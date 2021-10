Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу США увеличить добычу нефти Лавров обсудил с госсекретарем США ядерную сделку Ирана 6 октября 2021, 11:19 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в пресс-службе российского МИД. «Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», – говорится в комментарии на сайте МИД. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Ранее выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что соединенные Штаты рассчитывают в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности обсудить все новейшие ядерные вооружения и средства доставки. В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения». Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2» 5 октября 2021, 11:59 Текст: Евгения Шестак

Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. «Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача. По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности. Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе 5 октября 2021, 17:29

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин. «Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин. По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире». «Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент. Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. «Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства. Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса». Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров. МИД ответил на призыв сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов 5 октября 2021, 21:12 Текст: Елена Мирошниченко

В МИД России на призыв американских сенаторов к президенту Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве, ответили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. «Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», – рассказал собеседник ТАСС. В дипведомстве также отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов. Как ранее сообщили РИА «Новости», сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном во вторник на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. Также среди подписавших письмо фигурируют сенаторы Марк Уорнер (демократ от штата Виргиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). По утверждениям сенаторов, «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США, в то время как дипломатическое присутствие США в России сейчас ограничено примерно 100 американскими гражданами». Авторы отмечают, что «такая несоразмерность в дипломатическом присутствии недопустима». Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Джигурда на ринге побил депутата Госдумы Милонова 5 октября 2021, 17:37 Текст: Алексей Дегтярев

Появилась видеозапись боя в октагоне между 60-летним актером Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Госдумы Виталием Милоновым. «Я сразу сказал, что удивлен смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее. Но все понятно, он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист», – сказал Джигурда. Видеозапись поединка опубликована в Telegram-канале «Mash на Мойке». В ходе состязания ожидаемо парламентарий проиграл более подготовленному сопернику. Джигурда добавил, что перед боем никто не договаривался о том, что поединок будет проводиться «понарошку», артист лишь пообещал, что депутата не увезут на скорой помощи. «Задача была только не убить ненароком депутата Государственной Думы», – пояснил актер. Депутат же после боя посетовал, что его обманули, а Джигурда вместо шоу бился по-настоящему. Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа 5 октября 2021, 12:07

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег». Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Nord Stream 2 AG подал апелляцию на решение суда Германии по «Северному потоку – 2» 5 октября 2021, 13:20 Текст: Наталья Ануфриева

Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС), сообщили в пресс-службе компании. В компании указали, что «Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», передает ТАСС. Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». МВД обязали сократить комику Мирзализаде запрет на пребывание в России 5 октября 2021, 14:32

Фото: Stand-Up Club #1/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Запрет белорусскому комику Идраку Мирзализаде на пребывание в России необходимо сократить, соответствующее решение принял Замоскворецкий суд столицы, сообщил адвокат артиста Сергей Бадамшин. «Суд частично удовлетворили наш иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного», – пояснил Бадамшин РИА «Новости». В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком – 2» 6 октября 2021, 06:34

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые «может принести» российский газопровод «Северный поток – 2», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе Варшавского форума по безопасности. По мнению Дуды, Запад должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку «Северного потока – 2», который, по мнению президента Польши, «является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio 24. По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности «перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск) в обход Польши. «Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», – заявил президент. При этом, по его мнению, «сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток – 2». Накануне замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что транспортировка газа через «Северный поток – 2» может обходиться Европе дешевле транзита через Украину. В связи с этим он призывал ЕК заняться этим вопросом. В понедельник оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии пригрозили оператору «Северного потока – 2» разбирательством 6 октября 2021, 08:10

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза. Регулятор отметил, что все технические условия для запуска «Северного потока – 2» выполнены, поэтому в ближайшее время первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию. В связи с этим Федеральное сетевое ведомство потребовало от Nord Stream 2 AG передать полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при эксплуатации первой ветки трубопровода будут выполнены и соблюдены все предписания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства уточнил, что это касается вопросов «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». «Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты», – добавил он. Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Напомним, во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Лидеров стран ЕС обязали прибыть на саммит без электронных устройств 5 октября 2021, 22:33

