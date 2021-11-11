Турция отвергла обвинения Польши в перевозке мигрантов в Белоруссию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что Турция не причастна к перевозке мигрантов в Белоруссию, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил РИА «Новости» источник.

Он отметил, что Чавушоглу предложил Польше направить в республику технических специалистов для инспекций.

Ранее неназванный чиновник ЕС Bloomberg сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.