Премьер Грузии рассказал о тяжелом психологическом состоянии Саакашвили

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти», заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В его открытом письме в среду отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».

«В «Едином национальном движении» взволнованы тяжелым состоянием их лидера и требуют его немедленно освободить. Говорят, что он не сможет там долго находиться», – отметил он.

Как считает Ираклий Гарибашвили, «абсурдно» говорить о том, что экс-президент был готов отправиться за решетку.

«Самая логичная версия в том, что он рассчитывал и твердо надеялся устроить переворот. «Единое национальное движение» – это группа людей, склонных к криминальным деяниям», – заявил премьер-министр Грузии.

Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Украины, из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».

Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.

Эта квартира также принадлежит Цомая.

Стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.

В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного».

Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи.