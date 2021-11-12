Иракские и турецкие авиаперевозчики пообещали не отправлять мигрантов в Белоруссию

Белоруссию обвинили в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС

Соединенные Штаты, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах, говорится в совместном заявлении группы стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.

Как подчеркнул эстонский постпред Свен Юргенсон, зачитавший совместное заявление, указанная группа стран «осуждает организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза», передает РИА «Новости».

Авторы заявления призвали к «мощной» международной реакции на действия Минска. Как утверждает Юргенсон, тактика Минска «демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности».

«Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», – заявил эстонский дипломат, призвав Минск осознать, что попытки «оказать давление» на ЕС подобным образом «не увенчаются успехом».

Страны, подписавшиеся под заявлением, также выразили готовности обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС. «Мы будем едиными и будем полны решимости защищать ЕС от этих гибридных операций со стороны белорусских властей», – зачитал текст Юргенсон. Авторы заявления призвали Минск отправить всех мигрантов на родину, «обеспечить и способствовать их адекватной защите и уходу за ними».

Ранее Россия обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд допустила, что кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.