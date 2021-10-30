|
|
Американский эсминец зашел в Черное море
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер», за ним следят силы и средства Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
В Центре сообщили, что «силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и эсминец ВМС США «Портер» направляются в Черное море.
На борту находятся офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО.
В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.
Газпром разочаровал США
|
|
Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Как заявил Хохштейн, Вашингтон «разочарован тем, что Россия, что Газпром не стали увеличивать инвестиции в добычу с тем, чтобы иметь возможность поставлять дополнительные объемы газа в кризис», передает РИА «Новости».
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
По мнению Хохштейна, наблюдается «энергетический кризис». Он указал на рост цен на бензин и недостаточные запасы газа в Европе. В Госдепе отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
|
|
«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил угрозу уничтожения Балтфлота одним авиаударом США
|
|
Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.
«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей. «Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.
Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО. «Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.
«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик. Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.
Ранее издание Forbes выпустило материал, в котором утверждалось, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. «Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer способен выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
|
|
Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Авиакомпаниям США срочно потребовалось больше полетов над Россией
|
|
Госдеп должен добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России для американских авиаперевозчиков, говорится в письме отраслевого объединения ведомству.
В группу Airlines for America входят как пассажирские, так и грузовые перевозчики. В частности, речь идет об American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и других компаниях. Они считают, что в ситуацию должен вмешаться непосредственно глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Авиакомпании заявили, что «учитывая потребности рынка», им «срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России». В противном случае компаниям придется пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.
Напомним, Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России. Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной.
Стало известно о решении США отложить испытания «гиперзвука» из-за России
|
|
За несколько дней до июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Белый дом велел Пентагону отложить испытания гиперзвукового оружия, заявили источники в Пентагоне и Конгрессе США.
Politico со ссылкой на три источника пишет, что приказ «задержать давно запланированные испытания» был отдан «менее чем за неделю» до саммита. Такое решение Белый дом принял, чтобы «не усиливать напряженность с Москвой». Источник в Пентагоне также заявил, что и Россия «не устраивала разных вещей перед саммитом». Однако в администрации США заявили, что публикация Politico «неточна», передает РИА «Новости».
В октябре Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». При этом в сентябре Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) сообщило, что США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука.
Президент России Владимир Путин сообщал, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве.
Захарова назвала новую американскую мечту
|
|
В США растет число убийств на почве расовой ненависти. Если тренд сохранится, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что в марте госсекретарь США Энтони Блинкен «пообещал, что «администрация будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», поскольку «Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики».
После сенат утвердил санкции против Китая «из-за якобы нарушений прав уйгуров, а минфин США ввел рестрикции против Белоруссии «из-за нарушений прав человека».
Кроме того, «второе лицо в США, вице-президент Камала Харрис, выступая летом на брюссельском форуме German Marshall Fund, подчеркнула незыблемость позиции Соединенных Штатов в вопросе о защите прав человека: «Где бы и когда бы ни нарушались права человека, мы должны выступать вместе. Точно так же, как Соединенные Штаты и ЕС ввели совместные санкции против Китая за нарушения в Синьцзяне, так же, как мы поступили, когда мы выступили по отношению к России за атаку на Алексея Навального. И точно так же, как мы выступили по отношению к президенту Белоруссии за его репрессии против тех, кто требует демократии и (соблюдения) прав человека».
Представитель МИД указала, что весь этот «поток возмущения несоответствием мировой ситуации «высоким американским стандартам» больше похож на новую обложку «Шарли Эбдо», «особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США», которые подтверждают, что «сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис».
«Рост количества убийств – высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики. С 2019 года абсолютный показатель убийств вырос на треть, фактически, как видно на графике, вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности», – указала Захарова.
При этом «особенно впечатляют» данные по убийствам на почве расовой ненависти: «По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора – против афроамериканцев. Цифры выглядят еще более драматично, если вспомнить о второй поправке к Конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», а «пережить год».
