МИД ответил на обвинение США в «срыве» совещания ОБСЕ Россия и США достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности 30 сентября 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Россия и США договорились о создании двух рабочих групп по вопросам стратегической стабильности, передает ТАСС. Ранее Рябков прилетел в Женеву для переговоров с США по стратегической стабильности. Ранее США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией. По словам посла США в России Джона Саллива, после саммита президентов России и США в Женеве, страны ведут переговоры по стратегической стабильности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.

В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд 29 сентября 2021, 11:28

Фото: Rod Lamkey/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В генконсульстве России в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек 27 сентября 2021, 21:50

Фото: Borna Filic/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства России в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров. «Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник». Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа. «Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат. По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство. «Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров. Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее». «Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений. Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Пентагон объяснил Сенату США планы возможного использования военных баз России 30 сентября 2021, 06:59

Фото: Imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз. Politico со ссылкой на ряд членов Сената США, которые участвовали в слушаниях, сообщает, что «трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран». По данным издания, обсуждается размещение «загоризонтных» средств для контртеррористических операций в Афганистане, причем обсуждаемые «объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах». В открытой части слушаний глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало на встрече лидеров двух стран в Женеве. В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова, передает РИА «Новости». Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Фото: Mc2 Kaleb J. Sarten/

Planetpix/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT 29 сентября 2021, 00:22

Фото: Leonid Faerberg/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Немецкоязычные проекты холдинга RT подверглись беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube при потворстве или по инициативе властей Германии, говорится в заявлении МИД России. «Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы RT – RT DE и Der Fehlende Part. Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», – говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства. «Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг YouTube пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве и т.д. Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», – подчеркнули в МИД России. «Таким образом, в угоду конъюнктурным интересам, возобладавшим над провозглашенными либеральными «нормами и ценностями», американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации. Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идет об «Инфобарбаросса»), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации», – обратили внимание в российском дипломатическом ведомстве. «С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», – подчеркнули в МИД России. «По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – заключили в российском дипломатическом ведомстве. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT. В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube 29 сентября 2021, 12:50

Фото: Sascha Steinach/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Это транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. «Это совершенно наглая и политически мотивированная цензура. Ситуация сродни позиции проигравшего в шахматы, когда он опрокидывает все фигуры с доски, но только в мировом масштабе», – отметил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, «западные пропагандистские ресурсы – а независимых медиа там уже не осталось – на фоне падающих рейтингов и повышения веса и авторитета RT ведут совершенно беспринципную борьбу с конкурентом». «Это абсолютно узаконенное транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ. В противном случае нас будут и дальше выщелкивать из информационного пространства», – уверен эксперт. «Безусловно, этот шаг согласован с заокеанскими партнерами Берлина. Вероятно, на межведомственных совещаниях США принимают решение убирать всех, кто способен предлагать альтернативную точку зрения, – предположил Малькевич. – При этом накануне портал YouTube запретил критиковать итоги выборов всего в двух странах – США и Германии. Все это звенья одной цепи». Собеседник напомнил, что в самих США из информационного пространства уже давно убрали экс-президента США Дональда Трампа и кучу других популярных в интернете деятелей, «чтобы заглушить их голоса». «И потом эти же люди «со светлыми лицами» указывают нам, как разбираться со свободой слова в России. Это наглое вранье и полнейшая вакханалия», – подчеркнул общественник. По мнению эксперта, «YouTube запрещает критиковать выборы в США и Германии на основании своего внутреннего хамства». «Общественная палата России неоднократно требовала, в том числе и на международных площадках, чтобы представители «Большой цифры» сделали прозрачными правила модерации контента, – рассказал он. – Сегодня любой пользователь, включая юридических лиц, не знает, за что могут удалить контент». «Почему они не могут сделать прозрачными правила и объяснить людям, о чем нельзя писать, какие слова нельзя использовать и на основании чего удаляются каналы? – задается вопросом Малькевич. – Они не захотели сделать шаг навстречу. Теперь они, сидя в своих кабинетах, от балды решают, о чем нельзя рассказывать сегодня, а о чем – завтра. Все это транснациональное хамство и волюнтаризм. IT-гиганты поставили себя выше законов любых стран. Это нетерпимая ситуация. Так быть не должно. И Москва должна с этим разобраться». Есть два пути борьбы с дискриминацией российских СМИ. «Во-первых, Москва должна инициировать унификацию международного законодательства в интернете, потому что это угроза не только для России, но и для других стран, – уверен эксперт. – Завтра YouTube посчитает, что жители Бразилии не имеют права на их площадке делать то-то и то-то. А послезавтра достанется Индии и так далее. Поэтому эти страны должны выработать единое законодательство, которое «загонит в стойло» распоясавшихся «властителей дум». Во-вторых, в России сейчас работает закон о «приземлении» IT-гигантов. «Мы должны добиться, чтобы они до конца года открыли свои представительства в нашей стране, платили здесь налоги, выполняли и уважали наши законы, а самое главное – заплатили штрафы, которые на них уже наложены, – убежден Малькевич. – Сейчас они должны заплатить десятки миллионов рублей. Но они этого не делают и продолжают спокойно работать. С этим необходимо бороться. Только таким образом, мы сможем защитить свои СМИ и заставить уважать наше законодательство». Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также ужесточить наказание за цензуру российских СМИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT. В свою очередь Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube. Об этом сообщается в письме ведомства, адресованном корпорации Google. Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google. Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор. Кроме того, ведомство пригрозило компании штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил избирательность новых правил YouTube. Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве 29 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. «К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году (планировалось провести 27 сентября) не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», – приводит слова Блинкена РИА «Новости». По словам главы американского дипведомства, Вашингтон «по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи», посвященные теме прав человека. В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире. «Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ», - заключил госсекретарь. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России. США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии 28 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на прошлой неделе обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими войсками российских баз в Центральной Азии, сообщили источники The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране. Как утверждает издание, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, передает РИА «Новости». Издание также напоминает, что Конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны. Напомним, 22 сентября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28 сентября 2021, 23:03

