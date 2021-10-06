На складе грузинской тюрьмы не нашлось телевизора для Саакашвили

На складе Руставской тюрьмы, куда поместили экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, нет телевизора для него, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Сказали, на складе нет, потому не могут установить в камере телевизор», – сообщил адвокат.

Заключенные в Грузии не могут пользоваться интернетом и телефоном, однако имеют право приобретать телевизор на свои деньги.

Тем временем грузинская оппозиция сообщила о намерении властей «физически и морально уничтожить бывшего президента».

Депутат от оппозиции Тако Чарквиани заявила, что «получила из службы госбезопасности сведения о том, что Саакашвили готовятся сначала морально, а затем физически уничтожить». Она призвала международное сообщество защитить бывшего президента, осужденного на три и шесть лет за тяжелые преступления. Чарквиани анонсировала «многотысячные акции» в поддержку Саакашвили.

Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».