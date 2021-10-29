Таджикский блогер получил 10 месяцев колонии за провокацию у храма Василия Блаженного

Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве, сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня в мировом судебном участке № 370 был оглашен приговор по делу Бобиева и Чистовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ и назначил наказание в виде 10 месяцев свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Именно о таком сроке наказания для подсудимых просил прокурор в ходе прений сторон.

В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.

Блогер был арестован за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) в административном порядке на десять суток с последующим выдворением из России, Чистова за аналогичное правонарушение получила десять суток административного ареста.