Фото: Lev Radin/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Корпорации Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, при повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей», – приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. В США напомнили Байдену об обещании проводить жесткую политику в отношении России 29 сентября 2021, 14:22 Текст: Алина Назарова

Джо Байден с начала своего президентского срока еще ни разу не выполнил предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении Москвы, пишет обозреватель журнала National Review Джим Джерати. Придя к власти, американский лидер позвонил Владимиру Путину и пообещал «защищать национальные интересы США в ответ на вредоносные действия России». Позднее он захотел заставить российского коллегу «заплатить» за якобы вмешательство в выборы пятилетней давности. Однако, как считает автор, на этом решительность Байдена закончилась, передает РИА «Новости». Так, в апреле этого года администрация Белого дома ввела дополнительные санкции против России и анонсировала увеличение финансовой помощи для Украины, но уже в июне после первой встречи с Путиным президент США выступил за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, подчеркнул журналист. Он также напомнил о согласии Байдена продлить действие Договора СНВ-3 и об отказе противостоять реализации проекта «Северный поток – 2», что, по мнению Джерати, ставит европейские страны в зависимость от российского газа. Помимо этого, глава Белого дома не только прекратил строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, но и нарастил поставки нефти из России, добавил он. В качестве последнего доказательства автор привел недавнюю новость о том, что США хотели использовать российские военные объекты в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане. Обозреватель заключил, что в этом случае все контртеррористические операции Вашингтона в регионе будут зависеть от сотрудничества с Москвой, а все планируемые шаги будут известны российским разведывательным службам. Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником» 28 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V». «Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК. Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости». «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ. Сенат США назначил главу фонда Маршалла куратором отношений с Россией 28 сентября 2021, 23:59

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сенат Конгресса США утвердил в качестве нового помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, которая занимала пост руководителя Германского фонда Маршалла в Вашингтоне (организация признана нежелательной на территории России). Выдвинутую президентом США Джо Байденом в конце апреля кандидатуру поддержали 73 сенатора, 26 при этом высказались против. Церемония приведения к присяге 58-летней Донфрид состоится в ближайшее время. Теперь она будет, в частности, курировать в Госдепартаменте отношения с Россией, передает ТАСС. В июле на слушаниях по своей кандидатуре в комитете по иностранным делам Сената США Донфрид утверждала, что Соединенные Штаты должны как противостоять «спектру дестабилизирующих действий России», так и сотрудничать с ней. В минувшую субботу глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения с США словами «других партнеров у нас нет». Как отметил глава внешнеполитического ведомства, между странами «начинает выстраиваться диалог», дающий надежду, что Россия и США «хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладят системный и взаимоуважительный процесс». Напомним, 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла». В июне прошлого года польский премьер Матеуш Моравецкий сообщал, что с начала кризиса предлагал Евросоюзу согласиться на новый план восстановления экономики, который можно назвать современным «планом Маршалла». «План Маршалла» – программа экономической помощи США странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам. В марте 2018 года Минюст включил американскую международную неправительственную организацию «Германский фонд Маршалла Соединенных штатов» в список нежелательных на территории России организаций. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США раскрыли планы по использованию российских баз в Центральной Азии 28 сентября 2021, 14:06 Текст: Елена Мирошниченко

Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер на пресс-конференции, посвященной завершению его дипмиссии в республике. «Пока у нас нет конкретных планов об этом», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии.