США отправили флагман шестого флота и эсминец в Черное море

Немецкий эксперт оценил риски вывода ядерного оружия США из ФРГ в Польшу

«В СДПГ и части «Зеленых» сохранились пацифистские тенденции. Но из-за угрозы размещения ядерного оружия в Польше немцы могут решить, что безопаснее оставить его на территории ФРГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось, что тема вывода американского ядерного оружия из ФРГ будет затронута на коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.

«Позиция СДПГ по поводу американского ядерного оружия не изменилась – они по-прежнему выступают за его вывод с территории ФРГ. Возможно, после формирования нового правительства они попытаются осуществить задуманное. Но при этом нельзя исключать давление на них со стороны США», – отметил германский политолог Александр Рар.

Эксперт напомнил, что в 2010 году депутаты бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Планы по атомному разоружению также были прописаны при заключении коалиционного договора в 2009 году. «Но тогда Ангела Меркель фактически наложила вето на это решение, заявив, что с американцами ссориться нельзя, – пояснил Рар. – Поэтому не исключено, что социал-демократы примут такое же решение под давлением США в обмен на гарантии по «Северному потоку – 2» или что-то еще».

Говоря о позиции «зеленых» в этом вопросе, эксперт указал на традиционное разделение партии на два крыла. «Левое, пацифистское, крыло выступает как против России, так и против США и милитаризации страны в целом. А правое представлено людьми, которые тяготеют к США и движутся в русле трансатлантического политического курса. Лидеры «зеленых» – Анналена Бербок и Роберт Хабек – относятся к правому крылу, – рассказал политолог. – Так что позиция партии во многом будет зависеть от того, кто пройдет в правительство. Но предполагаю, что левые никакого влияния иметь не будут, правые их просто задавят и, условно говоря, развесят повсюду трансатлантические флаги».

По мнению Рара, ситуацию усложняет еще и то, что в случае отказа Германии от американского ядерного оружия его могут разместить на территории Польши. «Тогда, во-первых, усилится напряженность в отношениях с Россией, потому что эти боеголовки будут размещены в критической близости к российским границам. А, во-вторых, поляки со своим антироссийским настроем и горячностью могут затеять опасную игру, – считает он. – В конечном итоге немцы могут решить, что безопаснее оставить это оружие на территории ФРГ, чем отдать на откуп странам Балтии или Польше».

Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Так, немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.

Отметим, что на базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО.

При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.

На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что в тот же день страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией.

В ответ министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. А глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцирует напряженность в Европе.

Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.

В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры.

Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова главы минобороны ФРГ тем, что «она уходит из политики, ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ». Газета ВЗГЛЯД также писала о том, что Германия заглядывается на ядерную бомбу.

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