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Премьер Грузии рассказал о тяжелом психологическом состоянии Саакашвили
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Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти», заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В его открытом письме в среду отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
«В «Едином национальном движении» взволнованы тяжелым состоянием их лидера и требуют его немедленно освободить. Говорят, что он не сможет там долго находиться», – отметил он.
Как считает Ираклий Гарибашвили, «абсурдно» говорить о том, что экс-президент был готов отправиться за решетку.
«Самая логичная версия в том, что он рассчитывал и твердо надеялся устроить переворот. «Единое национальное движение» – это группа людей, склонных к криминальным деяниям», – заявил премьер-министр Грузии.
Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Украины, из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.
Эта квартира также принадлежит Цомая.
Стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.
В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного».
Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи.
Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами
Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Из Поти в трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской. Эта квартира также принадлежит Цомая.
Ранее стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.
В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного».
Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи.
Саакашвили отреагировал на заступничество Зеленского
Арестованный в Грузии экс-президент, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили «не удивился» заступничеству украинского лидера Владимира Зеленского, сказала навестившая того в заключении в Рустави член оппозиционного «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, «Саакашвили и Зеленский связаны крепкой дружбой, поэтому Саакашвили был уверен, что Зеленский зафиксирует такую позицию».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.
Херхеулидзе также сказала, что Саакашвили не имеет в камере телевизора и других источников информации. Именно Херхеулидзе сообщила бывшему президенту об итогах местных выборов в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» взяла около 47 процентов голосов, а «националы» немногим более тридцати. При этом Саакашвили «восхитился» количеством голосов, полученных оппозицией, а также тем, что в Тбилиси предстоит провести второй тур выборов мэра 30 октября.
Она также сообщила, что сотрудники администрации тюрьмы и арестовывавшие Саакашвили полицейские снимали селфи с экс-президентом.
«Это тоже говорит об обрушении институтов правительства «Грузинской мечты», – сказала Херхеулидзе.
Тем временем в СМИ Грузии появились сообщения о том, что задержан водитель трейлера, который помог Саакашвили незаконно пересечь границу. Сообщается, что дальнобойщик ехал в Грузию из Украины.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. Как передает РИА «Новости», по данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия «Единое национальное движение» – 30,7%. По итогам голосования на выборах мэра в Тбилиси 30 октября состоится второй тур с участием кандидатов от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и от партии Саакашвили Ники Мелия.
К Саакашвили в тюрьму приехала новая жена
Новая жена арестованного экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Елизавета Ясько прибыла в Рустави и пытается встретиться с Михаилом Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Ее сопровождают представители украинской дипмиссии в Грузии.
Ранее Саакашвили и Ясько сообщили, что они – пара. При этом теперь уже бывшая жена Саакашвили Сандра Руловс активно выступает в защиту арестованного экс-президента.
Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во вторник назвал Саакашвили «патологически больным, постыдным человеком, совершившим множество преступлений».
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Арестованный в Грузии Саакашвили объявил себя «личным узником Путина»
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Арестованный в Тбилиси экс-президент Михаил Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Саакашвили сообщает, что «эмоционально воспринял слова Зеленского» по поводу «незаконного задержания и ареста на основании фальсифицированных обвинений» нынешнего главы украинского исполкома реформ, передает агентство «Интерпрессньюс».
«Кроме России, эти обвинения не признает никто», – отметил Саакашвили.
Он называет Украину «второй родиной», напоминая, что имеет ее гражданство, а также имеет там семью и друзей.
Реформы Зеленского он называет «историческими», а себя «личным узником (президента России Владимира) Путина».
Власти Грузии заявили, что не передадут Саакашвили Украине и что он отсидит в Грузии все шесть лет.
Ранее стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО
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Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.
«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
«Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Премьер Грузии: Саакашвили готовился убить нескольких лидеров оппозиции
Арестованный экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, по одной из версий, вместе с группой соратников «рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Саакашвили хотел пойти на грязную провокацию, но мы ему не дали. На митинг они могли бы собрать 10 тыс. человек. Полиция была бы вынуждена его задержать, используя спецсредства. И вот по одной из версий для делегитимации властей они планировали убить лидеров оппозиции. Вот такого масштаба была провокация на планировавшейся 3 октября акции», – сказал глава правительства.
По его словам, маршрут попадания Саакашвили в Грузию из Украины отслеживался от начала и до конца.
«Все контролировалось. Знали, где он прятался и ждали момента (для задержания)», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Премьер сказал, что Саакашвили «больной и нуждается в лечении, черт не дает ему покоя, вот пусть и отдохнет в тюрьме 6 лет».
Он также отметил, что Грузия ныне имеет хорошие отношения с Украиной и ее руководителями.
«Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили больше не сможет негативно влиять на отношения Грузии и Украины. В тюрьме Саакашвили осознал свое тяжелое положение и требует от сотрудников администрации срочно вернуть его на Украину. Отсидит полностью – потом пусть возвращается», – сказал премьер-министр Грузии.
Ранее Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.
В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.
Грузия неожиданно сменила посла на Украине
Грузия назначила на Украине нового посла, МИД страны сообщил об этом в ночь на 4 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Предыдущий посол Теймураз Шарашенидзе, назначенный всего два года назад, был отозван 1 сентября и продолжит работу в МИД, а его место занял Георгий Закарашвили, занимавший пост директора политического департамента внешнеполитического ведомства.
Отношения Тбилиси и Киева регулярно проходят испытания из-за арестованного в Тбилиси экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили.
