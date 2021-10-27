Названы самые популярные у россиян страны для покупки недвижимости

Греция, Португалия и Кипр оказались самыми привлекательными странами для состоятельных россиян, которые хотят купить недвижимость за границей, за III квартал 2021 года. В большинстве случаев цель покупки – получение второго паспорта или вида на жительство, выяснили аналитики Knight Frank.

На Грецию в указанный период приходился каждый пятый запрос клиентов, указывают аналитики компании, сообщил Forbes. Большинство сделок заключалось в инвестиционных целях. В частности, это покупки квартир в Афинах стоимостью до 300 тыс. евро для последующей сдачи в аренду. Покупателей из России также интересовали виллы на Крите и апартаменты на Пелопоннесе, бюджет которых составляет 1-4 млн евро, уточняет Knight Frank.

В Португалии российских инвесторов интересовала покупка номеров в отелях, в проектах, аккредитованных программой ВНЖ, а также недвижимость на гольф-курортах. Среднюю стоимость недвижимости Knight Frank оценивает в 400-500 тыс. евро.

Третье место по популярности занял Кипр, где выбор объектов элитной недвижимости для проживания, переезда и «дачи у моря» оказался совсем небольшим, отмечает Knight Frank. Это произошло на фоне отмены программы получения паспорта за инвестиции после связанных с ней скандалов. Из-за отказа от программы «золотых паспортов» некоторые проекты, которые готовились под нее, так и не вышли на рынок, указывают аналитики.

По данным Knight Frank, 66% запросов состоятельных россиян на покупку зарубежной недвижимости связаны с желанием получить второй паспорт. В 20% случаев россияне хотят купить дом для собственного проживания, и еще 14% покупателей готовы рассмотреть недвижимость для инвестиций. «Клиенты интересуются покупкой блоков апартаментов под сдачу, а также логистикой и торговой недвижимостью, особенно продуктовым ретейлом – такой объект будет очень востребован в Германии», – поясняет компания.

Основная часть запросов на покупку жилья за границей традиционно поступает от покупателей из Москвы и Петербурга, а также из городов-миллионников – Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска, отмечает Knight Frank.

Ранее в Совфеде предложили запретить чиновникам владеть собственностью за границей.