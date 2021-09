Роскомнадзор обвинил Facebook в повторном нарушении российских законов Блогер из Таджикистана задержан в Москве за оскорбление чувств верующих 30 сентября 2021, 15:03

Фото: Руслан Бобиев/Вконтакте

Текст: Алина Назарова

Российские правоохранители задержали в Москве выходца из Таджикистана Руслана Бобиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в вульгарной позе. На фото, которое Бобиев распространил в TikTok и Instagram, блогер и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить», пишет Sputnik Таджикистан. «Контент» был выпущен 29 сентября, уже на следующий день появилась информация о задержании Бобиева. В настоящий момент страницы блогера в Instagram и TikTok либо скрыты, либо удалены, но по Сети распространяется скриншот провокационного фото. Реакция общественности не заставила себя ждать. Открытое обращение по опубликованному контенту выложил в соцсетях и ЖЖ Сергей Zergulio Колясников. В нем он призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем, так как материалы таджикского блогера носят характер нарушения ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ст. 17.12. КоАП РФ. Напомним, в конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.

Школьники из Перми пожаловались на принуждение к намазу на физкультуре 28 сентября 2021, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев

Ученики в Перми пожаловались на учителя физкультуры, который, по их словам, заставлял читать намаз, дети сообщили об инциденте родителям, а те пожаловались директору. Один из учеников сообщил, что школьники в начале урока немного позанимались, потом им велели «молиться Аллаху», чтобы тот «дал нам здоровья», после чего все принялись молиться, передает 360. В департаменте образования города сообщили, что после жалобы родителей в школе началась проверка, представители горадминистрации связались с директором школы, чтобы прояснить ситуацию. «По словам руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», – отметили в департаменте. Директору школы указали провести внутреннее расследование «по исполнению работником норм профессиональной этики». Глава учреждения назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в ситуации. Ранее в Хабаровске водитель автобуса высадил пассажиров ради намаза. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT 29 сентября 2021, 00:22

Фото: Leonid Faerberg/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Немецкоязычные проекты холдинга RT подверглись беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube при потворстве или по инициативе властей Германии, говорится в заявлении МИД России. «Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы RT – RT DE и Der Fehlende Part. Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», – говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства. «Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг YouTube пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве и т.д. Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», – подчеркнули в МИД России. «Таким образом, в угоду конъюнктурным интересам, возобладавшим над провозглашенными либеральными «нормами и ценностями», американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации. Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идет об «Инфобарбаросса»), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации», – обратили внимание в российском дипломатическом ведомстве. «С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», – подчеркнули в МИД России. «По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – заключили в российском дипломатическом ведомстве. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT. В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube 29 сентября 2021, 12:50

Фото: Sascha Steinach/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Это транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. «Это совершенно наглая и политически мотивированная цензура. Ситуация сродни позиции проигравшего в шахматы, когда он опрокидывает все фигуры с доски, но только в мировом масштабе», – отметил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, «западные пропагандистские ресурсы – а независимых медиа там уже не осталось – на фоне падающих рейтингов и повышения веса и авторитета RT ведут совершенно беспринципную борьбу с конкурентом». «Это абсолютно узаконенное транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ. В противном случае нас будут и дальше выщелкивать из информационного пространства», – уверен эксперт. «Безусловно, этот шаг согласован с заокеанскими партнерами Берлина. Вероятно, на межведомственных совещаниях США принимают решение убирать всех, кто способен предлагать альтернативную точку зрения, – предположил Малькевич. – При этом накануне портал YouTube запретил критиковать итоги выборов всего в двух странах – США и Германии. Все это звенья одной цепи». Собеседник напомнил, что в самих США из информационного пространства уже давно убрали экс-президента США Дональда Трампа и кучу других популярных в интернете деятелей, «чтобы заглушить их голоса». «И потом эти же люди «со светлыми лицами» указывают нам, как разбираться со свободой слова в России. Это наглое вранье и полнейшая вакханалия», – подчеркнул общественник. По мнению эксперта, «YouTube запрещает критиковать выборы в США и Германии на основании своего внутреннего хамства». «Общественная палата России неоднократно требовала, в том числе и на международных площадках, чтобы представители «Большой цифры» сделали прозрачными правила модерации контента, – рассказал он. – Сегодня любой пользователь, включая юридических лиц, не знает, за что могут удалить контент». «Почему они не могут сделать прозрачными правила и объяснить людям, о чем нельзя писать, какие слова нельзя использовать и на основании чего удаляются каналы? – задается вопросом Малькевич. – Они не захотели сделать шаг навстречу. Теперь они, сидя в своих кабинетах, от балды решают, о чем нельзя рассказывать сегодня, а о чем – завтра. Все это транснациональное хамство и волюнтаризм. IT-гиганты поставили себя выше законов любых стран. Это нетерпимая ситуация. Так быть не должно. И Москва должна с этим разобраться». Есть два пути борьбы с дискриминацией российских СМИ. «Во-первых, Москва должна инициировать унификацию международного законодательства в интернете, потому что это угроза не только для России, но и для других стран, – уверен эксперт. – Завтра YouTube посчитает, что жители Бразилии не имеют права на их площадке делать то-то и то-то. А послезавтра достанется Индии и так далее. Поэтому эти страны должны выработать единое законодательство, которое «загонит в стойло» распоясавшихся «властителей дум». Во-вторых, в России сейчас работает закон о «приземлении» IT-гигантов. «Мы должны добиться, чтобы они до конца года открыли свои представительства в нашей стране, платили здесь налоги, выполняли и уважали наши законы, а самое главное – заплатили штрафы, которые на них уже наложены, – убежден Малькевич. – Сейчас они должны заплатить десятки миллионов рублей. Но они этого не делают и продолжают спокойно работать. С этим необходимо бороться. Только таким образом, мы сможем защитить свои СМИ и заставить уважать наше законодательство». Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также ужесточить наказание за цензуру российских СМИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT. В свою очередь Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube. Об этом сообщается в письме ведомства, адресованном корпорации Google. Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google. Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор. Кроме того, ведомство пригрозило компании штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил избирательность новых правил YouTube. Стало известно о попытках Facebook завлечь в соцсеть детей 29 сентября 2021, 17:56

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Корпорация Facebook рассматривала возможность привлечения в социальную сеть детей в возрасте от десяти до 12 лет, следует из внутренних документов компании, изученных журналистами. В одном документе от 2020 года, изученном журналистами The Wall Street Journal, компания называет подростков «ценной, но незадействованной аудиторией». В другом документе, от 2019 года, Facebook рассмотрела вопрос объявления «игровых дней» для привлечения детей в соцсеть. В частности, предполагалось, что дети смогут использовать приложение Messenger для общения с друзьями. Согласно еще ряду документов, целью Facebook было «первенство в обмене сообщениями у детей в США», что в случае успеха привело бы к «эффекту победы над подростками». Из документов также следует, что компания опасается проигрыша конкурирующим соцсетям – Snapchat и TikTok, которые набрали популярность среди подростков. По итогам исследований Facebook поставил цель создать больше продуктов для детей. Для этого соцсеть разбила их по шести возрастным группам: взрослым, подросткам от 16 лет, подросткам от 13 до 15 лет, детям в возрасте от десяти до 12 лет, детям в возрасте от пяти до девяти лет и малышам в возрасте от нуля до четырех лет. При этом Facebook и принадлежащий ему Instagram имеют возрастные ограничения – ими не должны пользоваться дети младше 13 лет. Между тем, согласно опросам компании, дети и подростки рассматривают Facebook как место для людей старше 40 лет. «Глобальное проникновение подростков в Facebook невелико, и, похоже, рост этого показателя замедляется», – говорится в одном из документов от марта 2021 года. В другом отчете уточняется, что количество подростков, использующих Facebook каждый день, за последние два года упало на 19%. Ранее The Wall Street Journal уже сообщала, что социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. К такому выводу пришли во владеющей соцсетью компании Facebook еще в прошлом году, однако соответствующие данные были скрыты корпорацией. После этого стало известно, что Facebook отправит руководителя департамента по вопросам безопасности Антигон Дэвис для дачи показаний в сенат США. Слушания пройдут 30 сентября. Япония включила обвинения в адрес России в стратегию кибербезопасности 28 сентября 2021, 05:32

Фото: Sina Schuldt/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство Японии официально утвердило новую трехлетнюю стратегию кибербезопасности, где Россия, Китай и КНДР впервые упомянуты как потенциальные источники хакерских атак, соответствующий документ опубликован на сайте штаба кибернетической безопасности Японии. В документе утверждается, что Китай проводит кибератаки с целью получения военных и других передовых технологий, а Россия – якобы для достижения выгодных для себя военных и политических целей в других странах. Для укрепления кибернетического потенциала Япония намерена тесно сотрудничать с участниками Четырехстороннего диалога по безопасности, в который также входят Австралия, Индия и США, отмечается в одобренной стратегии, передает ТАСС. «Сфера, связанная с гарантиями безопасности, расширяется. Растет значимость таких областей, как безопасность в киберпространстве и космосе. Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой. Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве, также нарастает неустойчивость мирового порядка», – отметил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. По его словам, Япония на основе принятой стратегии будет наращивать свои возможность по противодействию атакам иностранных хакеров. В минувшую субботу лидеры Австралии, Индии, США и Японии (так называемая «четверка» стран Четырехстороннего диалога по безопасности) на встрече в Вашингтоне договорились о совместном противодействии угрозам в киберпространстве и обмене данными со спутников. Напомним также, в начале сентября заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что консультации России и США в сфере кибербезопасности продолжаются. Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT 28 сентября 2021, 22:37

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, сообщается в письме ведомства, адресованном корпорации Google. «Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения», – приводит выдержку из письма РИА «Новости». Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google. «Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам», – говорится в тексте письма. Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор. «В Роскомнадзоре имеется информация об ограничительных мерах, предпринятых администрацией видеохостинга Youtube в отношении аккаунтов RT DE... и Der Fehlende Part..., принадлежащих российскому СМИ... Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – говорится в письме Роскомнадзора в Google. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. Захарова отреагировала на удаление немецких каналов RT на YouTube 28 сентября 2021, 22:09

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. «Для того, чтобы «закрывать ресурсы», ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие «серьезные обвинения» или «формальные поводы»... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube», – написала Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, на этот счет готовится комментарий. «Он понравится всем, особенно немецким журналистам», – добавила официальный представитель МИД России. Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. Симоньян призвала ужесточить наказание за цензуру российских СМИ 29 сентября 2021, 01:54 Текст: Антон Никитин

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с предложением ужесточить наказание зарубежным IT-гигантам за цензуру российских СМИ. «Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя Google штрафом аж в 15 тыс. евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать Google на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем. Никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может, поверьте», – написала Симоньян в своем Telegram-канале. Во вторник главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. В МИД России обвинили YouTube в беспрецедентной информационной агрессии против RT, «совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны», пообещав обратиться к компетентным ведомствам с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT. Роскомнадзор обвинил Facebook в повторном нарушении российских законов 30 сентября 2021, 04:25 Текст: Антон Антонов

Представителей Facebook 4 октября вызвали на составление протокола о нарушении российского законодательства, сообщили в Роскомнадзоре. Протокол о повторном неудалении запрещенной информации составят и вручат представителям соцсети, а также направят в суд. Так как речь идет о повторном нарушении, Facebook грозит штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», пишут «Ведомости». В Роскомнадзоре указывают, что администрация Facebook и Instagram не удалила «свыше 2 тыс. противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент». Напомним, Мировой суд Таганского района Москвы предоставил отсрочку до 4 октября компании Facebook для добровольной оплаты назначенного ей штрафа 26 млн рублей. До этого компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных. Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28 сентября 2021, 23:03

Фото: Lev Radin/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Корпорации Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, при повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей», – приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. В работе поисковой системы Google произошел глобальный сбой 28 сентября 2021, 22:23

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пользователи американской интернет-платформы Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, Польша, Италия, Венгрия и ряде других. Согласно информации на сайте, 68% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 30% жалоб связаны с работой веб-сайта, 2% – со сложностями при поиске, передает РИА «Новости». Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В соцсетях отреагировали на снявшегося в рекламе одежды священника 29 сентября 2021, 09:11

