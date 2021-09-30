Таджикский блогер извинился за оскорбляющее чувства верующих фото в центре Москвы

Сделавший провокационный снимок пранкер из Таджикистана Руслан Бобиев, на котором девушка в полицейской форме на фоне храма Василия Блаженного сидела перед ним на коленях, извинился за свой поступок.

«Фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать», – заявил блогер. Ролик с извинениями опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что молодого человека могут депортировать из России.

Бобиев рассказал, что раньше снимал пранки, на него в Instagram было подписано порядка 100 тыс. человек, но сейчас аккаунт заблокирован, и он больше не сможет продолжать публиковать записи.

Напомним, Бобиева задержали в четверг, в Сети призвали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Снимок опубликован 29 сентября, уже на следующий день молодого человека задержали. Сейчас момент страницы блогера в Instagram и TikTok скрыты или удалены.

В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.

Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты.

В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.