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США отправили флагман шестого флота и эсминец в Черное море
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Флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Whitney) и эсминец ВМС США «Портер» (Porter) направляются в Черное море, говорится в сообщении пресс-службы флотского командования.
Отмечается, что на борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО (STRIKFORNATO). «Маунт Уитни» и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», – приводит текст сообщения ТАСС.
В сообщении не уточняется, с какими именно силами соединится флагманский корабль и что за операции будет проводить. Отмечается лишь, что совместная работа офицеров двух штабов позволит улучшить оперативную совместимость.
Шестой флот также проинформировал, что в Черное море направлен эсминец ВМС США «Портер» (Porter). «USS Porter начал свое движение в северном направлении в сторону Черного моря для совместных операций с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – говорится в сообщении командовании. Подробностей также не приводится.
В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.
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Газпром разочаровал США
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Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Как заявил Хохштейн, Вашингтон «разочарован тем, что Россия, что Газпром не стали увеличивать инвестиции в добычу с тем, чтобы иметь возможность поставлять дополнительные объемы газа в кризис», передает РИА «Новости».
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
По мнению Хохштейна, наблюдается «энергетический кризис». Он указал на рост цен на бензин и недостаточные запасы газа в Европе. В Госдепе отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
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«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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Эксперт оценил угрозу уничтожения Балтфлота одним авиаударом США
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Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.
«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей. «Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.
Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО. «Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.
«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик. Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.
Ранее издание Forbes выпустило материал, в котором утверждалось, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. «Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer способен выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
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Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Авиакомпаниям США срочно потребовалось больше полетов над Россией
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Госдеп должен добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России для американских авиаперевозчиков, говорится в письме отраслевого объединения ведомству.
В группу Airlines for America входят как пассажирские, так и грузовые перевозчики. В частности, речь идет об American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и других компаниях. Они считают, что в ситуацию должен вмешаться непосредственно глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Авиакомпании заявили, что «учитывая потребности рынка», им «срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России». В противном случае компаниям придется пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.
Напомним, Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России. Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной.
Стало известно о решении США отложить испытания «гиперзвука» из-за России
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За несколько дней до июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Белый дом велел Пентагону отложить испытания гиперзвукового оружия, заявили источники в Пентагоне и Конгрессе США.
Politico со ссылкой на три источника пишет, что приказ «задержать давно запланированные испытания» был отдан «менее чем за неделю» до саммита. Такое решение Белый дом принял, чтобы «не усиливать напряженность с Москвой». Источник в Пентагоне также заявил, что и Россия «не устраивала разных вещей перед саммитом». Однако в администрации США заявили, что публикация Politico «неточна», передает РИА «Новости».
В октябре Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». При этом в сентябре Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) сообщило, что США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука.
Президент России Владимир Путин сообщал, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве.
Захарова назвала новую американскую мечту
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В США растет число убийств на почве расовой ненависти. Если тренд сохранится, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что в марте госсекретарь США Энтони Блинкен «пообещал, что «администрация будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», поскольку «Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики».
После сенат утвердил санкции против Китая «из-за якобы нарушений прав уйгуров, а минфин США ввел рестрикции против Белоруссии «из-за нарушений прав человека».
Кроме того, «второе лицо в США, вице-президент Камала Харрис, выступая летом на брюссельском форуме German Marshall Fund, подчеркнула незыблемость позиции Соединенных Штатов в вопросе о защите прав человека: «Где бы и когда бы ни нарушались права человека, мы должны выступать вместе. Точно так же, как Соединенные Штаты и ЕС ввели совместные санкции против Китая за нарушения в Синьцзяне, так же, как мы поступили, когда мы выступили по отношению к России за атаку на Алексея Навального. И точно так же, как мы выступили по отношению к президенту Белоруссии за его репрессии против тех, кто требует демократии и (соблюдения) прав человека».
Представитель МИД указала, что весь этот «поток возмущения несоответствием мировой ситуации «высоким американским стандартам» больше похож на новую обложку «Шарли Эбдо», «особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США», которые подтверждают, что «сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис».
«Рост количества убийств – высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики. С 2019 года абсолютный показатель убийств вырос на треть, фактически, как видно на графике, вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности», – указала Захарова.
При этом «особенно впечатляют» данные по убийствам на почве расовой ненависти: «По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора – против афроамериканцев. Цифры выглядят еще более драматично, если вспомнить о второй поправке к Конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», а «пережить год».
«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя», – заключила Захарова.
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Захарова рассказала о последствиях модернизации аэродрома НАТО в Прибалтике
Наращивание присутствия НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с вводом в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии.
«На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. По сообщениям СМИ, эта авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий. По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе», – приводятся ее слова на сайте МИД России.
Ранее сообщалось, что ВВС стран НАТО ввели в режим полномасштабной эксплуатации военный аэродром Лиелварде.
В посольстве США оказалось некому открывать и закрывать ворота
В 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность только охраной здания, так как не хватает персонала, сообщил представитель Госдепа высокого ранга.
В Госдепе заявили, что «где-то в следующем году» столкнутся «с ситуацией, когда будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства». Персонала не хватает для базовых функций: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. При таких условиях работы вряд ли удастся вести рассылку дипломатических депеш. В Госдепе подчеркнули, что требуется «быстрее добиться прогресса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
«Российские хакеры» атаковали оружейное лобби США
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Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке с использованием вируса-вымогателя, который связывают с «российскими хакерами», сообщают СМИ.
Хакеры выложили в сеть файлы, которые, как они утверждают, были украдены у NRA. Сама NRA заявила, что «не обсуждает вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Если запрашиваемый хакерами выкуп не будет выплачен, киберпреступники грозятся опубликовать и другие украденные файлы, передает ТАСС.
По информации NBC, оружейное лобби США было атаковано группировкой Grief, в которую входят хакеры, составлявшие прежде коллектив Evil Corp. Власти США связывают Evil Corp с Россией. Против Evil Corp введены американские санкции. Bloomberg считает, что организация могла сменить название, чтобы избежать рестрикций.
В октябре сообщалось, что с вирусами, разработанными Evil Corp, связывают хакерскую атаку на американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group. За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.
Южная Корея задержала и выдала США «русского хакера»
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Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США, сообщили в посольстве России в Сеуле. Задержанный решением суда уже экстрадирован в Атланту (американский штат Джорджия) 15 октября этого года.
Как уточнили в диппредставительстве, 25 мая 2021 года на территории Республики Корея по запросу правоохранительных органов США был задержан гражданин России по подозрению в совершении мошеннических действий через интернет на территории США.
«Уведомление о задержании указанного гражданина в соответствии со стандартной процедурой было передано в посольство. В период пребывания подозреваемого в СИЗО города Сеула и рассмотрения запроса об экстрадиции южнокорейским судом консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали необходимое консульское содействие», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства.
Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче россиянина, который был экстрадирован в Атланту, штат Джорджия, 15 октября этого года.
«Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США», – добавили в посольстве.
Накануне Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления. Россиянина обвиняют в создании пакета программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot. По делу о Trickbot проходят шесть россиян и гражданин Украины, говорится в документах суда. Двое названы по именам – Дунаев и Алла Витте. Витте была арестована в Майами, при этом в некоторых документах указывается, что она является гражданкой Латвии. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, Витте – до 30 лет. Остальные россияне находятся на свободе – предположительно, в России.
Напомним, МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру. Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Американский дипломат подняла тост за интеграцию Украины в НАТО
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Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за евроинтеграцию страны в НАТО, и призвала оттолкнуть «фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России».
«Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!», – цитирует тост Кристины Квин пресс-служба посольства США, передает РИА «Новости».
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
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Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить
на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Захарова раскрыла численность американских и российских дипломатов
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Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила Захарова.
«Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», – отметила она.
Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.
«Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила Захарова.
Ранее Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
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США дали оценку отсутствию лидеров России и Китая на предстоящем саммите G20
США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме», заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан счел отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 «необычным обстоятельством», передает РИА «Новости».
Президент США Джо Байден начинает свой второй визит в Европу, где примет участие в саммите G20 в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.
Салливан рассказал, что Байден также «проведет некоторое время наедине» с папой Римским Франциском, после чего они «встретятся с участием делегаций». Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это «очень личный» момент для Байдена, поскольку его католическая вера для него очень важна.
Байден также проведет в Риме встречу по цепочке поставок товаров, нарушения в которой вызвали перебои в международной торговле, заявил Салливан. По его словам, США считают, что восстановление мировой экономики не должно тормозиться дефицитом энергоносителей. Байден проконсультируется c крупнейшими странами-потребителями энергии в ходе турне по Европе.
Кроме того, Белый дом ожидает конструктивных и предельно содержательных дискуссий в ходе предстоящей в пятницу очной встречи Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.
Немецкий эксперт оценил риски вывода ядерного оружия США из ФРГ в Польшу
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«В СДПГ и части «Зеленых» сохранились пацифистские тенденции. Но из-за угрозы размещения ядерного оружия в Польше немцы могут решить, что безопаснее оставить его на территории ФРГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось, что тема вывода американского ядерного оружия из ФРГ будет затронута на коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
«Позиция СДПГ по поводу американского ядерного оружия не изменилась – они по-прежнему выступают за его вывод с территории ФРГ. Возможно, после формирования нового правительства они попытаются осуществить задуманное. Но при этом нельзя исключать давление на них со стороны США», – отметил германский политолог Александр Рар.
Эксперт напомнил, что в 2010 году депутаты бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Планы по атомному разоружению также были прописаны при заключении коалиционного договора в 2009 году. «Но тогда Ангела Меркель фактически наложила вето на это решение, заявив, что с американцами ссориться нельзя, – пояснил Рар. – Поэтому не исключено, что социал-демократы примут такое же решение под давлением США в обмен на гарантии по «Северному потоку – 2» или что-то еще».
Говоря о позиции «зеленых» в этом вопросе, эксперт указал на традиционное разделение партии на два крыла. «Левое, пацифистское, крыло выступает как против России, так и против США и милитаризации страны в целом. А правое представлено людьми, которые тяготеют к США и движутся в русле трансатлантического политического курса. Лидеры «зеленых» – Анналена Бербок и Роберт Хабек – относятся к правому крылу, – рассказал политолог. – Так что позиция партии во многом будет зависеть от того, кто пройдет в правительство. Но предполагаю, что левые никакого влияния иметь не будут, правые их просто задавят и, условно говоря, развесят повсюду трансатлантические флаги».
По мнению Рара, ситуацию усложняет еще и то, что в случае отказа Германии от американского ядерного оружия его могут разместить на территории Польши. «Тогда, во-первых, усилится напряженность в отношениях с Россией, потому что эти боеголовки будут размещены в критической близости к российским границам. А, во-вторых, поляки со своим антироссийским настроем и горячностью могут затеять опасную игру, – считает он. – В конечном итоге немцы могут решить, что безопаснее оставить это оружие на территории ФРГ, чем отдать на откуп странам Балтии или Польше».
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Так, немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
Отметим, что на базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО.
При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что в тот же день страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией.
В ответ министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. А глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцирует напряженность в Европе.
Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры.
Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова главы минобороны ФРГ тем, что «она уходит из политики, ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ». Газета ВЗГЛЯД также писала о том, что Германия заглядывается на ядерную бомбу.
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