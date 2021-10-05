На Украине определились с планом спасения от холодов

Чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС).

В стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. Подобные условия станут настоящим испытанием для нового правления Нафтогаза, отмечает «Экономическая правда».

На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).

Проблему решили, опубликовав постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы выплатит Нафтогазу компенсацию за потерю контроля на ГТС в 2020 году из-за разделения.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что размер компенсации составит 51 млрд гривен, большую часть в размере 48 млрд выплатит «Оператор ГТС Украины». Вся сумма должна быть выплачена до конца года.

В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.