«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя», – заключила Захарова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова раскрыла численность американских и российских дипломатов
|
|
Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила Захарова.
«Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», – отметила она.
Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.
«Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила Захарова.
Ранее Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой
|
|
«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия.
«Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт.
Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик.
Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист.
Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин.
Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник.
Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев.
Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.
Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе.
Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В посольстве США оказалось некому открывать и закрывать ворота
В 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность только охраной здания, так как не хватает персонала, сообщил представитель Госдепа высокого ранга.
В Госдепе заявили, что «где-то в следующем году» столкнутся «с ситуацией, когда будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства». Персонала не хватает для базовых функций: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. При таких условиях работы вряд ли удастся вести рассылку дипломатических депеш. В Госдепе подчеркнули, что требуется «быстрее добиться прогресса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
Пентагон сравнил военную мощь России, Китая и США
|
|
Китай способен в ближайшие годы обойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Его попросили пояснить, считает ли Пентагон, что не Россия, а Китай в связи с быстрым ростом военного потенциала теперь представляет главную потенциальную угрозу США. «Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас. А у Китая примерно 20% от этого», – передает ТАСС слова американского военачальника на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.
На его взгляд, США следует «беспокоиться по поводу России в ближайшей перспективе». «Однако «надвигающаяся угроза» – это полезный термин применительно к Китаю. Поскольку темпы, которыми Китай движется, являются попросту ошеломительными. Исходя из траектории, на которой они находятся, (можно сделать вывод о том, что) они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, такое произойдет, если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту (ситуацию)», – считает Хайтен.
По его словам, «если речь идет только о США», без их зарубежных союзников, то положение «станет проблематичным через пять лет». Генерал не пояснил, что именно имеет в виду. «Однако, если речь идет о США и союзниках, то, думаю, у нас все будет хорошо в течение какого-то времени», – добавил замглавы КНШ.
Хайтен призвал к продолжению российско-американских межведомственных переговоров по стратегической стабильности и запуску полноформатного военного диалога между Вашингтоном и Пекином. «Надеюсь, мы в какой-то момент сядем (за стол переговоров) с Китаем, Россией – по отдельности или вместе, мне все равно, – и будем обсуждать все. Самое важное – это понимать, что они думают. А единственный способ понять, что думает другой, – это сесть и вести переговоры», – заявил генерал.
Он напомнил, что США «ведут переговоры с Россией, переговоры по стратегической стабильности продолжаются». «Это хорошо, это продуктивно», – подчеркнул замглавы КНШ. «Однако, – отметил он, – мы не ведем переговоры с Китаем, во всяком случае масштабные, а нам нужно».
Генерал также заверил, что США после продолжительных операций в Афганистане и Ираке совершенно не стремятся к новым военным конфликтам. «Надеюсь, все знают, что мы не хотим войны с Ираном. Мы не хотим войны с Китаем. Мы не хотим войны с Россией. Мы не хотим войны с Северной Кореей. Мы не хотим войны. В действительности мы устали от войны. Мы не хотим опять воевать. Мы бы хотели, чтобы работала дипломатия», – сказал Хайтен.
Вместе с тем, он предупредил, что Соединенные Штаты намерены и далее придерживаться концепции проведения превентивных военных операций. «Мы сохраним за собой право нападать, если нам это необходимо для самообороны», – провозгласил Хайтен. «Но мы не хотим войны», –- утверждал при этом генерал.
Кроме того, Хайтен несколько раз посетовал на то, каким неповоротливым и медленным стал бюрократический процесс в США, связанный с разработкой и внедрением новых систем вооружений и военным строительством. «Несмотря на то, что у нас есть несущественный прогресс, министерство обороны США все еще является невероятно бюрократизированным и медленным. <...> Бюрократия, которую мы внедрили, просто зверская», – полагает заместитель председателя КНШ.
Напомним, Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
«Российские хакеры» атаковали оружейное лобби США
|
|
Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке с использованием вируса-вымогателя, который связывают с «российскими хакерами», сообщают СМИ.
Хакеры выложили в сеть файлы, которые, как они утверждают, были украдены у NRA. Сама NRA заявила, что «не обсуждает вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Если запрашиваемый хакерами выкуп не будет выплачен, киберпреступники грозятся опубликовать и другие украденные файлы, передает ТАСС.
По информации NBC, оружейное лобби США было атаковано группировкой Grief, в которую входят хакеры, составлявшие прежде коллектив Evil Corp. Власти США связывают Evil Corp с Россией. Против Evil Corp введены американские санкции. Bloomberg считает, что организация могла сменить название, чтобы избежать рестрикций.
В октябре сообщалось, что с вирусами, разработанными Evil Corp, связывают хакерскую атаку на американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group. За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.
Немцев напугали российские Ил-76 со «смертоносными» бомбами
Немецкая газета Bild опубликовала материал о «внушающих беспокойство» тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76.
В материале издания под авторством журналиста Юлиана Репке приводится сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Как отмечали в российском военном ведомстве, во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометании и выполнении стрельб.
«Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полетов и уникальными исходя из задач военно-транспортной авиации», – говорилось в заявлении.
Как говорится в заголовке к статье Bild, российские военные «устанавливают бомбы» на транспортных самолетах, в связи с чем задается вопрос о возможном «планировании неожиданного нападения», передает РИА «Новости».
Фотографии со сборов внушили Репке «беспокойство». Так, на подписи к одному из фото с Ил-76 указано: «Солдаты даже установили пулемет в корме транспортного самолета», притом, что кормовая установка с двумя спаренными пушками ГШ-23 является штатной для старых модификаций этого военно-транспортного самолета.
Автор статьи задается вопросом, почему российские военные устанавливают «смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей».
За комментарием издание обратилось к «независимому военному блогеру» из Финляндии Петри Мякеля, который сообщил, это такие мероприятия проводятся уже некоторое время. При этом он высказал Bild «тревожное объяснение» подобных сборов. «Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или «внезапную высадку десанта» на врага, который не знает, что его ждет», – утверждает он. Данная теория, как заявляет Репке, «беспокоит» не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области «находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО».
Напомним, в сентябре в Минобороны сообщили, что на полигоне струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.
На Украине назвали оружие, способное потопить Черноморский флот
|
|
Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
Лапин заявил в эфире канала «Апостроф», что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По мнению бывшего депутата, президент России Владимир Путин «не оставит в покое» Украину, поэтому ей нужно «строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот».
Он также отметил, что создавать флот Украина будет «долго и нудно», но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Южная Корея задержала и выдала США «русского хакера»
|
|
Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США, сообщили в посольстве России в Сеуле. Задержанный решением суда уже экстрадирован в Атланту (американский штат Джорджия) 15 октября этого года.
Как уточнили в диппредставительстве, 25 мая 2021 года на территории Республики Корея по запросу правоохранительных органов США был задержан гражданин России по подозрению в совершении мошеннических действий через интернет на территории США.
«Уведомление о задержании указанного гражданина в соответствии со стандартной процедурой было передано в посольство. В период пребывания подозреваемого в СИЗО города Сеула и рассмотрения запроса об экстрадиции южнокорейским судом консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали необходимое консульское содействие», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства.
Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче россиянина, который был экстрадирован в Атланту, штат Джорджия, 15 октября этого года.
«Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США», – добавили в посольстве.
Накануне Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления. Россиянина обвиняют в создании пакета программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot. По делу о Trickbot проходят шесть россиян и гражданин Украины, говорится в документах суда. Двое названы по именам – Дунаев и Алла Витте. Витте была арестована в Майами, при этом в некоторых документах указывается, что она является гражданкой Латвии. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, Витте – до 30 лет. Остальные россияне находятся на свободе – предположительно, в России.
Напомним, МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру. Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.