Фото: Janine Schmitz/

photothek.net/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от глав государств и правительств 27 стран Евросоюза прийти на неформальный саммит Евросоюза без мобильных телефонов и электронных устройств во избежание утечки информации, сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс. «Чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии о роли ЕС в мире председатель Европейского совета потребовал, чтобы дискуссия во вторник вечером проходила без любых электронных устройств», – приводит слова Лейтса ТАСС. Как сообщил сам Мишель по прибытии на встречу во вторник вечером, в ходе рабочего ужина главы государств ЕС обсудят отношения с Китаем, США, последствия создания оборонного союза Вашингтона, Лондона и Канберры (AUKUS), ситуацию в Афганистане, а также перспективы усиления роли ЕС на мировой арене и повышение стратегической автономии Евросоюза. «Мы хотим повысить стратегическую автономию ЕС, но также укреплять наши связи с нашими союзниками, мы также хотим подготовить совместную декларацию о сотрудничестве с НАТО», – сказал Мишель. Мишель проигнорировал вопросы журналистов о ситуации на энергетическом рынке ЕС, где с начала сентября цена на газ выросла более чем вдвое. В воскресенье американский политик Патрик Бьюкенен предсказал закат Европы. Ранее в тот же день МИД отреагировал на призыв президента Финляндии к ЕС о диалоге с Россией. Напомним также, 16 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Между тем в начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО. Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов 5 октября 2021, 13:20

Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины». «То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт. «В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович. «После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров». По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой». «В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович. Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года. Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов). В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза. Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Банкир призвал обеспеченных россиян постыдиться брать выплаты на детей 5 октября 2021, 18:09

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Порядок получения соцвыплат на детей должен стать заявительным, это отсечет 20–25% состоятельных людей, которые постесняются просить выплаты, что сэкономит бюджет, считает глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. «Несколько лет мы обсуждаем достаточно, мне кажется, простой, конечно, труднореализуемый политически, но понятный тезис: не должны все получать детские пособия. У нас в бизнесе, в банках есть молодые люди, двое–трое детей, это замечательно, рост населения страны, но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух–трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей? Я этого просто не могу понять», – сказал он на бюджетных чтениях в Совете Федерации, передает «Интерфакс». Он предложил ввести заявительный порядок на получения пособий. Задорнов уверен, что такая мера «отсечет 20–25% и сосредоточит эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается». Также он заявил, что количество субсидий, которые ежегодно направляются в различные сферы российской экономики, «превышает все разумные пределы», сообщает ТАСС. «Вопрос многочисленных субсидий национальной экономики. Статья, к сожалению, не уменьшается – примерно по 6 трлн (рублей) ежегодно. Я вам как банкир говорю, что количество субсидий, которые мы выдаем в разных сферах, превышает все разумные пределы, оно начинает оказывать искажающее воздействие на экономику. Для бизнеса неважно, насколько он эффективен, важно – он имеет доступ к госсубсидии или не имеет. Это ведет к абсолютно неправильному распределению ресурсов экономических, это подрывает стимул к нормальному ведению бизнеса, и здесь так же, как и с социальными пособиями, на мой взгляд, нужно навести порядок», – сказал Задорнов. Ранее президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту. В июле он подписал указ, по которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Выплаты распространялись на семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. После президент заявил, что мер поддержки детей в России пока недостаточно. Также он предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Украинцев предупредили о срыве отопительного сезона 5 октября 2021, 19:34 Текст: Алексей Дегтярев

Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». «Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене (из России – прим. ВЗГЛЯД) – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти», – говорится в заявлении на сайте партии. Вместе с тем официальное руководство страны по-прежнему бездействует и игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько месяцев, с наступлением холодов. Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года. Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу. Посольство РФ обратилось к властям Франции после задержания судна с россиянами 5 октября 2021, 21:28 Текст: Алексей Дегтярев

Российское посольство во Франции обратилось к властям страны после сообщений о задержании судна в Дюнкерке, на борту которого, возможно, есть россияне, сообщил пресс-секретарь посольства Александр Макогонов. «Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу», – сообщил представитель дипмиссии РИА «Новости». Ранее СМИ сообщали, что в порту Дюнкерка задержали экипаж судна, в том числе якобы российских моряков, на борту судна нашли более 1 т кокаина. Капитаном судна, по данным прессы, был гражданин Румынии, экипаж состоял из 20 человек, в числе которых – россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии. К Саакашвили в тюрьму приехала новая жена 5 октября 2021, 15:07

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Новая жена арестованного экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Елизавета Ясько прибыла в Рустави и пытается встретиться с Михаилом Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Ее сопровождают представители украинской дипмиссии в Грузии. Ранее Саакашвили и Ясько сообщили, что они – пара. При этом теперь уже бывшая жена Саакашвили Сандра Руловс активно выступает в защиту арестованного экс-президента. Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во вторник назвал Саакашвили «патологически больным, постыдным человеком, совершившим множество преступлений». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД