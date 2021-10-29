Юрист оценил справедливость приговора таджикскому блогеру за скандальное фото у храма

«Человек хотел прославиться, он прославился, и общество на эту тему конкретно высказалось, дав понять ему, что такое хорошо, а что такое плохо», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша, комментируя приговор к 10 месяцам колонии таджикского блогера Руслана Бобиева за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.

Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в столице. Молодой человек согласился с приговором, отметив, что обжаловать его не намерен.

«Есть некий гражданин, который делает некий акт, который находится за гранью общепринятых норм морали, поведения. Делает он это намеренно, провокационно, малого того, что он еще и распространяет эти сведения. То есть, изначально посыл такой: я плевать на вас хотел и буду делать подобные вещи. Такие моменты называются вакханалией», – говорит Юкша.

Он подчеркивает, что общество постоянно прощает такого рода граждан, однако они не перестают пытаться «выкинуть что-нибудь эдакое», чтобы прославиться.

«Тот процесс, который прошел на сегодняшний день, показательный. Любой гражданин равен перед судом, в том числе и иностранный. Но, тем не менее, в данном случае то наказание, которое назначено, оно фактически достаточно беспрецедентно. Обычно, за подобные деяния были относительно небольшие наказания в виде условных сроков или штрафных санкций. То есть, цель этих наказаний – вовремя одернуть человека, чтобы он больше подобное не совершал», – рассказывает юрист.

На ваш взгляд Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера: Адекватный

Мягкий

Суровый



Несмотря на всю строгость наказания в данном случае, адвокат считает его вполне справедливым. «Человек приехал в другую страну и забыл, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Он выбрал неприличное поведение, тем более избрав не просто обычный храм, а тот, что известен во всем мире и, практически, считается чудом света. На фоне этого произведено столь чудовищное действо. И, очевидно, ему хотелось задеть чувства ряда людей», – считает собеседник.

Адвокат полагает, что сейчас часты случаи, когда на потребу публике люди делают чудовищные вещи. В связи с этим, по его мнению, время от времени приходится выносить достаточно строгие приговоры, чтобы стабилизировать ситуацию и «другим неповадно было».

«В этом случае приговор строгий, но абсолютно справедливый, и вполне укладывается в логику событий. Как говорится, человек хотел прославиться, он прославился, и общество на эту тему конкретно высказалось, дав понять ему, что такое хорошо, а что такое плохо», – заключил собеседник.

Напомним, в конце сентября Бобиева задержали из-за того, что тот опубликовал фото, где он вместе с девушкой в полицейской куртке на фоне храма Василия Блаженного имитируют половой акт. В Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Позднее Бобиев извинился за свой поступок и пообещал больше никогда так не делать. Прокурор в ходе прений сторон просил именно о сроке в 10 месяцев колонии.