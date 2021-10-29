Виновников гибели людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» приговорили

Заводский районный суд в Кемерово приговорил гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову к 14 годам лишения свободы, гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок к 13 с половиной годам лишения свободы, руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрей Бурсин осужден на шесть лет лишения свободы.

Богданова обвиняется в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238) и «нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219 УК РФ), передает РИА «Новости». Обвинение запрашивало для Богдановой 14 с половиной лет колонии общего режима.

Руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрей Бурсин осужден на шесть лет лишения свободы.

Начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Бурсин обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Следствие считает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», из-за чего погибли люди.

Кроме того, Заводский районный суд Кемерово приговорил гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок к 13 с половиной годам лишения свободы. Судденок обвиняется в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238) и «нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Гособвинение запрашивало для Судденок 14 лет лишения свободы.

Технического директора компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева приговорили к 11 годам лишения свободы (гособвинение запрашивало для него 13 лет).

Руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин – получили 6,6 года и 5,6 года соответственно по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Ранее сообщалось, что Богданова, Соболев и Судденок частично признали вину, остальные фигуранты вину не признают вовсе.

Трагедия в ТРК «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Здание было демонтировано в августе 2018 года.