Фото: Рязань Team/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Руководитель молодежного отдела Рязанской епархии, священник Павел Коньков принял участие в фотосессии магазина мужской одежды, его решение подвергли критике некоторые служители и прихожане РПЦ. Авторы Telegram-канала «Православный футуролог» рассказали о необычном случае, отметив, что не чувствуют «никакого диссонанса, глядя на эти фотографии». «Женатый батюшка примерил костюмы, которые вполне мог бы носить в повседневной внебогослужебной жизни. Чем не возможность дополнительного заработка для семейного священника? P.S. Как мы и предполагали, коронакризис вынуждает духовенство искать дополнительный доход вне церкви», – отметили там. Канал также привел слова Конькова, который рассказал в соцсетях, что «долго думал, возможно ли позировать человеку с моим образом жизни, но, решив, что это не хуже, чем работать на стройке или в такси (а многие отцы подрабатывают там, где могут) согласился». «Было необычно, но весело. Зовите еще! Как еще по-другому примерить хорошие костюмы?», – добавил священник. Пост на эту тему опубликовал также религовед, журналист Роман Лункин в Facebook. Мнения в комментариях к записи разделились; в частности, руководитель Миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии игумен Виталий (Уткин), оценивая решение Конькова, заявил, что это «отвратительно». На его взгляд, «очень печально, что представитель поколения, которое мы пытались на волне активизма воспитать в Рязани, скатился до такого». «Дело совсем не в фундаментализме. Вопрос о том, первичен ли для русского попа Исус или хлеба кус, стоит уже лет двести. Ведь не голодные, дети не плачут от нищеты. Перед нами не заработок, а тупая самореализация – от «нечего делать» («хочет вместе мерса беху», прошу прощения за цитату). В Рязани я бы сейчас настаивал на запрете в священнослужении, за соблазн. Но я не там уже 15 лет. Я жалею, что вообще участвовал в создании отделения теологии в Рязанском университете, в деятельности местной семинарии. Позорище», – добавил Уткин. Он также сравнил позирование в качестве модели с проституцией. «Я согласен с отцом (Уткиным). Я, правда, не считаю это каким-то проигрышем. Большинство священников абсолютно нормальные люди, но отец Павел Коньков, видимо, так и не понял, что такое священническое служение. Брал ли он благословение у своего правящего епископа на подобную работу? Или нет. Судя по всему, забыл. Есть много священников, которые и работают и служат. Я знаю тех, кто поет в хоре и играет в оркестре филармонии. Есть те, кто пишет докторские и кандидатские диссертации, есть даже те, кто работают финансовыми аналитиками... Но они все брали благословение на эту работу свою. Так что батюшка молодой и красивый, выглядит солидно, но сделал немного неправильно. Акценты не там поставил», – считает пользователь Кирилл Соловьев. При этом в защиту Конькова выступили многие комментаторы. «Крутой священник! В человеке должно быть все прекрасно! И одежда, и душа! Видимо, само слово «модель» смущает духовенство», – предположила Виктория Шиповская. Религиозный и общественный деятель, священник Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков), также работающий врачом анестезиологом-реаниматологом, написал: «Замечательно батюшка выглядит!». Ранее в РПЦ объяснили, откуда у священников джипы. «Яндекс» переименовал банк «Акрополь» в «Яндекс Банк» 29 сентября 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Компания «Яндекс» изменила название банка «Акрополь», приобретенного в июле 2021 года, в «Яндекс Банк», сообщила пресс-служба финансовой организации. Как подтвердили в пресс-службе «Яндекса», «права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания», передает ТАСС. «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» 16 июля 2021 года, получив 100% акций банка. В результате «Яндекс» стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. «Яндекс» заплатил за покупку около 1,1 млрд руб. Напомним, в сентябре 2020 года стало известно о планах «Яндекса» купить «Тинькофф Банк». Позже головная компания «Тинькофф банка» – TCS Group – отказалась от сделки с «Яндексом» на 5,5 млрд долларов. В «Яндексе» подтвердили», что компании «не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры». В «Яндексе» отказ от сделки объяснили постоянным ростом требований основателя TCS Group Олега Тинькова. Россиян предупредили о позволяющем похищать игровые аккаунты трояне 28 сентября 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

В даркнете в продаже появился троян BloodyStealer, позволяющий красть игровые аккаунты, сообщила «Лаборатория Касперского». «Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянец, который используется для кражи учетных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Программа умеет оставаться невидимой для систем обнаружения, стоимость ПО – менее 10 долларов за подписку на месяц и 40 долларов за бессрочную подписку в даркнете. Игровые аккаунты на теневых рынках особенно популярны, такие учетные записи оказываются в даркнете не из-за утечек, а из-за действий злоумышленников. Данные для входа на игровые платформы могут продаваться от 14 долларов за 1 тыс. аккаунтов при продаже оптом, при индивидуальной цена составляет до 30% от стоимости аккаунта. «Троянец, о котором идет речь, способен собирать различные типы данных, например cookie-файлы, пароли, скриншоты, данные из форм автозаполнения и банковских карт. Атаки BloodyStealer были к настоящему моменту зафиксированы в Европе, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона», – пояснил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Для защиты от таких троянов эксперты рекомендуют защищать учетные записи при помощи двухфакторной аутентификации, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адрес ресурса, где необходимо ввести логин и пароль, и загружать ПО из официальных источников. Российский суд дал отсрочку Facebook для оплаты 26 млн штрафа 29 сентября 2021, 20:22 Текст: Вера Басилая

Мировой суд Таганского района Москвы предоставил отсрочку до 4 октября компании Facebook для добровольной оплаты назначенного ей штрафа 26 млн рублей. «Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 29 сентября 2021 года заявления (Facebook Inc.) об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей, удовлетворены, Facebook Inc.) предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года», – передает РИА «Новости» комментарий суда. Ранее Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов. До этого компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных. Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».