации требуется сотрудничество, которое начинается с диалога, а не введения санкций. Грушко добавил, что санкции же «будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора».
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газ
Евросоюз не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу по белорусской территории, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.
«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией. И мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят». По его словам, «россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
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США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии
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Евросоюз и Соединенные Штаты намерены расширить санкции против Белоруссии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
«Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против [белорусских] элементов. Насколько я проинформирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
По ее версии, Евросоюз и США готовятся наказать белорусские власти за организацию «гибридной атаки» на ЕС. «Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничного геополитического давления», – заявила фон дер Ляйен. Она назвала ситуацию на границе Белоруссии и Польши не миграционным кризисом, а попыткой белорусских властей дестабилизировать своих соседей, а также «вызовом всему ЕС».
Глава Еврокомиссии (ЕК) уточнила, что «европейские санкции будут направлены не только против физических лиц, но и против организаций». По ее словам, ЕС «рассмотрит возможность введения санкций против авиакомпаний, которые способствуют незаконному провозу людей в Минск, а затем на границу ЕС и Белоруссии».
Фон дер Ляйен рассказала, что разговаривала с премьер-министрами Литвы, Латвии и Польши с целью узнать, нужна ли им дополнительная помощь в связи с ситуацией на границе. «Очень важно, чтобы мы вместе начали вводить санкции против Белоруссии. Важно, чтобы мы поговорили со странами, из которых прибывают мигранты. И мы работаем над санкциями против стран, которые участвуют в грязной деятельности Белоруссии», – заявила глава ЕК.
Фон дер Ляйен заявила, что провела «очень продуктивную встречу с президентом Байденом». Она добавила, что в последнее время встречалась с ним так много раз, что нынешние переговоры были посвящены в основном «актуальным международным темам», ситуации на белорусской границе в частности. Глава ЕК не стала отвечать на вопросы о роли России в ситуации на белорусской границе.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.
Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.
В тот же день власти Британии объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису в Белоруссии
Европейские страны не располагают информацией, прямо свидетельствующей о причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.
«По России у нас нет данных, которые бы показывали ее причастность к этому делу», – цитирует ТАСС Бона.
По его словам, между Россией и Белоруссией достаточно близкие отношения. Также он напомнил, что миграционный кризис уже обсуждался в ходе переговоров и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и будет обсуждаться на встрече министром иностранных дел и обороны России и Франции в Париже 12 ноября.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Литва начала стягивать дополнительные силы к границе с Белоруссией
Литовское руководство приняло решение отправить дополнительные силы к литовско-белорусской границе, сообщают Telegram-каналы.
Литва стягивает дополнительные подразделения к своей границе с Белоруссией, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. После этого стало известно, что Польша привлекает дополнительных полицейских к границе.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
МИД назвал недопустимыми новые санкции ЕС против Белоруссии из-за миграционного кризиса
Россия считает недопустимыми попытки ЕС использовать миграционный кризис на польско-белорусской границе как предлог для новых санкций против Минска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
Киев пригрозил Минску последствиями после слов главы белорусского МИД о Крыме
Белоруссии грозят «непоправимые последствия» в случае признания Крыма российским, заявил МИД Украины, говоря о словах главы белорусского МИД Владимира Макея об этом полуострове.
«В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Белоруссии о Крыме», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Киев исходит из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил Николенко.
«Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», – сказал он.
Он понадеялся, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности полуострова и не будут допускать шагов, противоречащих международному праву.
Ранее глава МИД Белоруссии Владмир Макей заявил, что позиция белорусской стороны по Крыму неизменна. «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Лукашенко заявил о попытках переброски оружия мигрантам на белорусско-польской границе
В лагерь мигрантов на границе с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, «наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт», передает БелТА.
Это заявление он сделал на совещании с руководством Совета министров страны по актуальным вопросам.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого они договорились с ЕС о расширении санкций против Белоруссии.
В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
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