До этого Закарашвили работал также в секции по интересам Грузии при посольстве Швейцарии в Москве.
После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, Швейцария выполняет функции посредника.
Зеленский осудил Саакашвили за отъезд с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
«Я, как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, этот вопрос также будет решать правительство, министерство иностранных дел и посольство в Тбилиси. При этом президент Украины осудил отъезд Саакашвили из страны, поскольку он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
«Я <...> должен думать о нем как о гражданине Украины. А почему он так сделал... Ну есть там местные выборы, наверное, он думал, что это такой политический шаг... Заранее, до этого, я не знал об этом решении. Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится, и это неправильно, но нужно понять все детали и все риски», – сказал он.
В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
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Премьер Грузии назвал условия возвращения Саакашвили на Украину
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является гражданином Украины, сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили телеканалу «Имеди».
«Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет», – приводит его слова ТАСС.
По словам Гарибашвили, Саакашвили настоятельно просит сотрудников тюрьмы отправить его на Украину.
«Сейчас он (Саакашвили) настоятельно просит, чтобы его вернули на Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам (пенитенциарного учреждения): «Срочно верните меня на Украину». Вы представьте, в каком человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приездом ничего бы не последовало?» – рассказал глава правительства.
В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.
США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что власти Грузии должны соблюдать права находящегося под арестом бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
«Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое отношение к Саакашвили в соответствии с законами Грузии и ее международными обязательствами в сфере прав человека», – приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток.
Напомним, Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.
МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси и отправили политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.
Стали известны личности задержанных по делу о пересечении границы Саакашвили
Два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти, сообщают местные СМИ.
Телекомпания Pirveli сообщила, что «граждане, о задержании которых сегодня сообщила прокуратура, являются сотрудниками морского порта Поти», это якобы «отец и сын Шалва и Зураб Цоцория», передает РИА «Новости».
Прокурор Леван Вепхвадзе сообщил, что «маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование», также начато расследование «по статье 344, которая предусматривает содействие незаконному въезду мигранта через государственную границу и создание соответствующих условий».
При этом он не раскрыл деталей, каким образом Саакашвили попал в Грузию.
Прокурор не исключил, что Элгудже Цомая, задержанному владельцу квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили, могут утяжелить обвинение за незаконный въезд мигранта. Он был задержан в один день с Саакашвили, прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине по статье «укрывательство преступлений».
Напомним, Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.
МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.
Адвокат: У правоохранителей Грузии отсутствует информация о въезде Саакашвили в страну
Грузинские правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Грузии на экс-президента Михаила Саакашвили, не знают, как он попал в страну, заявил один из его адвокатов Дмитрий Садзаглишвили.
«По факту приезда Саакашвили в Грузию, в связи с этим уголовным делом не существует никакой информации. Согласно переданной нам, адвокатам, документации, силовые структуры не знают, как Саакашвили приехал в Грузию», – приводит его слова РИА «Новости».
В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
В первом туре Каха Каладзе занял первое место на выборах мэра Тбилиси
В первом туре выборов на пост главы Тбилиси первое место занял действующий мэр города от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе, он набрал 45,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК, обнародованные в понедельник после подсчета голосов на 100% участков.
Предстоит второй тур, так как он не получил необходимые 50% поддержки. Второе место занял кандидат в мэры от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, набравший 33,96% голосов, передает ТАСС.
Напомним, в Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.
В Кремле назвали «театром абсурда» ситуацию вокруг Саакашвили
Ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в целом является «театром абсурда», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Саакашвили о том, что он является «личным узником Путина».
«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины. Он назвал себя «личным узником президента России Владимира Путина».
Накануне стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
Вице-премьер Грузии назвала Саакашвили «фюрером»
Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани в связи с арестом бывшего президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили заявила о «провале кровавого революционного сценария» оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Фюрер в тюрьме. В тюрьме этот преступный вождь деструктивной оппозиции», – заявила она.
Комментируя жалобы Саакашвили на отсутствие в камере телевизора, она сказала, что по грузинским законам заключенный сам должен приобрести для своей камеры телевизор, а потом может забрать его с собой после освобождения.
Теа Цулукиани также сказала, что экс-президент может пользоваться в заключении компьютером, «если обоснует необходимость, например, чтобы писать мемуары».
«Интернет и телефон строго запрещены», – подчеркнула она.
Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил телекомпании «Имеди», что арестованный экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, по одной из версий, вместе с группой соратников «рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси.
«Саакашвили хотел пойти на грязную провокации, но мы ему не дали. На митинг они могли бы собрать 10 тыс. человек. Полиция была бы вынуждена его задержать, используя спецсредства. И вот по одной из версий для делегитимации властей они планировали убить лидеров оппозиции. Вот такого масштаба была провокация на планировавшейся 3 октября акции», – сказал глава правительства.
По его словам, маршрут попадания Саакашвили в Грузию из Украины отслеживался от начала и до конца.
«Все контролировалось. Знали, где он прятался и ждали момента (для задержания)», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Премьер сказал, что Саакашвили «больной и нуждается в лечении. Черт не даем ему покоя, вот пусть и отдохнет в тюрьме шесть лет».
Он также отметил, что Грузия ныне имеет хорошие отношения с Украиной и ее руководителями.
«Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили больше не сможет негативно влиять на отношения Грузии и Украины. В тюрьме Саакашвили осознал свое тяжелое положение и требует от сотрудников администрации срочно вернуть его на Украину. Отсидит полностью – потом пусть возвращается», – сказал премьер-министр Грузии.
В прошлую пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.