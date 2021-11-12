Минск заявил о намерениях Варшавы и Вильнюса получить больше денег в ситуации с мигрантами

Польская и литовская стороны в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией пользуются возможностью получить дополнительные деньги от Евросоюза, заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

«Мы считаем, что именно западные страны «инструментализировали» эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там», – заявил Рыбаков в беседе с РИА «Новости».

По его словам, эти страны должны быть в ответе за людей, которые сейчас бегут из государств, разрушенных Западом.

«Белоруссия не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз... Люди не едут в Белоруссию. Люди едут через Белоруссию», – подчеркнул постпред.

«Польша и Литва, с нашей сточки зрения, как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств», – сказал он.

Варшава и Вильнюс, по мнению Минска, пытаются за счет демонизации Белоруссии повысить собственную значимость и роль в европейской и международной политике.

США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.